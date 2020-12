Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında “Hərbi vəziyyətin ləğv edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı barədə sənəd müzakirəyə çıxarılıb.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, sənədə əsasən, Azərbaycanda 2020-ci il dekabrın 12-si saat 00:00-dan hərbi vəziyyət ləğv olunacaq.

Sənəd müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.