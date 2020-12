Ümumi təhsil müəssisələrində şagird yerdəyişməsi prosesi elektron sistem vasitəsilə (sy.edu.az) həyata keçirilib.

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 2020-ci ildə 36 923 şagird elektron sistem vasitəsilə bir məktəbdən digərinə köçürülüb.

