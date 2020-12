Ermənistanda son sutka ərzində daha 1267 nəfər koronavirusa (COVID-19) yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla ölkədə virusa yoluxanların sayı 140 959-a yüksəlib.



Son bir gündə Ermənistanda koronavirusdan daha 32 nəfər ölüb, pandemiya qurbanlarının ümumi sayı 2309-a çatıb. Koronavirusa yoluxmuş, lakin başqa səbəbdən ölənlərin sayı 586 nəfərdir.



Hazırda Ermənistanda 21 842 aktiv koronavirus xəstəsi var.

