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Prezident onlara “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı verdi - SƏRƏNCAM

Prezident onlara “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı verdi -
17:54 9 Dekabr 2020
665 Ölkə
Aysel Sadıqzadə
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Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularına “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamda deyilir:

"Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə, həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirərkən igidlik və mərdlik nümayiş etdirmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı verilsin:

Mehdiyev İlham İsmayıl oğlu – general-leytenant

Mirzəyev Hikmət İzzət oğlu – general-leytenant

İslamzadə Namiq Sərəfruz oğlu – general-mayor

Məmmədov Zaur Sabir oğlu – general-mayor

Seyidov Kənan Əlihüseyn oğlu – general-mayor

Cahangirov Ələkbər Məhəmməd oğlu – polkovnik

Ələkbərov Babək Mürsəl oğlu – polkovnik

Hüseynov Telman Əsgər oğlu – polkovnik

İsrayılov Raqif İbadulla oğlu – polkovnik

Qurbanov Babək Vahid oğlu – polkovnik

Mövlanov Nizami Bəydəmir oğlu – polkovnik

Nudirəliyev Zaur İsmayıl oğlu – polkovnik (ölümündən sonra)

Sultanov Vüsal Eynulla oğlu – polkovnik

Yusibov Zəfər Qəzənfər oğlu – polkovnik

Zeynalov Zaur İlham oğlu – polkovnik

Quliyev Zaur Hikmət oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan

Abdurahmanov Əfqan Ağasəf oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Baxışov Səxavət Mamed oğlu – polkovnik-leytenant

Camalov Ceyhun Fikrət oğlu – polkovnik-leytenant

Cəfərov Ramiz Sübhan oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Əkbərov Orxan Nadir oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Əliyev Anar Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

İbrahimov Xaliq Arif oğlu – polkovnik-leytenant

İmrəliyev Füzuli Şiraslan oğlu – polkovnik-leytenant

Qasımov Faiq Qaçay oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Qasımov Ramiz Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Qebedov Elnur Ceerov oğlu – polkovnik-leytenant

Qurbanov Səfər Qurban oğlu – polkovnik-leytenant

Mirzəyev Anar Mehman oğlu – polkovnik-leytenant

Nadirov Rəşad Soltanağa oğlu – polkovnik-leytenant

Ağayev Vüqar Əhməd oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Bağıyev Mirdamət Səristan oğlu – mayor

Bayramov Elbrus Eyvaz oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Heydərov Amid Rəbbil oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Həsənov Saleh Valeh oğlu – mayor

Hüseynquliyev Şahin Yusif oğlu – mayor

Hüseynov Zaur Rahat oğlu – mayor

Qaflanov Şixamir Oruc oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Qasımov Anar Misir oğlu – mayor

Quliyev Röyal İlham oğlu – mayor

Mansurov Elçin Elşən oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Məmmədov Anar İbrahim oğlu – mayor

Orucov İlqar Rəhman oğlu – mayor

Səfərli Gündüz Ağamməd oğlu – mayor

Səfərov Elvin Sərraf oğlu – mayor

Şirinov Elnur Ramiz oğlu – mayor

Şükürov Anar Mehman oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Abdullayev Rəşad Arif oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Babayev Nihad Akif oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Bağırlı Qəzənfər Kərim oğlu – kapitan

Bədəlov Nicad Mehman oğlu – kapitan

Əliyev Fərid Vaqif oğlu – kapitan

Həsənov Ceyhun Aydın oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Hudulov Ramazan İzzət oğlu – kapitan

Qasımlı Rəşad Məzahir oğlu – kapitan

Mahmudov Cavid Hilal oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Musibov Veysəl Yadullayeviç – kapitan (ölümündən sonra)

Noçuyev Surxay Əbdül oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Səmədov İsmayıl Məhəmməd oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Şıxnəbiyev Renat Güləmməd oğlu – kapitan

Ağayev Qəzənfər Mahmud oğlu – baş leytenant

Balacayev İzzət Zakir oğlu – baş leytenant

Behbudov Cavid Ədalət oğlu – baş leytenant

Bədəlov Valeh Vahid oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Hümbətov Azad Arif oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

İbrahimli Adil Asəm oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Allahyarov Şahin Hüseynbala oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)

Cəbrayılov Sübhan Rahim oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)

Hüseynov Yaşar Əhəd oğlu – baş gizir

İsmayılov Camal Vidadi oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)

Niftəliyev Mehrab Söhrab oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)

Yusifli Azər Nazim oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)

Əsgərli İntiqam Bayram oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Vəliyev Elyar Arif oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Cabbarov Orxan Rövşən oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Əhmədov Yaşar Mirağa oğlu – kiçik gizir

Hüseynov Əli Rəşid oğlu – kiçik gizir

İbrahimli Nail Nəriman oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Novruzov Amin Tacəddin oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Zalov Fəqan Amil oğlu – kiçik miçman (ölümündən sonra)

Abdullazadə Azər Rizvan oğlu – əsgər

Əflətov Murad İlyas oğlu – əsgər

Yaqubov Vüsal Elşən oğlu – əsgər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
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metbuat.az

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