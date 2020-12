Bir qrup hərbçi “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edildi

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan Respublikasının Suqovuşan kəndinin işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək igidlik və mərdlik nümunəsi göstərmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif ediliblər:

Əliverdiyev Vüqar Əfqan oğlu – general-mayor

Həsənov Hikmət Hüseyn oğlu – general-mayor

Abdullayev Eldəniz İkram oğlu – polkovnik

Çobanov Roman Salman oğlu – tibb xidməti polkovniki

Əliyev Elsevər Sərhəd oğlu – polkovnik

Əmirov Əbil Durasan oğlu – polkovnik

Həmidov Məhərrəm Əliəşrəf oğlu – polkovnik

Həsənov Məhərrəm Əşir oğlu – polkovnik

Qafarov İlqar Saab oğlu – polkovnik

Qapaqov Elşən Rafiq oğlu – polkovnik

Mehrəliyev Sadiq Nadir oğlu – polkovnik

Məhərrəmov İdris Mustafa oğlu – polkovnik

Məmmədov İsmixan Valeh oğlu – polkovnik

Məmmədov Teymur Davud oğlu – polkovnik

Məşədiyev Taleh Vəliyət oğlu – polkovnik

Rzayev İntiqam Mənsim oğlu – polkovnik

Samidli Babək Mətləb oğlu – polkovnik (ölümündən sonra)

Şixiyev Həbib Vələddin oğlu – polkovnik

Abdullayev Elman Abdulla oğlu – polkovnik-leytenant

Abdullayev Nihat İntiqam oğlu – polkovnik-leytenant

Abdulov Afiq Xanmurad oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı

Abdurahmanov Əfqan Ağasəf oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Abışov Xəyal Elbrus oğlu – polkovnik-leytenant

Adıgözəlov Davud Telaf oğlu – polkovnik-leytenant

Ağakişiyev Azər Məhəmməd oğlu – polkovnik-leytenant

Ağayev Şahin Əli oğlu – polkovnik-leytenant

Alıyev Natiq Alı oğlu – polkovnik-leytenant

Allahverdiyev Mail Mehman oğlu – polkovnik-leytenant

Baxışov Səxavət Mamed oğlu – polkovnik-leytenant

Cabbarov Cavid Sulduz oğlu – polkovnik-leytenant

Cəfərov Cavanşir Xurşud oğlu – polkovnik-leytenant

Cəfərov Kənan Qaraş oğlu – polkovnik-leytenant

Cəfərov Zaur Hüseyn oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Cəmilov Tərlan Kamil oğlu – polkovnik-leytenant

Daşdəmirov Sahil Mustafa oğlu – polkovnik-leytenant

Əfəndiyev Sadiq Qabil oğlu – polkovnik-leytenant

Əhmədov Hikmət Məhəmmədəli oğlu – polkovnik-leytenant

Əhmədov Namiq Məhərrəm oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Anar Təvəkkül oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Sərdar Şəmsi oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Vahid Tələt oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Vüqar Şirzad oğlu – polkovnik-leytenant

Əsədli Aqil Əlirza oğlu – polkovnik-leytenant

Əsgərov Əliyar Arif oğlu – polkovnik-leytenant

Əzizov Ceyhun Azər oğlu – polkovnik-leytenant

Göyüşov Amil Niftalı oğlu – polkovnik-leytenant

Hacıyev Şamil Cəlal oğlu – polkovnik-leytenant

Həsənov Anar Məmmədzadə oğlu – polkovnik-leytenant

Həşimov Marif Oruc oğlu – polkovnik-leytenant

Hüseynov Xaliq Araz oğlu – polkovnik-leytenant

Xəlilov Ruslan Oktay oğlu – polkovnik-leytenant

Xudayarov Elçin Süleyman oğlu – polkovnik-leytenant

İbrahimov Vüsal Vəkalət oğlu – polkovnik-leytenant

İsgəndərov Feliks İsa oğlu – polkovnik-leytenant

Kamalov Emil Fəxrəddin oğlu – polkovnik-leytenant

Qədirov Kamran Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant

Quliyev Anar Eldar oğlu – polkovnik-leytenant

Quliyev Niyaməddin Məmməd oğlu – polkovnik-leytenant

Quliyev Ümüdvar Əzizalı oğlu – polkovnik-leytenant

Quluzadə Rəhim Qiyas oğlu – polkovnik-leytenant

Qurbanov Sarvan Mikayıl oğlu – polkovnik-leytenant

Məcidov Vüqar Yadigar oğlu – polkovnik-leytenant

Məhərrəmov Davud Şəhadət oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Elçin Ziyadxan oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Elmir Ağamalı oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Siyavuş Sabir oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Soltan Akif oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Məmmədrzayev Ruslan Əmrullayeviç – polkovnik-leytenant

Mənsimov Elçin Sovet oğlu – polkovnik-leytenant

Mərdanov Mərdan Gülbaba oğlu – polkovnik-leytenant

Mövlanov Tərlan Bəydəmir oğlu – polkovnik-leytenant

Muradov Elman Əhəd oğlu – polkovnik-leytenant

Mustafayev Cəlal Miriş oğlu – polkovnik-leytenant

Mustafayev İftixar Qədim oğlu – polkovnik-leytenant

Müslümov Xəyal Fikrət oğlu – polkovnik-leytenant

Niyazov Rauf Nizaməddin oğlu – polkovnik-leytenant

Rəfiyev Elçin Mirzəxan oğlu – polkovnik-leytenant

Rəsulov Sərdar Ağasəf oğlu – polkovnik-leytenant

Rizvanov Həbib Səməd oğlu – polkovnik-leytenant

Rüstəmov Zaur Tahir oğlu – polkovnik-leytenant

Rzayev Orxan Nüsrət oğlu – polkovnik-leytenant

Rzayev Rauf Hacırza oğlu – polkovnik-leytenant

Salahov Vüqar Nizami oğlu – polkovnik-leytenant

Süleymanlı Zaur Faiz oğlu – polkovnik-leytenant

Şıxəliyev Nəsimi Yarməmməd oğlu – polkovnik-leytenant

Şıxlinski Vüqar Zakir oğlu – polkovnik-leytenant

Vəliyev Süleyman Haqverdi oğlu – polkovnik-leytenant

Abasov Anar Aydın oğlu – mayor

Abbasov Nicat Yavər oğlu – mayor

Adıgözəlov Orxan Tərxan oğlu – mayor

Ağayev Rövşən Eldar oğlu – mayor

Ağayev Siyruz Aslan oğlu – mayor

Ağayev Vüqar Şümşəd oğlu – mayor

Atakişiyev Rəşad Nazim oğlu – mayor

Aydəmirov Nihad Abdulhəmid oğlu – mayor

Bağıyev Mirdamət Səristan oğlu – mayor

Baxşıyev İlkin Vidadi oğlu – mayor

Bayramov Ruslan Bəhman oğlu – mayor

Bəkirov Fərid Cahangir oğlu – mayor

Bilalov Amil Adil oğlu – mayor

Cəfərov Azad Asif oğlu – mayor

Cəfərov Cəfər Eyvaz oğlu – mayor

Çələbiyev Rauf Fəxrəddin oğlu – mayor

Ələkbərov Rahim Rövşən oğlu – mayor

Ələkbərov Ramil Vaqif oğlu – mayor

Ələsgərov İntiqam Hüseyn oğlu – mayor

Əliyev Asim Əziz oğlu – mayor

Əliyev Ehtiram Emil oğlu – mayor

Əliyev Əvəz Əhməd oğlu – mayor

Əliyev Kəramət İbrahim oğlu – mayor

Əliyev Şahin Əli oğlu – tibb xidməti mayoru

Əmiraslanov Aqil Qədir oğlu – mayor

Əmirov Vüsal Səmidxan oğlu – mayor

Əzimov Ramal Adil oğlu – mayor

Fərəcov Cavid Yaşar oğlu – mayor

Güləhmədov Tərlan Zaman oğlu – mayor

Gülməmmədov Nicat Osman oğlu – mayor

Həmid Azər Fəti oğlu – mayor

Həsənov Malik Hüseyn oğlu – mayor

Həsənov Rauf Gülağa oğlu – mayor

Həşimov Taleh Mirəskər oğlu – mayor

Hüseynov Elsevər Urfat oğlu – mayor

Hüseynov Mirzə Talıb oğlu – mayor

Hüseynov Namiq Cəmil oğlu – tibb xidməti mayoru

Hüseynov Rəfayıl Vilayət oğlu – mayor

Hüseynov Samir Cəlil oğlu – mayor

Hüseynov Vüqar Rafiq oğlu – mayor

Hüseynov Zaur Hamlet oğlu – mayor

Xəlilov Babək Saleh oğlu – mayor

Xoyluyev Vüsal Sərraf oğlu – mayor

İbrahimov Rauf Məmməd oğlu – mayor

İbrahimov Şirxan Zülfüqar oğlu – mayor

İsgəndərov Səbuhi Sərdar oğlu – mayor

Kərimov Vüsal Nizami oğlu – mayor

Qafarov Rəşad Əbülfət oğlu – mayor

Qafarov Rəşad Zirəddin oğlu – mayor

Qaffarov Samir Zahir oğlu – mayor

Qarayev Amil Söhrab oğlu – mayor

Qəribov Sahib Xanlar oğlu – mayor

Quliyev Amil Zülfüqar oğlu – mayor

Quliyev Vüqar Akif oğlu – mayor

Mehdiyev İlham Bayram oğlu – mayor

Məlikov Rəşad Fuad oğlu – mayor

Məmmədov Elsevər Əfsərağa oğlu – mayor

Mirzəyev Elman Seyfəddin oğlu – mayor

Mirzəyev Ziya Sabir oğlu – mayor

Muradov Rüstəm Yusif oğlu – mayor

Musayev Rauf Şahin oğlu – mayor

Mustafayev Elxan Tahir oğlu – mayor

Namazov Səbutay Səbuhi oğlu – mayor

Nəcəfov Aqil Sahid oğlu – mayor

Nəsirov Sabir Səbran oğlu – mayor

Nurəddinov Anar Babək oğlu – mayor

Nuriyev Mehdi Səttar oğlu – mayor

Paşayev Vüqar Əhmədəli oğlu – mayor

Piriyev Elvin Cavid oğlu – mayor

Ramazanov Anar Əliniyaz oğlu – mayor

Sadıqov Anar Nurəddin oğlu – mayor

Sarıyev Raqif Vaqif oğlu – mayor

Səmədov Teymur Arif oğlu – mayor

Səmədov Zaur Qürbət oğlu – ədliyyə mayoru

Sərkarov Yalçın Qafqaz oğlu – mayor

Süleymanov Rafiq Həsən oğlu – mayor

Şəkərov İlham Orucəli oğlu – mayor

Şəmiyev Ağa Məmməd oğlu – mayor

Şəmsiyev Xəqani Xəlil oğlu – mayor

Şükürov Anar Mehman oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Tağıyev Famil Abdulla oğlu – mayor

