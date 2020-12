Xankəndidə ermənilər evləri təcili şəkildə satışa qoyublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, müxtəlif ev elanı saytlarında yerləşdirilən evlərin təcili satıldığı bildirilir.

Diqqət çəkən məqamlardan biri isə odur ki, evlərin böyük əksəriyyəti bütün əşyaları ilə birlikdə satışa qoyulub. Evlər təcili satıldığı üçün bazar qiymətindən aşağıdır.

