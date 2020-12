AZAL-ın Bakı-İstanbul reysi ləğv olundu

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin (AZAL) bu gün saat 09:10-da Bakıdan Türkiyənin İstanbul şəhərinə yerinə yetirməli olduğu J2 177 reysi ləğv olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan bildirilib.

Məlumata görə, həmin aviareysin sərnişinləri İstanbula AZAL-ın bu gün saat 11:50-də həyata keçirəcəyi J2 175 reysi ilə yola salınacaq.

Bununla belə, hava limanından uçuşun hansı səbəbdən baş tutmadığı açıqlanmayıb.

AZAL-dan isə “Report”a bildirilib ki, sözügedən aviareys sərnişinlərin sayının az olması ilə əlaqədar ləğv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.