Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Səfurə İbrahimova dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı Elgiz Əkbər sosial media hesabında mədəniyyətimiz üçün ağır itkidən yazıb. O, xalq artisti ilə fotosunu paylaşaraq:

"Çox acı xəbər. Allahım, itirə-itirə hara qədər...Yerin cənnət olsun böyük sənətkar" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, Elgiz koronavirusa yoluxub hazırda xəstəxanada müalicə olunur.(Big.az)

