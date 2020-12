“İran yaxşı qonşu və dost ölkədir” - Ceyhun Bayramov

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İrana Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyinə görə təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN başçısı İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşündə bildirib.

“İranı yaxşı qonşu və dost ölkə bilirik. Azərbaycan Prezidenti və rəsmilərinin iradəsi İranla hərtərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir”, - deyə C. Bayramov qeyd edib.

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad olunmasından və İranla 132 kilometrlik müştərək sərhədin bərpasından danışan C. Bayramov deyib ki, Azərbaycan və İran sərhədi dostluq və inkişaf sərhədidir: “İnanırıq ki, bu sərhədlərin yenidən bərpası iki ölkə üçün yeni əməkdaşlıq layihələri baxımından zəmin yaradacaq”.

Azərbaycanla İran arasında əlaqələrin inkişafı və dərinləşməsinin zəruriliyini vurğulayan C. Bayramov müxtəlif siyasi və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlığın davam etdirilməsi, o cümlədən Rəşt-Astara dəmir yolu layihəsinin icrasının iki ölkə arasında iqtisadi və ticari əlaqələri daha da genişləndirəcəyini qeyd edib.

Azərbaycan XİN başçısı iranlı alim Möhsin Fəxrizadənin qətlini də pisləyib.

