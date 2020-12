Bakıda toy sahibi və 60 qonağı saxlanıldı

Bakıda restoranların birində toy mərasimi keçirməyə cəhd olunub.

Metbuat.az "Qafqazinfo”ya istinadən verdiyi xəbər verir ki, Suraxanı rayonunda yerləşən "Xonça” restoranında təşkil edilən toy mərasiminin keçirilməsinin qarşısı polis tərəfindən alınıb.

Toy mərasiminin təşkilatçısı və 60-a yaxın şəxs saxlanılaraq 31-ci Polis Bölməsinə gətiriliblər.

Hazırda bölmədə xüsusi karantin rejimi qaydalalarını pozaraq toy mərasimi keçirməyə cəhd edənlər, təşkilatçılar, iştirakçılar və restoranın rəhbərliyi barədə qanunauyğun olaraq tədbir görülür.