Tahirov Pərvin Akif oğlu – mayor

Vəliyev Məmmədağa Böyükağa oğlu – mayor

Yaqubov Ramil Nəriman oğlu – mayor

Abbasov Tural Namik oğlu – kapitan

Abdullayev Rasim Vasif oğlu – kapitan

Ağamalıyev Pərviz Ağamalı oğlu – kapitan

Ağayev Ceyhun Elbəyi oğlu – kapitan

Ağayev Lətif Ehram oğlu – kapitan

Axundov Vüqar Hamlet oğlu – kapitan

Allahverdiyev Nəsir İsa oğlu – kapitan

Aydınlı Orxan Rasim oğlu – kapitan

Babayev Elturan Səfər oğlu – kapitan

Bağırov İlyas Seyidməsim oğlu – kapitan

Baxışov Ədalət Sədyar oğlu – kapitan

Bayramov Eldar Yaqub oğlu – kapitan

Əhmədov Rəşid İmran oğlu – kapitan

Əkbərov Elnur Əliəsgər oğlu – kapitan

Ələsgərov Əlvan Əsədulla oğlu – kapitan

Əliyev Ceyhun Yusif oğlu – kapitan

Əliyev Elvin Gülməmməd oğlu – kapitan

Əliyev Əflan Daşqın oğlu – kapitan

Əliyev Fərid Vaqif oğlu – kapitan

Əliyev Qafar Məmmədhüseyn oğlu – kapitan

Əsədov Nicat Şikar oğlu – kapitan

Əsədov Şair Qəhrəman oğlu – kapitan

Əzimli Dinar Arif oğlu – kapitan

Həbibzadə Etibar Tahir oğlu – kapitan

Həsənov Bürhan Asəf oğlu – kapitan

Həsənov Səyyub Səftər oğlu – kapitan

Hüseynov Elvin Həsrət oğlu – kapitan

Hüseynov Əli Siyavuş oğlu – kapitan

Hüseynov Rəfayıl Mahir oğlu – kapitan

Xanəliyev Nahid Ərzuman oğlu – kapitan

Xıdırov Sənan Məzahir oğlu – kapitan

İbrahimzadə Ayaz Zakir oğlu – kapitan

İskəndərov Məhəmməd Əbülfəz oğlu – kapitan

İslamov Samir Xalıq oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

İsmayılov Fərid Nüsrət oğlu – tibb xidməti kapitanı

İsmayılov Manaf Vaqif oğlu – kapitan

Kazımov Elvin Ədalət oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Kərimov Sübhi Ziyalid oğlu – kapitan

Qaffarov Eyvaz İlyas oğlu – kapitan

Qarayev Anar Şahnamə oğlu – kapitan

Qasımlı Rəşad Məzahir oğlu – kapitan

Qədirov Elçin Nadir oğlu – kapitan

Qocayev Bül-Bül Əhmədoviç – kapitan

Quliyev Murad Məhərrəm oğlu – kapitan

Quliyev Rəşid Sadiq oğlu – kapitan

Quliyev Şəhriyar Əbülfət oğlu – kapitan

Quluzadə Elnur Yusif oğlu – kapitan

Mahmudov Seymur Teymur oğlu – kapitan

Məcidov Bəhmən Ağamməd oğlu – kapitan

Məmmədov İgid Mikayıl oğlu – kapitan

Məmmədov Mahir Nurəddin oğlu – kapitan

Məmmədov Məmməd İlham oğlu – kapitan

Məmmədov Niyaməddin İsmayıl oğlu – kapitan

Məmmədov Rəşad Elşad oğlu – kapitan

Mirəli Mirismayıl Novruz oğlu – kapitan

Mirzəxanlı Bayram Əli oğlu – kapitan

Mirzəyev Mehman Sabir oğlu – tibb xidməti kapitanı

Nəzərov Anar Pənah oğlu – kapitan

Novruzov Vüsal Hümmət oğlu – kapitan

Nuriyev Ağacəfər Məmmədəli oğlu – kapitan

Orucov Soltan Yaqub oğlu – kapitan

Paşayev Paşa Rəhim oğlu – kapitan

Rəsulov Nişat Rafiq oğlu – kapitan

Rüstəmov Coşqun Rüfət oğlu – kapitan

Rüstəmov İlkin Rasim oğlu – kapitan

Rzayev Etibar Nidayət oğlu – kapitan

Səfərov Şahin Sabutay oğlu – kapitan

Sultanov Sərdar Səfər oğlu – kapitan

Şərbətov İqbal Allahverdi oğlu – kapitan

Şıxəliyev Səfyar Əlyar oğlu – kapitan

Tağıyev Niyaməddin Fəxrəddin oğlu – kapitan

Tağıyev Tural Səxavət oğlu – kapitan

Yaqubov Elvin Rəhman oğlu – kapitan

Abbaslı Cəsarət Ədalət oğlu – baş leytenant

Abbasov Elvin Eldəniz oğlu – baş leytenant

Abbasov Elvin Valeh oğlu – baş leytenant

Abbasov Şaiq Ağəli oğlu – baş leytenant

Abdullayev Anar Azər oğlu – baş leytenant

Abdullayev Haman Yusif oğlu – baş leytenant

Abdurahmanov Fərhad Yaşar oğlu – baş leytenant

Abışov Pərvin Sülhərən oğlu – baş leytenant

Ağalarov Mirtaleh Mirhəmid oğlu – baş leytenant

Ağaməmmədov Aqil Adil oğlu – baş leytenant

Ağamətov Emin Fəxrəddin oğlu – baş leytenant

Ağayev Elçin Zakir oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Ağayev Fəxri Ağarza oğlu – baş leytenant

Ağayev Qəzənfər Mahmud oğlu – baş leytenant

Ağayev Ramin Yadigar oğlu – baş leytenant

Allahyar Nəsrəddin oğlu – baş leytenant

Aslanlı Ağəli Alay oğlu – baş leytenant

Aşurov Ayxan Telman oğlu – baş leytenant

Babayev Orxan Vüqar oğlu – baş leytenant

Babayev Vaqif Yaqub oğlu – baş leytenant

Babazadə İsmayıl Zahid oğlu – baş leytenant

Baxışov Sərkar Saleh oğlu – baş leytenant

Bayramov Elvin Vilayət oğlu – tibb xidməti baş leytenantı

Cəbrayılov Elşən Qardaşxan oğlu – baş leytenant

Cəfərov Bahadur Zakir oğlu – baş leytenant

Cəlilov Şahmar İlqar oğlu – baş leytenant

Eminov Anar Ələmdar oğlu – baş leytenant

Eynullayev Elmar Sulduz oğlu – baş leytenant

Əbdüləzimov Rahib Vilayət oğlu – baş leytenant

Əhmədov Emil Mübariz oğlu – baş leytenant

Əhmədov Loğman Müzəffər oğlu – baş leytenant

Əhmədov Müşfiq Zakir oğlu – baş leytenant

Əhmədov Ravil Qurban oğlu – baş leytenant

Əkbərov Yasin Elşən oğlu – baş leytenant

Ələsgərov Səbuhi Qabil oğlu – baş leytenant

Əlimərdanov Qalib Canpolad oğlu – baş leytenant

Əliyev Ağalar Telman oğlu – baş leytenant

Əliyev Azər Fəzail oğlu – baş leytenant

Əliyev Faiq Fəyaz oğlu – baş leytenant

Əliyev Fərid Etibar oğlu – baş leytenant

Əliyev Xaliq Mehman oğlu – baş leytenant

Əliyev Taleh Məhəmməd oğlu – baş leytenant

Əliyev Vüqar Fəzli oğlu – baş leytenant

Əsədullayev Səid Ərəb oğlu – baş leytenant

Əşrəfov Rəvan Rasim oğlu – baş leytenant

Fərəcov Şəhriyar İlqar oğlu – baş leytenant

Gülmalıyev Malik Mayıl oğlu – baş leytenant

Hacıyev Fəryad Alim oğlu – baş leytenant

Hacıyev Mehran Yasin oğlu – baş leytenant

Hacıyev Rasim Qinyaz oğlu – baş leytenant

Hacıyev Tural Gəncəli oğlu – baş leytenant

Həsənli Arif Fizuli oğlu – baş leytenant

Həsənov Sərdar Dilsuz oğlu – baş leytenant

Həsrətov Əfqan Vidadi oğlu – baş leytenant

Hümbətov Hafiz Valeh oğlu – baş leytenant

Hüseynli Ceyhun Maşalla oğlu – baş leytenant

Hüseynov Elvin Oktay oğlu – baş leytenant

Hüseynov Fuad Fərhad oğlu – baş leytenant

Hüseynov Münasib Asif oğlu – baş leytenant

Hüseynov Raqib Adil oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Xəlilzadə Əhəd Çingiz oğlu – baş leytenant

İbadov Rusif Məcid oğlu – baş leytenant

İbrahimov Asiman İlqar oğlu – baş leytenant

İbrahimov Elmuraz Ramiz oğlu – baş leytenant

İbrahimov Ramid Mübariz oğlu – baş leytenant

İmanov Rəsul Rafət oğlu – baş leytenant

İslamov Ziyad Oktay oğlu – baş leytenant

İsrafilbəyli Sənan İbadət oğlu – baş leytenant

İsrəfilov Elmar Vilayət oğlu – baş leytenant

Kazımov Nahid Veysəl oğlu – baş leytenant

Kazımzadə Elmir Adil oğlu – baş leytenant

Kərimov Mirzəmməd Mirzəmməd oğlu – baş leytenant

Kərimov Vidadi Elşad oğlu – baş leytenant

Kərimov Yaqub Ramiz oğlu – baş leytenant

Qasımov Babək Baba oğlu – baş leytenant

Qasımov Həmid Oruc oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Quliyev Xalid Ələsgər oğlu – baş leytenant

Quliyev Tural Elbəy oğlu – baş leytenant

Qurbanlı Mehdi Akif oğlu – baş leytenant

Lətifov Lətif Nazim oğlu – baş leytenant

Mehdiyev Hüseyn Malik oğlu – baş leytenant

Məhərrəmzadə Heydər Hüçət oğlu – baş leytenant

Məmiyev Elnur Əhliman oğlu – baş leytenant

Məmmədov Elmar Elçin oğlu – baş leytenant

Məmmədov Elvin Qurban oğlu – baş leytenant

Məmmədov Oruc Valeh oğlu – baş leytenant

Məmmədov Süleyman Fərhad oğlu – baş leytenant

Məmmədov Taleh Daşdəmir oğlu – baş leytenant

Məmmədzadə Nofəl Əlövsət oğlu – baş leytenant

Mirzəzadə Aqşin Rasif oğlu – baş leytenant

Musayev Əli Rəsul oğlu – baş leytenant

Musayev Zaur Məmmədiyyə oğlu – baş leytenant

Mustafayev Cəsarət Sadəddin oğlu – baş leytenant

Mustafayev Xanəhməd Mərəhməd oğlu – baş leytenant

Nəcəfov Seymur Meydan oğlu – baş leytenant

Nəzərov Famil Əlövsət oğlu – baş leytenant

Nuhov Vüqar Ənvər oğlu – baş leytenant

Nuriyev Nəsir Çingiz oğlu – baş leytenant

Ömərov Ramil Hidayət oğlu – baş leytenant

Paşabəyli Orxan Qiblə oğlu – baş leytenant

Ramazanov Tural Ramiz oğlu – baş leytenant

Rəcəbov Nurlan Zaur oğlu – baş leytenant

Rəfiyev Elşad Sərvan oğlu – baş leytenant

Rəhimli Elman Nahid oğlu – baş leytenant

Rəşidov Saleh Sahib oğlu – baş leytenant

Rüstəmov Ramiz Dünyamalı oğlu – baş leytenant

Rzayev Sadiq Əli oğlu – baş leytenant

Sadıqov Kamran Mustafa oğlu – baş leytenant

Salmanov Azər Əli oğlu – baş leytenant

Seyidov Adəm Mirəhməd oğlu – baş leytenant

Şahmarov Bəxtiyar Şöhrət oğlu – baş leytenant

Şıxəliyev Elmir Rövşən oğlu – baş leytenant

Şükürlü Şamo Rasim oğlu – baş leytenant

Tağıyev Təbriz Asif oğlu – baş leytenant

Tağıyev Vəli Rəhim oğlu – baş leytenant

Temirsoy Orxan Teymur oğlu – baş leytenant

Vəliyev Adil Nəsib oğlu – baş leytenant

Vəliyev Mütəllim İltifat oğlu – baş leytenant

Yavərov Yaşar Sənan oğlu – baş leytenant

Yediyarov Rəşad Vidadi oğlu – baş leytenant

Yolçuyev İzzət İsa oğlu – baş leytenant

Zeynalov İlqar Natiq oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Ziyadlı Tacəddin İlham oğlu – baş leytenant

