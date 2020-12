Rusiyanın bütün regionlarında koronavirusa qarşı peyvəndə başlanılıb

Rusiyanın bütün regionlarına koronavirus əleyhinə peyvənd preparatları çatdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın səhiyyə naziri Mixail Muraşko məlumat verib. Onun sözlərinə görə, 2 229 təşkilat əhalinin koronavirusa qarşı peyvənd edilməsində iştirak edəcək. Ölkə üzrə 90-dan çox təşkilat peyvənd preparatının qəbulu və paylanması ilə məşğuldur.

Nazir bildirib ki, 28,5 nəfər artıq peyvənd olunub.

Xatırladaq ki, Rusiyada COVID-19 qarşı “Sputnik-V” və “EpiVakKorona” peyvəndləri işlənib hazırlanıb.

