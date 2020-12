Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin əməkdaşları YAŞAT Fonduna 200 min manat məbləğində vəsait ianə edib.

Bu barədə Metbuat.az-a Komitədən bildirilib.

Xatırladaq ki, YAŞAT Fondu ölkə Prezidentinin “Ərazi bütövlüyünün müdafiəsilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun yaradılması haqqında” 8 dekabr 2020-ci il tarixli fərmanına əsasən yaradılıb.