Zülfüqarlı Haşım Yusif oğlu – baş leytenant

Abdurəhmanov Xəzər Elxan oğlu – leytenant

Ağalarov Mirqubad Əli oğlu – leytenant

Ağamalıyev Ziya Şölət oğlu – leytenant

Ağayev Fərid Rəşid oğlu – leytenant

Ağayev Tariyel Zəfər oğlu – leytenant

Alıyev Bəhram Qəhrəman oğlu – leytenant

Azayev Vaqif Əjdər oğlu – leytenant

Babayev Akşin Şahid oğlu – leytenant

Babayev Anar Vahid oğlu – leytenant

Babayev Ayaz Şahin oğlu – leytenant

Baxşəliyev Pərvin Famil oğlu – leytenant

Baxşəliyev Sadiq Vüqar oğlu – leytenant

Baxşıyev Heydər Ramiz oğlu – leytenant

Bayramlı Elmar İsa oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Bədəlov Ağamalı Məhərrəm oğlu – leytenant

Bəşirov Orxan İmamqulu oğlu – leytenant

Bünyatov Məzahir Səlamət oğlu – leytenant

Cabbarov Zülfəli Yaşar oğlu – leytenant

Cəbrayıllı İlkin Natiq oğlu – leytenant

Dadaşov Tural Cəbrayıl oğlu – leytenant

Elyasov Rahat Rafət oğlu – leytenant

Eminov Emin Elman oğlu – leytenant

Əhmədli Elmir Muğan oğlu – leytenant

Əhmədli İsmayıl İlham oğlu – leytenant

Əliquliyev Vəli Göydəniz oğlu – leytenant

Əlisultanov Fərid Vüqar oğlu – leytenant

Əliyev Azər Zakir oğlu – leytenant

Əliyev Əfsun Hümmət oğlu – leytenant

Əliyev İmran Əli oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Əliyev Pərvin Məzahir oğlu – leytenant

Əlizadə Emin Süleyman oğlu – leytenant

Əmrahov Həbibulla Sahib oğlu – leytenant

Əmrahov Ramin Telman oğlu – leytenant

Əsgərov İlkin Əlibaba oğlu – leytenant

Əzimov Müşfiq Əsəd oğlu – leytenant

Əzizov Natiq Nahid oğlu – leytenant

Fətullayev Eldar Kərim oğlu – leytenant

Günəşov Nurlan Mənsur oğlu – leytenant

Hacıyev Elbrus Əjdər oğlu – leytenant

Hacıyev İbyamən Cabbar oğlu – leytenant

Hacıyev Şükür Bayram oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Hadıyev Qəşəm Hamil oğlu – leytenant

Heybətov Əlimehrab Ataş oğlu – leytenant

Həmidli Səməd Şəmsəddin oğlu – leytenant

Həsənli Fərid Bəxtiyar oğlu – leytenant

Həsənli Rüfət Xaliq oğlu – leytenant

Həsənov Firudin Valeh oğlu – leytenant

Həsənov İmaməli Ağaverdi oğlu – leytenant

Həsənov Qoşqar Qəhrəman oğlu – leytenant

Həsənov Ruslan Nəsrullah oğlu – leytenant

Hidayətov Ramin Comərd oğlu – leytenant

Hüseynov Rauf Firəddin oğlu – leytenant

Hüseynzadə Amil Kamil oğlu – leytenant

Hüsüyev Ramil Təvəkgül oğlu – leytenant

Xəlilov Aqil Bəybala oğlu – leytenant

İbayev Ağaxan Azər oğlu – leytenant

İbrahimli Cavid Arif oğlu – leytenant

İbrahimov Eldəniz Nəsrəddin oğlu – leytenant

İbrahimov Seymur Teyfur oğlu – leytenant

İsmayılov Sənan Nüsrət oğlu – leytenant

İsmayılzadə Elgün Barat oğlu – leytenant

İsmayılzadə Məhəmməd Nəsimi oğlu – leytenant

Kərimov Azər Məcid oğlu – leytenant

Qafulov Ruslan Bayram oğlu – leytenant

Qasımov Dəyanət Vüqar oğlu – leytenant

Qəribov Xəyyam Bəybala oğlu – leytenant

Quliyev Aslan Adil oğlu – leytenant

Quluzadə Rəşad Rauf oğlu – leytenant

Qurbanlı Nazim Füzuli oğlu – leytenant

Lazımov Fikrət Bahadur oğlu – leytenant

Mehnətov Ramil İsa oğlu – leytenant

Məhərrəmov Niyaməddin Nurəddin oğlu – leytenant

Məmmədli Məhəmməd Məhərrəm oğlu – leytenant

Məmmədov Elcan Zöhrab oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Məmmədov Ruslan Ramiz oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Məmmədzadə Sənan Bəşir oğlu – ədliyyə leytenantı

Mənəfov Şahmar Məmməd oğlu – leytenant

Məstəliyev Toğrul Əkbər oğlu – leytenant

Mikayıllı Cəmaləddin İlyas oğlu – leytenant

Mirzəyev Davud Mehti oğlu – leytenant

Muradlı Əli Etibar oğlu – leytenant

Musayev Abbas Malik oğlu – leytenant

Mustafayev İsmayıl Qasım oğlu – leytenant

Nağıyev Vasif Çingiz oğlu – leytenant

Niyazov Elvin Nəcəf oğlu – leytenant

Novruzov Natiq Novruz oğlu – leytenant

Nurullayev Emil Elçin oğlu – leytenant

Orucov Taleh Tapdıq oğlu – leytenant

Paşalı Ülvi Turab oğlu – leytenant

Rüstəmov İbrahim Əbülfət oğlu – leytenant

Rzazadə Ülvi Üzeyir oğlu – leytenant

Sadıqov Fuad Qurban oğlu – leytenant

Salahov Məhəmməd Sabir oğlu – leytenant

Salmanov Fəqan Rzalı oğlu – leytenant

Səfərov Hafiz Tofiq oğlu – leytenant

Şahvələdov Ərəb Araz oğlu – leytenant

Şəmilov Azər Elyas oğlu – tibb xidməti leytenantı (ölümündən sonra)

Şirinov Hüseyn Teymur oğlu – leytenant

Şükürov Elvin Elşən oğlu – leytenant

Tağıyev Tural Qafqaz oğlu – leytenant

Tağızadə Cəfər Rövşən oğlu – tibb xidməti leytenantı

Vəliyev Abbas Kamil oğlu – leytenant

Vəliyev Tofiq Mirqalib oğlu – leytenant

Vəlizadə Hüseyn Əbdülhənnan oğlu – leytenant

Vəlizadə Xəlil Rauf oğlu – leytenant

Vəlizadə İbrahim Malik oğlu – leytenant (ölümündən sonra)

Yaqubov Hümbət Arzu oğlu – leytenant

Yusifli Şərəf Bəhruz oğlu – leytenant

Zeynallı Zəfər İbad oğlu – leytenant

Əhmədov Ağaismayıl Fəyyaz oğlu – kiçik leytenant

Əhmədov Nurlan Nəriman oğlu – kiçik leytenant

İbrahimov İlyas Balamirzə oğlu – kiçik leytenant

Abbasov Alim Akif oğlu – baş gizir

Abdullayev Anar Aydın oğlu – baş gizir

Abmüslümov Eynulla Akif oğlu – baş gizir

Ağayev Rafayıl Rəhman oğlu – baş gizir

Allahverdiyev Orxan Malik oğlu – baş gizir

Allahyarov Elcan Elçin oğlu – baş gizir

Aslanov Rövşən Ənvər oğlu – baş gizir

Babaşov Tural Rövşən oğlu – baş gizir

Babayev Dilsuz Əbülfəz oğlu – baş gizir

Babayev İlkin Nazar oğlu – baş gizir

Bağırov Rahil Bağır oğlu – baş gizir

Cəfərov Bəhruz Bəybala oğlu – baş gizir

Cəfərov Elməddin Əlyəddin oğlu – baş gizir

Cəfərov Əşrəf Fayaz oğlu – baş gizir

Cəfərov Ramil Təvəkkül oğlu – baş gizir

Eminov Cavidan Mail oğlu – baş gizir

Əhmədov Camal Arif oğlu – baş gizir

Əhmədov Sabit Zakir oğlu – baş gizir

Ələsgərov Asəf Ağa oğlu – baş gizir

Əliyarov Ceyhun Sədrəddin oğlu – baş gizir

Əliyev Abdulla Rəfail oğlu – baş gizir

Əliyev Bilal Zülfüqar oğlu – baş gizir

Əliyev Ramin Rəhim oğlu – baş gizir

Əliyev Ruslan Cəfər oğlu – baş gizir

Əliyev Sirac Fəxrəddin oğlu – baş gizir

Əliyev Vahid Rəhim oğlu – baş gizir

Əliyev Zamir Zakir oğlu – baş gizir

Həmidov Amil Məmməd oğlu – baş gizir

Hüseynov Rəşad Faiq oğlu – baş gizir

Xudaverdiyev Cavid Zöhrab oğlu – baş gizir

İbrahimov Yasədin Yusub oğlu – ehtiyatda olan baş gizir

İsgəndərov Samid Camal oğlu – baş gizir

Qasımov Emil Xanbaba oğlu – baş gizir

Qasımov İlyas Səfər oğlu – baş gizir

Qasımov Rəmal Saleh oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)

Qasımov Şamxal Sabir oğlu – baş gizir

Qənbərov Vüsal Əli oğlu – baş gizir

Mehdiyev Aqil Sabutay oğlu – baş gizir

Məlikov Elman Salman oğlu – baş gizir

Məmmədov Azər İsa oğlu – baş gizir

Mirzəmmədov Xaqani Nizamoviç – baş gizir

Muradov Rüfət Heydar oğlu – baş gizir

Musayev Bəxtiyar Rakim oğlu – baş gizir

Mustafayev Mehrab Simran oğlu – baş gizir

Nəsirov Məhəmmədəli Maarif oğlu – baş gizir

Ramazanov Amid Rodik oğlu – baş gizir

Rəhmanov Aqil Mürşüd oğlu – baş gizir

Sadıqov Rövşən İslam oğlu – baş gizir

Salmanov Elnur Mütəllim oğlu – baş gizir

Səfərov Ramil Telman oğlu – baş gizir

Süleymanov İlkin Mahir oğlu – baş gizir (ölümündən sonra)

Şabanov Ceyhun Bəşir oğlu – baş gizir

Vəliyev Əli Məmməd oğlu – baş gizir

Vəliyev Vüqar Mirzə oğlu – baş gizir

Yunisov Vüsal Fərman oğlu – baş gizir

Yusibov İsmayıl Müsail oğlu – baş gizir

Yusifov Zülfüqar Valeh oğlu – baş gizir

Abbasov Ayaz Novruz oğlu – gizir

Abbasov Çingiz Sadiq oğlu – gizir

Abbasov Ərəstun Tofiq oğlu – gizir

Abbasov Hüseyn Əlizadə oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Abbasov Ramil Məhəmmədəli oğlu – gizir

Abbasov Sadiq Məhəmməd oğlu – gizir

Abduləliyev Fərail Pənah oğlu – gizir

Abdulkərimov Mətləb Müzəffər oğlu – gizir

Abdullayev Arzu Burzu oğlu – gizir

Abdullayev Sədi Həsən oğlu – gizir

Abdullayev Səməd Fazil oğlu – gizir

Abuşov Elvin Rəsul oğlu – gizir

Ağayev Mirpaşa Mürşüd oğlu – gizir

Axundov Mirzə Musa oğlu – miçman (ölümündən sonra)

Alıyev Gündüz Rasim oğlu – gizir

Allahverdiyev Allahverdi Mehman oğlu – gizir

Aslanov Xəyal Qüdrət oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Aslanov Qəhraman Fazil oğlu – gizir

