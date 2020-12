Vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidlərindən biri də Tarıverdiyev Nicat Şöhrət oğludur.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəhrəmancasına döyüşən Nicat qələbəyə saatlar qalmış şəhid olub.

Evin tək övladı olan Nicat Bakıda doğulub. 132-134 saylı təhsil kompleksinin məzunu olub. O, ali təhsilini Kooperasiya Universitetində alıb. Qəhrəman şəhidimiz doğum günündə - noyabrın 17-də II Fəxri Xiyabanda torpağa taşırılıb.

AzTV-nin Nicatın ailəsindən hazırladığı reportajı təqdim edirik:



