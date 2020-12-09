Prezident onlara “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı verdi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularına “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamda deyilir:
"Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə, həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirərkən igidlik və mərdlik nümayiş etdirmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı verilsin:
Mehdiyev İlham İsmayıl oğlu – general-leytenant
Mirzəyev Hikmət İzzət oğlu – general-leytenant
İslamzadə Namiq Sərəfruz oğlu – general-mayor
Məmmədov Zaur Sabir oğlu – general-mayor
Seyidov Kənan Əlihüseyn oğlu – general-mayor
Cahangirov Ələkbər Məhəmməd oğlu – polkovnik
Ələkbərov Babək Mürsəl oğlu – polkovnik
Hüseynov Telman Əsgər oğlu – polkovnik
İsrayılov Raqif İbadulla oğlu – polkovnik
Qurbanov Babək Vahid oğlu – polkovnik
Mövlanov Nizami Bəydəmir oğlu – polkovnik
Nudirəliyev Zaur İsmayıl oğlu – polkovnik (ölümündən sonra)
Sultanov Vüsal Eynulla oğlu – polkovnik
Yusibov Zəfər Qəzənfər oğlu – polkovnik
Zeynalov Zaur İlham oğlu – polkovnik
Quliyev Zaur Hikmət oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan
Abdurahmanov Əfqan Ağasəf oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Baxışov Səxavət Mamed oğlu – polkovnik-leytenant
Camalov Ceyhun Fikrət oğlu – polkovnik-leytenant
Cəfərov Ramiz Sübhan oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Əkbərov Orxan Nadir oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Əliyev Anar Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
İbrahimov Xaliq Arif oğlu – polkovnik-leytenant
İmrəliyev Füzuli Şiraslan oğlu – polkovnik-leytenant
Qasımov Faiq Qaçay oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Qasımov Ramiz Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)
Qebedov Elnur Ceerov oğlu – polkovnik-leytenant
Qurbanov Səfər Qurban oğlu – polkovnik-leytenant
Mirzəyev Anar Mehman oğlu – polkovnik-leytenant
Nadirov Rəşad Soltanağa oğlu – polkovnik-leytenant
Ağayev Vüqar Əhməd oğlu – mayor (ölümündən sonra)
Bağıyev Mirdamət Səristan oğlu – mayor
Bayramov Elbrus Eyvaz oğlu – mayor (ölümündən sonra)
Heydərov Amid Rəbbil oğlu – mayor (ölümündən sonra)
Həsənov Saleh Valeh oğlu – mayor
Hüseynquliyev Şahin Yusif oğlu – mayor
Hüseynov Zaur Rahat oğlu – mayor
Qaflanov Şixamir Oruc oğlu – mayor (ölümündən sonra)
Qasımov Anar Misir oğlu – mayor
Quliyev Röyal İlham oğlu – mayor
Mansurov Elçin Elşən oğlu – mayor (ölümündən sonra)
Məmmədov Anar İbrahim oğlu – mayor
Orucov İlqar Rəhman oğlu – mayor
Səfərli Gündüz Ağamməd oğlu – mayor
Səfərov Elvin Sərraf oğlu – mayor
Şirinov Elnur Ramiz oğlu – mayor
Şükürov Anar Mehman oğlu – mayor (ölümündən sonra)
Abdullayev Rəşad Arif oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Babayev Nihad Akif oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Bağırlı Qəzənfər Kərim oğlu – kapitan
Bədəlov Nicad Mehman oğlu – kapitan
Əliyev Fərid Vaqif oğlu – kapitan
Həsənov Ceyhun Aydın oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Hudulov Ramazan İzzət oğlu – kapitan
Qasımlı Rəşad Məzahir oğlu – kapitan
Mahmudov Cavid Hilal oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Musibov Veysəl Yadullayeviç – kapitan (ölümündən sonra)
Noçuyev Surxay Əbdül oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Səmədov İsmayıl Məhəmməd oğlu – kapitan (ölümündən sonra)
Şıxnəbiyev Renat Güləmməd oğlu – kapitan
Ağayev Qəzənfər Mahmud oğlu – baş leytenant
Balacayev İzzət Zakir oğlu – baş leytenant
Behbudov Cavid Ədalət oğlu – baş leytenant
Bədəlov Valeh Vahid oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)
Hümbətov Azad Arif oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)
İbrahimli Adil Asəm oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)
Allahyarov Şahin Hüseynbala oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)
Cəbrayılov Sübhan Rahim oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)
Hüseynov Yaşar Əhəd oğlu – baş gizir
İsmayılov Camal Vidadi oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)
Niftəliyev Mehrab Söhrab oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)
Yusifli Azər Nazim oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)
Əsgərli İntiqam Bayram oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Vəliyev Elyar Arif oğlu – gizir (ölümündən sonra)
Cabbarov Orxan Rövşən oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)
Əhmədov Yaşar Mirağa oğlu – kiçik gizir
Hüseynov Əli Rəşid oğlu – kiçik gizir
İbrahimli Nail Nəriman oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)
Novruzov Amin Tacəddin oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)
Zalov Fəqan Amil oğlu – kiçik miçman (ölümündən sonra)
Abdullazadə Azər Rizvan oğlu – əsgər
Əflətov Murad İlyas oğlu – əsgər
Yaqubov Vüsal Elşən oğlu – əsgər.