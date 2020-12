Türkiyə Superliqasının 12-ci turunda "Qalatasaray" səfərdə "Trabzonspor"un qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Arda Turan və Oğulcan Çağlayanın qolları "Qalatasaray"a 0:2 hesablı qələbə qazandırıb.

Bu qalibiyyətin ardından 29 xal yığan "Cim-Bom" liderliyə yüksəlib.

Bundan əlavə, "Qalatasaray" "Trabzonspor"un yeni stadionunda ilk dəfə qalib gəlib.

