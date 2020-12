“Dünən dövlət büdcəsi və zərfi Milli Məclisə daxil olub.Sabahdan komitələrdə bu məsələlər müzakirə ediləcək. Plenar iclas isə dekabrın 24-də olacaq”.



Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova məlumat verib.

O bildirib ki, sabah saat 9:00-dan başlayaraq deputatlar koronavirus testindən keçəcəklər.

