“Valideyn məktəbə pul ödəməyə məcbur edilməməlidir” - Nazir

“Valideyn məktəbə pul ödəməyə məcbur edilməməlidir. Amma eyni zamanda valideynin məktəbə kömək etmə hüququ və səlahiyyəti var. Bu həmişə o qədər də xoşagəlməz hal kimi qiymətləndirilməməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev məktəblərdə əlavə pulların yığılması ilə bağlı fikirlərə münasibət bildirərkən deyib.

Nazir qeyd edib ki, adətən məktəblər hansısa məqsəd müəyyən edir, istər valideynlərə, istərsə də öz icmasına müraciət edir: "Məsələn, biz idman meydançasını təmir etməliyik. Bunun üçün bizə on min manat pul lazımdır. Artıq həmin məktəb istər valideynlərə, istər həmin icmada olan biznesə, istər məzunlarına, istərsə də idman sahəsindəki QHT-lərə müraciət edir. O pul toplanır, hesabat verilir və nəticə etibarilə idman meydançası təmir edilir. Bu, yeni terminologiyada fandreyzinq adlandırılır. Hətta məktəb direktorlarına fandreyzinq necə həyata keçirilir - bununla bağlı təlimlər keçirilir.

Bizim kontekstdə ana prinsip bu olmalıdır ki, hər hansı valideyn məktəbə pul ödəməyə məcbur edilməməlidir. Bu, səhvdir. Hər il buna görə bir neçə direktor işindən azad edilir”.