Aslanov Vüsal İntizar oğlu – gizir

Aşiqov Elçin Fəxrəddin oğlu – gizir

Babalı Qorxmaz Sehran oğlu – gizir

Babayev Elşad Bayram oğlu – gizir

Babayev Kamran Nəsrulla oğlu – gizir

Babayev Mahir Süleyman oğlu – gizir

Babayev Saday Bəylər oğlu – gizir

Babazadə Mirmehti Mirhətəm oğlu – gizir

Babazadə Sənan Zahid oğlu – gizir

Bayramov Ariz İmran oğlu – gizir

Bayramov Elnur Elxan oğlu – gizir

Bayramov Elnur Tofik oğlu – gizir

Bayramov Qəhrəman İntizaroviç – gizir

Bəyəliyev İrasət Mirdadaş oğlu – gizir

Camalov Camal Sədi oğlu – gizir

Cəbrayılov Rusif Yusif oğlu – gizir

Cəbrayılov Samir Tahir oğlu – gizir

Cəfərov Abuzər Ayaz oğlu – gizir

Cəfərov Adəm Zəfər oğlu – gizir

Cəfərov Cabbar Azad oğlu – gizir

Cəfərov Fuad Şahin oğlu – gizir

Cəfərov Nüsrət Bayram oğlu – gizir

Cəfərov Ramiş Hüseyn oğlu – gizir

Cəfərov Vidadi Seyfulla oğlu – gizir

Dadaşov Xəqani Nadirhüseyn oğlu – gizir

Eldarov Eyvaz Eldar oğlu – gizir

Eynullayev Elşad Suliddin oğlu – gizir

Eynullayev Əli Höküməli oğlu – gizir

Əbdülrəhimov Rövşən Mövlud oğlu – gizir

Əhədov Seyfi Sabir oğlu – gizir

Əhmədov Amin Rauf oğlu – gizir

Əhmədov Elmin Nəriman oğlu – gizir

Əhmədov Əhməd Muxtar oğlu – gizir

Əhmədov İlkin Cuma oğlu – gizir

Əhmədov Pərvin Nizami oğlu – gizir

Ələkbərov Elşən Abdulrəhim oğlu – gizir

Ələkbərov Emin Əziz oğlu – gizir

Ələkbərov Nahid Faiq oğlu – gizir

Ələkbərov Seymur İlqar oğlu – gizir

Ələkbərov Seymur Rais oğlu – gizir

Ələkbərov Səfərağa Cəfər oğlu – gizir

Ələsgərli İxtiyar Mətləb oğlu – gizir

Ələsgərov Eldar Adil oğlu – gizir

Əliverdiyev Taleh Səfərqulu oğlu – gizir

Əliyarov Rəşad İntiqam oğlu – gizir

Əliyev Akif Arif oğlu – gizir

Əliyev Fərid Ələddin oğlu – gizir

Əliyev Həsən Elsevər oğlu – gizir

Əliyev İsmayıl İsgəndər oğlu – gizir

Əliyev Məhəmməd Əkbər oğlu – gizir

Əliyev Mirnemət Qiyas oğlu – gizir

Əliyev Mövlan Rəcəb oğlu – gizir

Əliyev Musa Elçin oğlu – gizir

Əliyev Namiq Namaz oğlu – gizir

Əliyev Raqif Əli oğlu – gizir

Əliyev Rövşən Səyədulla oğlu – gizir

Əliyev Tərxan Ələddin oğlu – gizir

Əliyev Vüsal Qurban oğlu – gizir

Əliyev Zamik Sevindik oğlu – gizir

Əlizadə Elvin Vasif oğlu – gizir

Əlizadə Zahir Rəfail oğlu – gizir

Əmirzadə Nurlan Şahin oğlu – gizir

Feyziyev Aqil Çingiz oğlu – gizir

Fərmanlı Kənan Aqif oğlu – gizir

Gülməmmədov Araz Nazim oğlu – gizir

Hacıyev Məhəmməd Əlisafa oğlu – gizir

Hacıyev Rəşad Firuddin oğlu – gizir

Hacıyev Vüqar Qabil oğlu – gizir

Haqverdiyev Arzu Zülfü oğlu – gizir

Heydərov Asim Feyzulla oğlu – gizir

Həbilov İsrayıl Rövşən oğlu – gizir

Həməşəyev Şirxan Tacəddin oğlu – gizir

Həmidov Rəhim Sərxan oğlu – gizir

Həsənov Asim Əhliman oğlu – gizir

Həsənov Cəmil Rasim oğlu – gizir

Həsənov Elvin Qüdrət oğlu – gizir

Həsənov Famil Adil oğlu – gizir

Həsənov Qərib Məzahir oğlu – gizir

Həsənov Orxan Oktay oğlu – gizir

Həsənov Ramil Ramiz oğlu – gizir

Həsənov Sultanəli Vladimir oğlu – gizir

Həsənov Yaşar Mirzə oğlu – gizir

Həsənzadə Nofəl Səfər oğlu – gizir

Həşimov Ramiz Vadiq oğlu – gizir

Həşimov Sənan Etibar oğlu – gizir

Hüseynli Fəxri İlham oğlu – gizir

Hüseynov Davud Tariyel oğlu – gizir

Hüseynov Elçin Elxan oğlu – gizir

Hüseynov Məhəmməd Elşən oğlu – gizir

Hüseynov Saleh Cavid oğlu – gizir

Hüseynzadə Şaban Rəhim oğlu – gizir

Xankişiyev Xasay Mətləb oğlu – gizir

Xankişiyev İxtiyar Mətləb oğlu – gizir

Xanməmmədov Təşkilat Abbas oğlu – gizir

Xasıyev Nadir Rəhman oğlu – gizir

Xəlilov Xəyyam Elxan oğlu – gizir

Xəlilov Kərim Şirin oğlu – gizir

Xıdırov Rauf Kamal oğlu – gizir

Xudaşov Elçin Müşviq oğlu – gizir

İbrahimov Emil Etibar oğlu – gizir

İbrahimov İsmayıl Yaşar oğlu – gizir

İbrahimov Zamanət Gülhəsən oğlu – gizir (ölümündən sonra)

İlyasov Rəşid Bəxtiyar oğlu – gizir

İsayev Ramazan İslam oğlu – gizir

İsayev Toğrul Vaqif oğlu – gizir

İsgəndərli Sərvan Əvəz oğlu – gizir

İsifov Ramin Heybət oğlu – gizir

İskəndərov Elvin Mətləb oğlu – gizir (ölümündən sonra)

İsmayılov İntizam Məzahir oğlu – gizir

İsmayılov İsa Vaqif oğlu – gizir

İsmayılov İsmayıl Elyar oğlu – gizir

İsmayılov Rusif Xeybər oğlu – gizir

İsmayılov Tural Mahir oğlu – gizir

İsmayılov Yusif Babacan oğlu – gizir

İsmiyev Ceyhun Rəcəb oğlu – gizir

Kazımov Asif Ehtibar oğlu – gizir

Kazımov Bağır Nəzər oğlu – gizir

Kazımov İlkin Xanməmməd oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Kərimli İlkin İlyas oğlu – gizir

Kərimov Abbas Natiq oğlu – gizir

Kərimov Cövlan Əbülfət oğlu – gizir

Kərimov Elşən Telman oğlu – gizir

Kərimov Hakim Hökümalı oğlu – gizir

Qafarov Nəsimi Elşad oğlu – gizir

Qafarzadə Rüfət Tofiq oğlu – gizir

Qaffarov Ağabala Qulu oğlu – gizir

Qaraşlı Həsən Əli oğlu – gizir

Qardaşzadə Dilqəm İsmət oğlu – gizir

Qasımov Aqil Cəbrayıl oğlu – gizir

Qasımov Elçin Nadir oğlu – gizir

Qasımov Məhərrəm Məmməd oğlu – gizir

Qasımov Müseyib Eyyub oğlu – gizir

Qasımov Orxan Hüseyn oğlu – gizir

Qasımov Teymur Sabir oğlu – gizir

Qədirov Kənan Qüdrət oğlu – gizir

Qəhrəmanov Bayram Yasin oğlu – gizir

Qəhrimanov Əmrah Orucəli oğlu – gizir

Qənbərov Nemət Bəxtiyar oğlu – gizir

Qiyasov Fair Fikrət oğlu – gizir

Qiyasov Yaşar Abdulla oğlu – gizir

Qocayev Anar Faiq oğlu – gizir

Quliyev Babək Sahib oğlu – gizir

Quliyev Elnur Yolçu oğlu – gizir

Quliyev Hacı Nazim oğlu – gizir

Quliyev Nəbi Tələt oğlu – gizir

Quliyev Səbuhi Nadir oğlu – gizir

Quliyev Sübhan Nəriman oğlu – gizir

Quliyev Şahin Talıb oğlu – gizir

Quliyev Şəhriyar Rəşid oğlu – gizir

Quliyev Təbriz Arzu oğlu – gizir

Qüdrətli Elmin Fikrət oğlu – gizir

Mahmudov Taleh Fəxrəddin oğlu – gizir

Mehdiyev Sadiq Rasim oğlu – gizir

Mehtixanlı Hüseyn Şahbaz oğlu – gizir

Mehtiyev Pərviz Sərraf oğlu – gizir

Məhəmmədov Rüfət Vaqif oğlu – gizir

Məhərrəmov Arzuman Kazım oğlu – gizir

Məlikov Bəhruz Savadxan oğlu – gizir

Məlikov Fərasət Bayram oğlu – gizir

Məlikov Vüsal Gülmirzə oğlu – gizir

Məmişov Pərviz Əliqadir oğlu – gizir

Məmmədcanov Elnar Aqif oğlu – gizir

Məmmədli Kamil Şükür oğlu – gizir

Məmmədov Azər Tofiq oğlu – gizir

Məmmədov Cavid İlham oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Məmmədov Elnur Nurağa oğlu – gizir

Məmmədov Elşən Sulduz oğlu – gizir

Məmmədov Hikmət Gülağa oğlu – gizir

Məmmədov Mahir Zahir oğlu – gizir

Məmmədov Məhəmməd Qabil oğlu – gizir

Məmmədov Məmməd Seyfəddin oğlu – gizir

Məmmədov Rəmzi Kamil oğlu – gizir

Məmmədov Rusif Yusif oğlu – gizir

Məmmədov Səid Habil oğlu – gizir

Məmmədov Tural Arif oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Məmmədov Turan Nadir oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Məmmədov Zaur Şəmsi oğlu – gizir

Məmmədtağıyev Raqif Qabil oğlu – gizir

Məmmədzadə Amil Zahid oğlu – gizir

Məmmədzadə Elxan Məhərrəm oğlu – gizir

Mərəndski Turan Hamlet oğlu – gizir

Mirzəyev Aqil Elman oğlu – gizir

Mirzəyev Məhəmməd İxtiyar oğlu – gizir

Muradov İlkin Müşfiq oğlu – gizir

Musayev Kamil Səfa oğlu – gizir

Musayev Nurbaba Əsgər oğlu – gizir

Musayev Rahib Akşin oğlu – gizir

Musayev Rahid İzzət oğlu – gizir

Musayev Şahid Etibar oğlu – gizir

Mustafazadə Həmid Qurbanxan oğlu – gizir

Müslümov Sadif İlqar oğlu – gizir

Nağdalıyev Şəhriyar Şahmurad oğlu – gizir

Nağıyev Xəyal Aslan oğlu – gizir

Namazov Fərman Hüseyinqulu oğlu – gizir

Namazov Ramiz Saleh oğlu – gizir

Nəsirov Rəşad Qabil oğlu – gizir

Nəsirov Vicay Yusif oğlu – gizir

Novruzov Bəhmən Səlim oğlu – gizir

Novruzov Xəqani Alim oğlu – gizir

Novruzov Xəyal Nurəli oğlu – gizir

Nurəliyev Aqşin Əzim oğlu – gizir

Nurullazadə Nurulla Uğur oğlu – gizir

Ömərov Maqbet Hamlet oğlu – gizir

Pirmalıyev Ruslan Çingiz oğlu – gizir

Ramazanov Fərid Ömər oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Rəcəbli Mərhəmət Məhəmməd oğlu – gizir

