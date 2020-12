Bu gün Milli Məclisin növbəti plenar iclasında komendant saatının ləğv edilməsi müzakirə ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə daxil olan ilk məsələ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 12-də saat 00.00-dan Hərbi vəziyyətin ləğv olunması haqqında Fərmanının təsdiq edilməsi barədə Milli Məclisin Qərarıdır.

Qeyd edək ki, erməni təxribatları ilə başlayan və 44 gün davam edən müharibə ilə əlaqədar Azərbaycanda hərbi vəziyyət tətbiq edilmişdi.

