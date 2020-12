Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinə yeni müavin təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Vaqif Seyidbəyli Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini təyin edilib. O, artıq yeni vəzifəsində fəaliyyətə başlayıb.

Qeyd edək ki, V.Seyidbəyli əvvəllər Diaspor Komitəsinin Gənclərlə iş üzrə şöbəsinin müdiri və Prezident yanında Gənclər Fondunun sektor müdiri vəzifələrində çalışıb.