Rəfiyev Rəhman Vilayət oğlu – gizir

Rəhimov Tamerlan Şahin oğlu – gizir

Rüstəmli Kənan Eyni oğlu – gizir

Rüstəmov Əbülfəz Qardaşəli oğlu – gizir

Rüstəmov Mehran Ağarəhim oğlu – gizir

Rzayev Xəlil Kərəm oğlu – gizir

Rzayev Sahil Hafis oğlu – gizir

Sadıxov Miryaqub Mirheydər oğlu – gizir

Sadıqov Eldar Cavanşir oğlu – gizir

Sadıqov Mirtağı Nağı oğlu – gizir

Sarıyev Bəkir Osman oğlu – gizir

Səfərov Elvin Murad oğlu – gizir

Səmədli Sənan Fikrət oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Səmədov Rahib Rais oğlu – gizir

Süleymanov Şahmar Şəmistan oğlu – gizir

Süleymanov Yusif Ruhulla oğlu – gizir

Şabili Turqut Almas oğlu – gizir

Şahbazov Şahbaz Qələndər oğlu – gizir

Şəhmirov Cavid İsa oğlu – gizir

Şıxəliyev Şahid Fərzulla oğlu – gizir

Şirəliyev Şamo Şahsevən oğlu – gizir

Şirinov Yolçu Ağaşirin oğlu – gizir

Şöyübov Rüstəm Ağasəf oğlu – gizir

Talıbzadə Mikayıl Tahir oğlu – gizir

Tarverdiyev Rəşid Aslan oğlu – gizir

Teymurov Şamo Xaləddin oğlu – gizir

Verdiyev Emin Tofiq oğlu – gizir

Verdiyev Natiq Əlimurad oğlu – gizir (ölümündən sonra)

Vəlibəyov Rauf Məmməd oğlu – gizir

Vəliyev Azər Hacı oğlu – gizir

Vəliyev Samir Səid oğlu – gizir

Yəhyayev Bayram Oruc oğlu – gizir

Yusifov Xankişi İlham oğlu – gizir

Zeynallı Əziz Mədət oğlu – gizir

Zeynalov Aqşin Aslan oğlu – gizir

Ziyadov Eldəniz Elşən oğlu – gizir

Zöhrablı Təbriz Atamoğlan oğlu – gizir

Abdullayev Babək Habil oğlu – kiçik gizir

Abdullayev Elnur Balaqardaş oğlu – kiçik gizir

Ağayev Şahin Vaqif oğlu – kiçik gizir

Alıyev Anar Yadigar oğlu – kiçik gizir

Babaşov Səttam Qiyas oğlu – kiçik gizir

Baba-zadə Nəcməddin Qabil oğlu – kiçik gizir

Əliyev Elgün Mütəllim oğlu – kiçik gizir

Əyyubzadə Pərvin Asif oğlu – kiçik gizir

Fətullayev Saleh Zahid oğlu – kiçik gizir

Həsənzadə Elşad Eldar oğlu – kiçik gizir

Hüseynli Davud Qabil oğlu – kiçik gizir

İbrahimov Mehti İsmayıl oğlu – kiçik gizir

İsmayılov Əhməd Əli oğlu – kiçik gizir

İsmayılov Xəyyam Arif oğlu – kiçik gizir

Qasımov Elmin İntiqam oğlu – kiçik gizir

Mehbalıyev Elşən Təvəkgül oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Mirzəyev Orxan Əsəd oğlu – kiçik gizir

Muradov Bəhruz Daxil oğlu – kiçik gizir

Namazov Orxan Ceyhun oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra)

Nəbiyev Nəbi Ağaverdi oğlu – kiçik gizir

Yunusov Seyfur Zahid oğlu – kiçik gizir

Ağayev Tofiq Ələmdar oğlu – baş çavuş

Bayramov Ziyarət Şura oğlu – baş çavuş

Cabbarov Araz Cəfər oğlu – baş çavuş

Cabbarov Fərahim Qərib oğlu – baş çavuş

Əliyev Rövşən Xalıq oğlu – baş çavuş

Həsənov Fuad İsmayıl oğlu – baş çavuş

İsmayılzadə Elvin Baxşeyiş oğlu – baş çavuş

Qurbanov Əlirəhman Firdovsi oğlu – baş çavuş

Qurbanov Telman Yusif oğlu – baş çavuş

Məmmədov Cavidan Natiq oğlu – baş çavuş

Nağıyev Teymur Hüsaməddin oğlu – baş çavuş

Tağıyev İlkin Ələddin oğlu – baş çavuş

Abbasov Elvin Rəhman oğlu – çavuş

Abbasov Firuddin Röyəddin oğlu – çavuş

Abbasov Ramil Sabir oğlu – çavuş (ölümündən sonra)

Abdullayev Elnur Vahid oğlu – çavuş

Abdullayev Muraz İsmayıl oğlu – çavuş

Abdullayev Zəfər Namizəd oğlu – çavuş

Abdulrəhimov Rövşən Elşən oğlu – çavuş

Adıgözəlov Fərid İlqar oğlu – çavuş (ölümündən sonra)

