Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Şahzadəsi Turki Al Faysal Prezident İlham Əliyevi doğum günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrik mətnində deyilir:

“Hörmətli cənab Prezident.

Doğum gününüz münasibətilə Zati-alinizi səmimi qəlbdən təbrik edir, Sizə ən xoş arzularımı çatdırıram”.

