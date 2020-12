İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi qanunvericiliyinin tədrisi şöbəsinin rəisi, eləcə də Tədris Mərkəzinin vergi metodologiyası kafedrasının müdiri, 1974-cü il təvəllüdlü Malik Əkbərov vəfat edib.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, o, koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