Adilov Elşən Şöhrəddin oğlu – çavuş

Ağayev Samid Əliağa oğlu – çavuş

Babayev Azad İlqar oğlu – çavuş

Bayramov Rəşad Ərəstun oğlu – çavuş

Behbudov Rafiq Zabit oğlu – çavuş

Cabbarov Abbas Xaliq oğlu – çavuş

Calalzadə Ağasəlim Qanboy oğlu – çavuş

Cəfərov Rəşad Ziyəddin oğlu – çavuş

Cəfərov Ülfət Əbülfət oğlu – çavuş

Dibirov Malik İsmixan oğlu – çavuş

Əhmədli Hüseyn Ceyhun oğlu – çavuş

Əhmədov Rəşad Zahid oğlu – çavuş

Əhmədov Vüsal Tahir oğlu – çavuş

Əhmədov Zaur Çingiz oğlu – çavuş

Ələkbərov Elşən Aftandil oğlu – çavuş

Ələsgərov Sübhan Asim oğlu – çavuş

Əlili Araz İnqilab oğlu – çavuş

Əliyev Elçin Tahir oğlu – çavuş

Əliyev Heydər Vahid oğlu – çavuş

Əzizalıyev Dünyamin Eldəniz oğlu – çavuş

Fərzəliyev Rövşən Səfərəli oğlu – çavuş

Gülmalıyev Əhliman Hüsən oğlu – çavuş

Həsənli Tağı Elçin oğlu – çavuş

Həsənov Azər Yaşar oğlu – çavuş

Həşimov Ceyhun Nurəddin oğlu – çavuş

Hüseynov Eşqin Qoca oğlu – çavuş

Hüseynov Rusif Hümmət oğlu – çavuş

Hüseynov Seymur Afiq oğlu – çavuş

Xəlilov Şahin Güloğlan oğlu – çavuş

İsgəndərov Elmar Səfalı oğlu – çavuş

İsgəndərov Gündüz Azər oğlu – çavuş

İsgəndərov Nizami Saleh oğlu – çavuş

İsmayılov İsrayıl Cəmil oğlu – çavuş

İsmayılov Teymur Arzuman oğlu – çavuş

Kaltayev Orxan İsmayıl oğlu – çavuş

Kazımov Loğman Zabil oğlu – çavuş

Qarayev Amil Səlman oğlu – çavuş

Qarayev Elnur Əvəz oğlu – çavuş

Qasımov Azər Qasım oğlu – çavuş

Quliyev Elgün Azər oğlu – çavuş

Quliyev Əhməd İqnat oğlu – çavuş

Quliyev Sahil Qurban oğlu – çavuş

Quliyev Vüsal Kamil oğlu – çavuş

Qurbanov Firudin Əliovsəd oğlu – çavuş

Qurbanov Tural Səlimxan oğlu – çavuş

Mahmudov Elnur Oqtay oğlu – çavuş

Mahmudov Qəzənfər Ənvər oğlu – çavuş

Məlikov Emin Elşən oğlu – çavuş

Məmmədov Əli Firuz oğlu – çavuş

Məmmədov Rövşən Ramil oğlu – çavuş

Məmmədov Ruslan Əlövsət oğlu – çavuş

Muxtarov Taryel Tohid oğlu – çavuş

Muradov Orxan Habil oğlu – çavuş

Nağıyev Əli Nurəddin oğlu – çavuş

Namazov Azər İbrahim oğlu – çavuş

Novruzlu Səbuhi Rövşən oğlu – çavuş

Rzayev Rahib Sakit oğlu – çavuş

Rzayev Rauf Səyyad oğlu – çavuş

Seyidov Elsəvər Həsən oğlu – çavuş

Süleymanov Zöhrab Xaliq oğlu – çavuş

Süleymanov Zöhrab Şöhrəddin oğlu – çavuş

Şahəliyev Elşən Adil oğlu – çavuş

Şükürov Rüfət Asif oğlu – çavuş

Tağılı Nahid Gəray oğlu – çavuş

Teymurov Anar Pənah oğlu – çavuş

Vəliyev Zaur Fərman oğlu – çavuş

Yusifov Seymur Zaur oğlu – çavuş

Yusifzadə Nicat Xəqani oğlu – çavuş

Zeynalov Eldəniz Səlim oğlu – çavuş

Abbasəliyev Sənani Natiq oğlu – kiçik çavuş

Abbasov Əhməd Qabil oğlu – kiçik çavuş

Abbasov Hüseyn Teyub oğlu – kiçik çavuş

Abbasov Namiq Əli oğlu – kiçik çavuş

Abdullayev Ceyhun Hüseyn oğlu – kiçik çavuş

Abdullayev Fərid Fərhad oğlu – kiçik çavuş

Abdullayev Ruslan Yuriy oğlu – kiçik çavuş

Abışov Cəbrayıl Zabil oğlu – kiçik çavuş

Abışov Paşa Məhəmməd oğlu – kiçik çavuş

Adıgözəlov Zaur Vəliyəddin oğlu – kiçik çavuş

Ağakişiyev Ruslan Akif oğlu – kiçik çavuş

Ağayev Eşqin Elxan oğlu – kiçik çavuş

Ağayev Ramin Nəbi oğlu – kiçik çavuş

Alıyev Rauf Məhyəddin oğlu – kiçik çavuş

Allahverdiyev Amid Amil oğlu – kiçik çavuş

Allahverdiyev Amin Amil oğlu – kiçik çavuş

Allahverdiyev Sarvan Sərdar oğlu – kiçik çavuş

Allahverdizadə Rauf Kamal oğlu – kiçik çavuş

Allasov Cehun Xangir oğlu – kiçik çavuş

Alməmmədov Zöhrab Surxay oğlu – kiçik çavuş

Aslanov Pərviz Ələddin oğlu – kiçik çavuş

Aşırov Xəyal Məzahir oğlu – kiçik çavuş

Aşırov İsbəndiyar Yunis oğlu – kiçik çavuş

Avazov Orxan Əflatun oğlu – kiçik çavuş

Babayev Hüseynağa İsmayıl oğlu – kiçik çavuş

Babayev Nurlan Nurəddin oğlu – kiçik çavuş

Babayev Veysəl Yasif oğlu – kiçik çavuş

Bağırov Kənan Məhəbbət oğlu – kiçik çavuş

Bağırov Rəcəb Fəqan oğlu – kiçik çavuş

Baxşıyev İmran İlham oğlu – kiçik çavuş

Bayramov Azər Mübariz oğlu – kiçik çavuş

Bayramov Səyavuş Cahid oğlu – kiçik çavuş

Bəşirov Tural Rəşadət oğlu – kiçik çavuş

Bəşirzadə Bəşir Hamlet oğlu – kiçik çavuş

Bilalov Fuad Xəzər oğlu – kiçik çavuş

Cabbarov Məzahir Asif oğlu – kiçik çavuş

Cəfərli Mehrac Əli oğlu – kiçik çavuş

Cəfərov Elvin Elçin oğlu – kiçik çavuş

Cəfərov Rafiq Şöhrət oğlu – kiçik çavuş

Cəlalov Tural Əmrah oğlu – kiçik çavuş

Cəsur Cəsarət oğlu – kiçik çavuş

Daşdəmirov Yasin Baba oğlu – kiçik çavuş

Daşdəmirzadə Məğrur Qalib oğlu – kiçik çavuş

Davıdov Mirzə Hüseyn oğlu – kiçik çavuş

Dərgahlı Nurəddin Malik oğlu – kiçik çavuş

Dünyamalızadə Azər İmkan oğlu – kiçik çavuş

Efendiyev Rüfət Elşad oğlu – kiçik çavuş

Əhmədli Elnur Elbrus oğlu – kiçik çavuş

Əhmədli İsmət Əlipənah oğlu – kiçik çavuş

Əhmədov İlkin Əkrəm oğlu – kiçik çavuş

Əhmədov Namil Asəf oğlu – kiçik çavuş

Əhmədov Nurlan Rzadə oğlu – kiçik çavuş

Əhmədov Pərviz Cuma oğlu – kiçik çavuş

Əhmədov Səbair Rüstəm oğlu – kiçik çavuş

Əhmədov Teymur Rasim oğlu – kiçik çavuş

Əhmədzadə Qarabəy Ağabəy oğlu – kiçik çavuş

Əkbərov Sahil Əyyub oğlu – kiçik çavuş

Ələkbərli Famil İlham oğlu – kiçik çavuş

Ələkbərli Rəşad Rasim oğlu – kiçik çavuş

Ələkbərov İsmayıl Fizuli oğlu – kiçik çavuş

Ələkbərov Nicat Sabir oğlu – kiçik çavuş

Ələkbərov Sənan Salik oğlu – kiçik çavuş

Ələsgərov Dinar Mehmandar oğlu – kiçik çavuş

Ələsgərov Elnur Eldar oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Ədalət Rizvan oğlu – kiçik çavuş

Əliyev İlqar Əsgər oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Mərhab Şikar oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Əliyev Nəbi Namik oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Təbriz Müşfiq oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Ümid Daxil oğlu – kiçik çavuş

Əliyev Vüqar Eldar oğlu – kiçik çavuş

Əlizadə Namik Natiq oğlu – kiçik çavuş

Əmirov Ayaz Nazim oğlu – kiçik çavuş

Əsədov Fariz Səfər oğlu – kiçik çavuş

Əsədov Kənan Ramiz oğlu – kiçik çavuş

Əsgərov Anar Şəmistan oğlu – kiçik çavuş

Əsgərov Elməddin Habil oğlu – kiçik çavuş

Əsgərov Toğrul İsmayıl oğlu – kiçik çavuş

Əyyublu Alqayıt Faiq oğlu – kiçik çavuş

Gözəlov Fəqan Nail oğlu – kiçik çavuş

Hacımuradov İsa Murad oğlu – kiçik çavuş

Hacıyev Eldəniz Azər oğlu – kiçik çavuş

Haşımov Cavanşir Cahangir oğlu – kiçik çavuş

Hatıyev Murtuzəli Tələt oğlu – kiçik çavuş

Həmidov Rəsul Sərxan oğlu – kiçik çavuş

Həsənli Adəm Afiq oğlu – kiçik çavuş

Həsənli Tağı Nizaməddin oğlu – kiçik çavuş

Həsənov Elməddin Elxan oğlu – kiçik çavuş

Həsənov Elşən Məhərrəm oğlu – kiçik çavuş

Həsənov Həsən Elşən oğlu – kiçik çavuş

Həsənov Sahib Bəylər oğlu – kiçik çavuş

Hümbətov Babək Qulu oğlu – kiçik çavuş

Hümmətov Murad İdris oğlu – kiçik çavuş

Hüseynli Hüseyn Mirəli oğlu – kiçik çavuş

Hüseynov Amil Asim oğlu – kiçik çavuş

Hüseynov Hüseyn Əvəz oğlu – kiçik çavuş

Hüseynov İbrahim Rahim oğlu – kiçik çavuş

Hüseynov Qəlbinur Bəxtiyar oğlu – kiçik çavuş

Hüseynov Rəşad Məcnun oğlu – kiçik çavuş

Hüseynov Vüsal Səfər oğlu – kiçik çavuş

Xalıqverdiyev Ayxan Asif oğlu – kiçik çavuş

Xəlilov Xeybər Rafiq oğlu – kiçik çavuş

Xəlilov Vüsal Habil oğlu – kiçik çavuş

Xıdırov Sahib Nəsrulla oğlu – kiçik çavuş

Xudiyev Ruslan Əfqan oğlu – kiçik çavuş

İbrahimov Elçin Sahyəddin oğlu – kiçik çavuş

İbrahimov Mustafa İbrahim oğlu – kiçik çavuş

İbrahimov Seymur Arif oğlu – kiçik çavuş

İbrahimov Şamil Vüqar oğlu – kiçik çavuş

İmanov Bəhruz Müzəffər oğlu – kiçik çavuş

İsmayılov Elçin Ərşad oğlu – kiçik çavuş

İsmayılov Elşən İsmayıl oğlu – kiçik çavuş

İsmayılov Şahin Müşfiq oğlu – kiçik çavuş

İsmayılov Şərafət Səxavət oğlu – kiçik çavuş

İsrafilov Elşən İsmayıl oğlu – kiçik çavuş

İsrafilov Şamil Fərman oğlu – kiçik çavuş

Kazımov Ənvər Elçin oğlu – kiçik çavuş

Kazımov Orxan Polad oğlu – kiçik çavuş

Kazımov Rahil Umudvar oğlu – kiçik çavuş

Kərimov Elvin Mürşüd oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Kərimov Ülvi Rövşən oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Kərimov Vüqar Ələddin oğlu – kiçik çavuş

Qaçaylı Eltun Elçin oğlu – kiçik çavuş

Qadaşov Novruz Nizaməddin oğlu – kiçik çavuş

Qafarov Azər Araz oğlu – kiçik çavuş

Qafarov Qafar Qəhrəman oğlu – kiçik çavuş

Qafurov Elnur Nizami oğlu – kiçik çavuş

Qarayev Tural Eldar oğlu – kiçik çavuş

Qardaşov Xəyal Dəyanət oğlu – kiçik çavuş

Qasımov Murad Şirvan oğlu – kiçik çavuş

Qasımov Namət Səməd oğlu – kiçik çavuş

Qasımov Röyal Müşfiq oğlu – kiçik çavuş

Qədimov Nuh Heybət oğlu – kiçik çavuş

Qədimov Rövşən Nürəddin oğlu – kiçik çavuş

Qəhrəmanov Təyyar Mirzəxan oğlu – kiçik çavuş

Qəhrəmanov Zəfər Nemət oğlu – kiçik çavuş

Quliyev Cavid Elşən oğlu – kiçik çavuş

Quliyev Cavid Firdusi oğlu – kiçik çavuş

Quliyev Elgün Nazim oğlu – kiçik çavuş

Quliyev Eltay Əli oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Quliyev Əsgər İmran oğlu – kiçik çavuş

Quliyev Hikmət Zahid oğlu – kiçik çavuş

Quliyev Seymur Vəli oğlu – kiçik çavuş

Quliyev Tuqay Oqtay oğlu – kiçik çavuş

Qurbanov Cavid Mürsəl oğlu – kiçik çavuş

Qurbanov Cəbrayıl Abil oğlu – kiçik çavuş

Qurbanov Emin Nüsrət oğlu – kiçik çavuş

Qurbanzadə Bəhram Bəhmən oğlu – kiçik çavuş

Lalayev Rəşad Murad oğlu – kiçik çavuş

Mahmudov Münasib Mahir oğlu – kiçik çavuş

Mehdiyev Anar Aslan oğlu – kiçik çavuş

Mehdiyev Mehdi Məhəmməd oğlu – kiçik çavuş

Mehdiyev Rabil Elyar oğlu – kiçik çavuş

Mehdiyev Taryel Süleyman oğlu – kiçik çavuş

Mehdizadə Mehdi Nurəddin oğlu – kiçik çavuş

Məmmədəliyev Allahyar Vidadi oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Afiq Feyruz oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Azadil Azad oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Elşən Baloğlan oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Elyaz Qüdrət oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Əli Zahid oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Əmrah Tofiq oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Fəxri Ruslan oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Orxan Elcan oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Samir Zöhrab oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Şöhrət Fəxrəddin oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Təbriz Rəşid oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Vahid Səfər oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Vüqar İlqar oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Vüsal Elşən oğlu – kiçik çavuş

Məmmədov Vüsal Kamran oğlu – kiçik çavuş

Məmmədzadə Sarib İdris oğlu – kiçik çavuş

Məsiyev Sənan Nizami oğlu – kiçik çavuş

Mirzəmmədov Sərxan Osman oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra)

