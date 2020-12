Milli Məclisin 2020-ci il payız sessiyasının işlər planına daxil edilən iki qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılmayacaq.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, işlər planına daxil edilən “Daxili qoşunlar haqqında” və “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında” qanun layihələri parlamentin payız sessiyasında müzakirə edilməyəcək.

Qanun layihələrinin parlamentin 2021-ci il yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir.

