COVİD-19-dan ölən 12 nəfərin meyitlərinin dəyişik düşdüyü iddiasına TƏBİB-dən CAVAB

Jurnalist Həmid Həmidov Gəncədə koronavirusdan ölən 12 nəfərin meyitlərinin dəyişik düşdüyünə dair məlumat ictimailəşdirib. Həmin məlumatda isə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi ittiham olunub.

Məsələ ilə bağlı TƏBİB-dən Modern.az-a bildirilib ki, qurum ölkə üzrə tabeliyində olan bütün xəstəxanalarda stasionar müalicəylə məşğul olur:

“Xəstənin xəstəxanada dünyasının dəyişməsi hallarında isə cəsəd Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinə təhvil verilir. Sözügedən quruma TƏBİB nəzarət etmir”.