Mirzəyev Kamal Abdin oğlu – kiçik çavuş

Muradov Yasin Gülrəhim oğlu – kiçik çavuş

Musayev Asif Maarif oğlu – kiçik çavuş

Musayev Elvin Bəhmən oğlu – kiçik çavuş

Musayev Hüseyn Oruc oğlu – kiçik çavuş

Musayev Kərim Qinyaz oğlu – kiçik çavuş

Musayev Səxavət Rakim oğlu – kiçik çavuş

Mürsəlov Namiq Allahverdi oğlu – kiçik çavuş

Nağıyev Elgün Yusif oğlu – kiçik çavuş

Namazlı Ramil Şarabidin oğlu – kiçik çavuş

Nəbiyev Asim Cövdət oğlu – kiçik çavuş

Nəcəfov Ramin Təyyar oğlu – kiçik çavuş

Nəcəfov Zahid İlqar oğlu – kiçik çavuş

Nəhmətov Şücaət Yusub oğlu – kiçik çavuş

Nəsibli Sənan Elmir oğlu – kiçik çavuş

Nəsirzadə Elməddin Sərdar oğlu – kiçik çavuş

Nəzərov İman Rəhman oğlu – kiçik çavuş

Nəzərov Ramin Əhmədiyyə oğlu – kiçik çavuş

Nuriyev Adışirin Füzuli oğlu – kiçik çavuş

Nuriyev Elşən Rafiq oğlu – kiçik çavuş

Nuriyev Samir Zakir oğlu – kiçik çavuş

Nurməmmədov Elnur Mayis oğlu – kiçik çavuş

Orucov Taleh Valeh oğlu – kiçik çavuş

Osmanov Firuz Qəhrəman oğlu – kiçik çavuş

Paşayev Elvin Elşad oğlu – kiçik çavuş

Pudakov Mərdan Elman oğlu – kiçik çavuş

Rəfiyev Rahil Rahib oğlu – kiçik çavuş

Rəhimli Tərlan İlham oğlu – kiçik çavuş

Rəhmanov Sadiq Natiq oğlu – kiçik çavuş

Rüstəmov Elşən Ağarəhim oğlu – kiçik çavuş

Rüstəmov Samin Firəddin oğlu – kiçik çavuş

Rzayev Fəxri Fəxrəddin oğlu – kiçik çavuş

Rzayev Nizami Eldar oğlu – kiçik çavuş

Sadıqov Emin Ərşad oğlu – kiçik çavuş

Sadıqzadə Öcalan Möhbalı oğlu – kiçik çavuş

Salahov Murad Maqsud oğlu – kiçik çavuş

Sarıyev Aslan İlham oğlu – kiçik çavuş

Sarıyev Elbrus Rafiq oğlu – kiçik çavuş

Səfərov Bəhruz Əmrah oğlu – kiçik çavuş

Səməd Xasanxan oğlu – kiçik çavuş

Səmədli Amil Xəlil oğlu – kiçik çavuş

Səmədzadə Nüsrət İlham oğlu – kiçik çavuş

Soltanov Fərid Novruz oğlu – kiçik çavuş

Sultanov Sərxan Altay oğlu – kiçik çavuş

Süleymanov Azay Mütəllim oğlu – kiçik çavuş

Süleymanov Şahin Seyfəli oğlu – kiçik çavuş

Şamıyev Azad Habil oğlu – kiçik çavuş

Şamilov Yusif Kamil oğlu – kiçik çavuş

Şirinov Mail Şirin oğlu – kiçik çavuş

Tağıyev Daşqın Bahadur oğlu – kiçik çavuş

Tağıyev Emin İlqar oğlu – kiçik çavuş

Tağıyev Miralı Mirbəşir oğlu – kiçik çavuş

Tağıyev Nicat Əlibayram oğlu – kiçik çavuş

Tahirov Mahmud Namiq oğlu – kiçik çavuş

Talıbov Mirhəmid Ramil oğlu – kiçik çavuş

Təmirzadə İsmayıl Əbülfət oğlu – kiçik çavuş

Vəlipur Fuad Nəsir oğlu – kiçik çavuş

Vəliyev Elçin Şəmşir oğlu – kiçik çavuş

Yahyazadə Elxan Abdulrəhman oğlu – kiçik çavuş

Yusibov Təbriz Eldəniz oğlu – kiçik çavuş

Yusubov Rövşən İxtiyar oğlu – kiçik çavuş

Zaidzadə Səmran Zaid oğlu – kiçik çavuş

Zaur Abil oğlu – kiçik çavuş

Zeynallı Qasım Nazir oğlu – kiçik çavuş

Zeynalov Elxan Arif oğlu – kiçik çavuş

Zərbalıyev Elmin Rasim oğlu – kiçik çavuş

Abdulrzayev Nakam Ələfsər oğlu – baş əsgər

Alməmmədov Səməd Sehran oğlu – baş əsgər

Əliyev Elman Rakif oğlu – baş əsgər (ölümündən sonra)

Həsənov Həsən Nazim oğlu – baş əsgər

Qarayev Elnur Qaray oğlu – baş əsgər

Nəbiyev Vüqar Fazil oğlu – baş əsgər

Abakarov Yusif Adil oğlu – əsgər

Abasəliyev Əligüşad Qənbər oğlu – əsgər

Abaszadə Mürşüd Neman oğlu – əsgər

Abbasəliyev Hüseyn Adil oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Abbaslı Alı İlham oğlu – əsgər

Abbaslı Xəlil Rza oğlu – əsgər

Abbaslı Pərviz Pənah oğlu – əsgər

Abbaslı Sadıq Rafayıl oğlu – əsgər

Abbasov Bəxtiyar Əbdül oğlu – əsgər

Abbasov Elgün Şükür oğlu – əsgər

Abbasov Elnur Cavanşir oğlu – əsgər

Abbasov Əsgər Abbas oğlu – əsgər

Abbasov Fərid Namiq oğlu – əsgər

Abbasov Fərman Elşən oğlu – əsgər

Abbasov Həsən Daşqın oğlu – əsgər

Abbasov Xəqani Rizvan oğlu – əsgər

Abbasov İlkin Mirsəlim oğlu – əsgər

Abbasov Məhəmməd Malik oğlu – əsgər

Abbasov Musa Rasim oğlu – əsgər

Abbasov Natiq Faiq oğlu – əsgər

Abbasov Rafiq Rəqib oğlu – əsgər

Abbasov Rəhman Abbas oğlu – əsgər

Abbasov Rəsul Rafiq oğlu – əsgər

Abbasov Rəşad Mürvət oğlu – əsgər

Abbasov Rəşad Yaşar oğlu – əsgər

Abbasov Sahil Valid oğlu – əsgər

Abbasov Samir Hüseyn oğlu – əsgər

Abbasov Samir Rafikoviç – əsgər

Abbasov Samir Rəşad oğlu – əsgər

Abbasov Seymur Nazim oğlu – əsgər

Abbasov Sənan Bəkir oğlu – əsgər

Abbasov Şəhriyar Qamət oğlu – əsgər

Abbasov Teymur Mübariz oğlu – əsgər

Abbasov Valeh Nizami oğlu – əsgər

Abbasov Zaur Məzahir oğlu – əsgər

Abbaszadə Emin Faiq oğlu – əsgər

Abbaszadə Nicat Mürvət oğlu – əsgər

Abbaszadə Rəşad İlyas oğlu – əsgər

Abdıyev Kərim Nusaməddin oğlu – əsgər

Abdinov Sərvət Zöhrab oğlu – əsgər

Abduləzimov Xəyyam Məqsəd oğlu – əsgər

Abdulxalıqov Habil Müsənnif oğlu – əsgər

Abdulkərimov Kürdəmir Ağakərim oğlu – əsgər

Abdullayev Anar Ramiz oğlu – əsgər

Abdullayev Asif Vaqif oğlu – əsgər

Abdullayev Ayaz Gündüz oğlu – əsgər

Abdullayev Ayaz Tofiq oğlu – əsgər

Abdullayev Balazadə Rafət oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Abdullayev Bəhram Təzəxan oğlu – əsgər

Abdullayev Calal Kamran oğlu – əsgər

Abdullayev Cavidan Aqil oğlu – əsgər

Abdullayev Ceyhun Lətif oğlu – əsgər

Abdullayev Elxan Tahir oğlu – əsgər

Abdullayev Elmin Maqsud oğlu – əsgər

Abdullayev Elmir Rəfail oğlu – əsgər

Abdullayev Elvin Musa oğlu – əsgər

Abdullayev Elvin Namiq oğlu – əsgər

Abdullayev Elvin Şükür oğlu – əsgər

Abdullayev Ədalət Habil oğlu – əsgər

Abdullayev Əyyam Əfsər oğlu – əsgər

Abdullayev Əziz Qabil oğlu – əsgər

Abdullayev Həsən Həsən oğlu – əsgər

Abdullayev Hümmət Rəsul oğlu – əsgər

Abdullayev Xaliq Soltan oğlu – əsgər

Abdullayev Maqsud Sabir oğlu – əsgər

Abdullayev Məhəmməd Nüsrət oğlu – əsgər

Abdullayev Məhərrəm Ramil oğlu – əsgər

Abdullayev Nihad Daşqın oğlu – əsgər

Abdullayev Nurlan Mehman oğlu – əsgər

Abdullayev Orxan Ədalət oğlu – əsgər

Abdullayev Pərvin Naib oğlu – əsgər

Abdullayev Sabit Samir oğlu – əsgər

Abdullayev Seymur Elbrus oğlu – əsgər

Abdullayev Seymur Nazim oğlu – əsgər

Abdullayev Səhhət Davud oğlu – əsgər

Abdullayev Səxavət Şərəfəddin oğlu – əsgər

Abdullayev Şahlar Tahir oğlu – əsgər

Abdullayev Tosif Vidadi oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Abdullayev Vüsal Qabil oğlu – əsgər

Abdullazadə Cavid Zabir oğlu – əsgər

Abdullazadə Qorxmaz Ruslan oğlu – əsgər

Abdullazadə Nihad İlbat oğlu – əsgər

Abdulov Elvin Qurban oğlu – əsgər

Abdulov Əlizamin Kamran oğlu – əsgər

Abdurahmanov Səbuhi Seymur oğlu – əsgər

Abdurazaqov Yusif Hikmət oğlu – əsgər

Abdurəhimli Elmi Mirbağı oğlu – əsgər

Abdurəhimli Murad Rəşad oğlu – əsgər

Abdurəhimov Valeh Səfxan oğlu – əsgər

Abışov Anar Rizvan oğlu – əsgər

Abışov Kamran Bəhram oğlu – əsgər

Abışov Ruslan Səfa oğlu – əsgər

Abışov Səfalı Şaiq oğlu – əsgər

Abışov Şahmar Elşən oğlu – əsgər

Abıyev Elvin Daşqın oğlu – əsgər

Abıyev Ruslan İsa oğlu – əsgər

Abuzərov Toğrul Fərhad oğlu – əsgər

Adgözəlov Faiq Mehti oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Adıgözəlov Ruslan Bəhruz oğlu – əsgər

Adıgözəlzadə Malik Şahin oğlu – əsgər

Adişov Qüdrət Rahim oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Aftilov Seymur Hacımurad oğlu – əsgər

Ağababayev Elnur Elşən oğlu – əsgər

Ağababayev Yaqub Oktay oğlu – əsgər

Ağabalayev Rəşad Zikrulla oğlu – əsgər

Ağabəyov Novruz Böyükağa oğlu – əsgər

Ağagülov Anar Hüseyn oğlu – əsgər

Ağakişiyev Əli Mətləb oğlu – əsgər

Ağakişiyev Pərviz Vəliyyədin oğlu – əsgər

Ağaquliyev İlkin Saməddin oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Ağalarov Röyal Əli oğlu – əsgər

Ağalarov Samir Tahir oğlu – əsgər

Ağaliyev Elburus Namiq oğlu – əsgər

Ağamirov Süleyman Mirsəda oğlu – əsgər

Ağamirov Zakir Ramiz oğlu – əsgər

Ağamirzəyev Anar İlham oğlu – əsgər

Ağammədli Orxan Cumay oğlu – əsgər

Ağammədov Ruslan Rüstəm oğlu – əsgər

Ağasəlimov Ramal İdris oğlu – əsgər

Ağasıyev Cumar Cumar oğlu – əsgər

Ağayev Ağa Səbuhi oğlu – əsgər

Ağayev Ceyhun Cahid oğlu – əsgər

Ağayev Elcan Elşad oğlu – əsgər

Ağayev Elgün Vahab oğlu – əsgər

Ağayev Emil Namid oğlu – əsgər

Ağayev Əli Əlövsət oğlu – əsgər

Ağayev Əli İlqar oğlu – əsgər

Ağayev Əli Yaşar oğlu – əsgər

Ağayev Əziz Habil oğlu – əsgər

Ağayev İlham Nizami oğlu – əsgər

Ağayev İsa Zaur oğlu – əsgər

Ağayev Kənan Azər oğlu – əsgər

Ağayev Məhərrəm Oqtay oğlu – əsgər

Ağayev Mövlüd İbrahim oğlu – əsgər

Ağayev Mövsüm Aydın oğlu – əsgər

Ağayev Murad Məhəmmədəli oğlu – əsgər

Ağayev Mürşüd Cəmşid oğlu – əsgər

Ağayev Nahid Nazim oğlu – əsgər

Ağayev Niyaməddin Vüqar oğlu – əsgər

Ağayev Nurlan Bəxtiyar oğlu – əsgər

Ağayev Orxan Əsgər oğlu – əsgər

Ağayev Orxan Oleq oğlu – əsgər

Ağayev Röyal İlqar oğlu – əsgər

Ağayev Sahib Azər oğlu – əsgər

Ağayev Seyidqulu Bilal oğlu – əsgər

Ağayev Səyyad Kazım oğlu – əsgər

Ağayev Şirağa Ağası oğlu – əsgər

Ağayev Vüqar Nəsir oğlu – əsgər

Ağayev Vüsal Allahşükür oğlu – əsgər

Ağayev Yadigar Dönməz oğlu – əsgər

Ağayev Yusif Maqsud oğlu – əsgər

Ağayev Yusif Sevdigar oğlu – əsgər

Ağayev Yusif Şükür oğlu – əsgər

Ağazadə Ayaz Müşviq oğlu – əsgər

Ağazadə Kamil Abdul oğlu – əsgər

Ağazadə Sərvər Hafiz oğlu – əsgər

Ağazadə Şəmistan Mürvət oğlu – əsgər

Ağazadə Tural Mayıl oğlu – əsgər

Ağazadə Ülvi Adil oğlu – əsgər

Ağazadə Vüsal Əlverdi oğlu – əsgər

Ağazadə Vüsal Şakir oğlu – əsgər

Ağcayev Sənan İbrahim oğlu – əsgər

Ağcayev Şəhrəddin İlham oğlu – əsgər

Axundov Məhəmməd Əliməmməd oğlu – əsgər

Axundov Murad Rəşid oğlu – əsgər

Alıcanlı Alcan Aqil oğlu – əsgər

Alıyev Elsəvər Mətləb oğlu – əsgər

Alıyev Əli İlqar oğlu – əsgər

Alıyev Fərid Nurələm oğlu – əsgər

Alıyev Hüseyn Qayıb oğlu – əsgər

Alıyev Maşallah Arif oğlu – əsgər

Alıyev Oktay Laçın oğlu – əsgər

Alıyev Vidadi Vaqif oğlu – əsgər

Aliyev Sadiq Vaqif oğlu – əsgər

Allahmanov Afiq Fikrət oğlu – əsgər

Allahverdiyev Allahverdi Əli oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Allahverdiyev Ceyhun Zülfüqar oğlu – əsgər

Allahverdiyev Əkbər Yaşar oğlu – əsgər

Allahverdiyev Məhəbbət Etibar oğlu – əsgər

Allahverdiyev Murad Aydın oğlu – əsgər

Allahverdiyev Röyal Ramiz oğlu – əsgər

Allahverdiyev Ülvi Sahib oğlu – əsgər

Allahverənov Məhəmməd Zöhrab oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Allahyarov Vahid Mayıl oğlu – əsgər

Almazov Elbrus Kamil oğlu – əsgər

Alməmmədov Bayramalı Qubad oğlu – əsgər

Alməmmədov Xətai Bayraməli oğlu – əsgər

Amanov Əhməd Tahir oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Arifli Yasər Yaşar oğlu – əsgər

Asfandiyarov Qurban Fuad oğlu – əsgər

Aslanlı Həzi Fazil oğlu – əsgər

Aslanlı Rüstəm İlqar oğlu – əsgər

Aslanov Xaqani Saleh oğlu – əsgər

Aslanov Sakit Yusif oğlu – əsgər

Aslanov Şamxal Söhbət oğlu – əsgər

Aslanov Taryel Habil oğlu – əsgər

Aşurov Sabir Aqil oğlu – əsgər

Atakişiyev Ceyhun Məmməd oğlu – əsgər

Atakişiyev Ehtiram İlqar oğlu – əsgər

Atakişiyev Fuad Məhəmməd oğlu – əsgər

Atakişiyev Xəyyam Əlövsət oğlu – əsgər

Atakişiyev Rahin Əziz oğlu – əsgər

Ataşov Asif Kərim oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Atayev Elnur İlqar oğlu – əsgər

Atayev İbrahim Xosrov oğlu – əsgər

Avazov Seymur Qoçəhməd oğlu – əsgər

Aydazadə Müsənnif Ağakərim oğlu – əsgər

Aydınov Seyid Şərif oğlu – əsgər

Azayev Muradxan Seyran oğlu – əsgər

Babaşov Hafis Vidadi oğlu – əsgər

Babaşov Rüfət Rahim oğlu – əsgər

Babayev Ariz Mübariz oğlu – əsgər

Babayev Azər Lütviyar oğlu – əsgər

Babayev Cəmil Natiq oğlu – əsgər

Babayev Eldar Coşqun oğlu – əsgər

Babayev Elmir Zakir oğlu – əsgər

Babayev Elnur Valeh oğlu – əsgər

Babayev Elşən İsgəndər oğlu – əsgər

Babayev Elvin Elçin oğlu – əsgər

Babayev Elvin Qənbər oğlu – əsgər

Babayev Ərşad Əfqan oğlu – əsgər

Babayev Fərid Tacəddin oğlu – əsgər

Babayev Hacbaba Valeh oğlu – əsgər

Babayev Xəlil Afət oğlu – əsgər

Babayev Kamil İbrahim oğlu – əsgər

Babayev Məhəmməd Əbülfət oğlu – əsgər

Babayev Murad Nadir oğlu – əsgər

Babayev Ramiz Çingiz oğlu – əsgər

Babayev Rəşad Elşən oğlu – əsgər

Babayev Rusif Yalçın oğlu – əsgər

Babayev Sahil Coşqun oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Babayev Sarvan İsmayıl oğlu – əsgər

Babayev Sədrəddin Ziyəddin oğlu – əsgər

Babayev Sənan Mirzə oğlu – əsgər

Babayev Şəhriyar Rəhim oğlu – əsgər

Babayev Tacir Aslan oğlu – əsgər

Babayev Teymur Azər oğlu – əsgər

Babazadə Bürhan Məmmədşah oğlu – əsgər

Babazadə Əkbər Baba oğlu – əsgər

Babazadə Hüseyn Rəhim oğlu – əsgər

Babazadə Şamin Surət oğlu – əsgər

Babazadə Zəka Nizami oğlu – əsgər

Bağırov Abdulla İlham oğlu – əsgər

Bağırov Cavid Abduləli oğlu – əsgər

Bağırov Dəyanət Fizuli oğlu – əsgər

Bağırov Əşrəf Araz oğlu – əsgər

Bağırov Mirdamət Mirəhməd oğlu – əsgər

Bağırov Pərviz Yusif oğlu – əsgər

Bağırov Rauf Samir oğlu – əsgər

Bağırzadə Hüseyn Ədalət oğlu – əsgər

Baxışəliyev Ramin Baxışəli oğlu – əsgər

Baxışov Ağasif Ramin oğlu – əsgər

Baxışov Bəxtiyar Qivami oğlu – əsgər

Baxışov Rafil Habil oğlu – əsgər

Baxışov Rüfan Tarıverdi oğlu – əsgər

Baxışov Sabir Elsevər oğlu – əsgər

Baxışov Şöhrət Balaş oğlu – əsgər

Baxşalıyev Kənan Mahir oğlu – əsgər

Baxşəliyev Həsən Müşviq oğlu – əsgər

Baxşəliyev Ramil Baxşəli oğlu – əsgər

Baxşəliyev Şahmurad İbrahimxəlil oğlu – əsgər

Baxşəliyev Tacəddin Çıraq oğlu – əsgər

Baxşıyev Əmrulla Mürvət oğlu – əsgər

Baxşıyev Rəhim Əmrah oğlu – əsgər

Baxşızadə Siyasət Fərhad oğlu – əsgər

Baxşizadə Kamran Tarel oğlu – əsgər

Balabəyov Fariz Novruz oğlu – əsgər

Balacayev Fərid Fərrux oğlu – əsgər

Baladov Ruslan Allahyar oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Balakişiyev Orxan Elxan oğlu – əsgər

Balamətov Mehralı Bəxtiyar oğlu – əsgər

Balamətov Ramin Nəriman oğlu – əsgər

Banluyev Sahib Xəlilbəy oğlu – əsgər

Batıyev Ceyhun Camal oğlu – əsgər

Bayramlı Bayram Fəxri oğlu – əsgər

Bayramlı Elşən Elman oğlu – əsgər

Bayramlı Qalib Firdovsi oğlu – əsgər

Bayramov Abdulla Valeh oğlu – əsgər

Bayramov Aqil Müşfiq oğlu – əsgər

Bayramov Anar Yaşar oğlu – əsgər

Bayramov Araz Şəmsi oğlu – əsgər

Bayramov Bayram Vaqif oğlu – əsgər

Bayramov Elçin Əhliman oğlu – əsgər

Bayramov Elxan Asəf oğlu – əsgər

Bayramov Ələddin Bayram oğlu – əsgər

Bayramov Əli Eldəniz oğlu – əsgər

Bayramov Əvəz Mehman oğlu – əsgər

Bayramov İbrahim Mirdamət oğlu – əsgər

Bayramov İlqar Zülfüqar oğlu – əsgər

Bayramov Lütfüyar Sərvan oğlu – əsgər

Bayramov Mircəlal Gülağa oğlu – əsgər

Bayramov Murad Ehtibar oğlu – əsgər

Bayramov Murad Əvəz oğlu – əsgər

Bayramov Nəriman Fərman oğlu – əsgər

Bayramov Orxan Yaşar oğlu – əsgər

Bayramov Sabir Sədrəddin oğlu – əsgər

Bayramov Sadiq Tahir oğlu – əsgər

Bayramov Şahlar Rasim oğlu – əsgər

Bayramov Valeh Saleh oğlu – əsgər

Bayramzadə Sədulla Vüqar oğlu – əsgər

Bayriyev Cavidan Abbas oğlu – əsgər

Behbidov Sadiq Saleh oğlu – əsgər

Beydiyev Nazim Eynulla oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Beydullazadə Yusif Arif oğlu – əsgər

Bəbirov Elgün Əyyub oğlu – əsgər

Bəbirov Elşad İntiqam oğlu – əsgər

Bədəlli Ağamir Ruslan oğlu – əsgər

Bədəlov Asiman Zaur oğlu – əsgər

Bədirxanov Cavidan Mürşüd oğlu – əsgər

Bədirov Şüküran Yaşar oğlu – əsgər

Bəhmanlı Faiq Tofiq oğlu – əsgər

Bəhrəmov Elgün Qabil oğlu – əsgər

Bəxtiyar İlqar oğlu – əsgər

Bəkirli Fərid Mahir oğlu – əsgər

Bəkirov Elvin Məhəmməd oğlu – əsgər

Bəkirov Onur Eldar oğlu – əsgər

Bəkirov Rəşid Bəxtiyar oğlu – əsgər

Bəkirov Ruslan Vahid oğlu – əsgər

Bəşirov Akif Vahid oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Bəşirov Emin Səyyad oğlu – əsgər

Bəşirov Əyyub Ramis oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Bəylərov Seymur Səlyəddin oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Bilalov Hikmət Bilal oğlu – əsgər

Bilalov Peyman Kamran oğlu – əsgər

Böyükkişiyev Murad Vaqif oğlu – əsgər

Budaqov Kənan Pənah oğlu – əsgər

Budaqzadə Ömər Səməd oğlu – əsgər

Cabarlı Hikmət Vüqar oğlu – əsgər

Cabarov Zaur Mehman oğlu – əsgər

Cabayev Musa Lütviyar oğlu – əsgər

Cabbarlı Asiman Namiq oğlu – əsgər

Cabbarlı Eşqin Ələddin oğlu – əsgər

Cabbarlı Möhübbət Xudayət oğlu – əsgər

Cabbarlı Rahib Cahangir oğlu – əsgər

Cabbarlı Rəşad Vahid oğlu – əsgər

Cabbarlı Ülvi Müşfiq oğlu – əsgər

Cabbarov Farid Haqverdi oğlu – əsgər

Cabbarov Fariz Ədalət oğlu – əsgər

Cabbarov Xaliq Füzuli oğlu – əsgər

Cabbarov Natiq Musa oğlu – əsgər

Cabbarov Rauf Vasif oğlu – əsgər

Cabbarov Tacəddin Əhəd oğlu – əsgər

Cahangirzadə Zamin Cavanşir oğlu – əsgər

Camalov Eltun Abdulbaqi oğlu – əsgər

Canımov Hacımurad Nurəddin oğlu – əsgər

Cavadlı Cavad Ərşad oğlu – əsgər

Cavadlı Nihat Niyaməddin oğlu – əsgər

Cavadov Balaş Şahlar oğlu – əsgər

Cavadov Cahangir Habil oğlu – əsgər

Cavadov Cavid İsmi oğlu – əsgər

Cavadov Ceyhun Zabil oğlu – əsgər

Cavadov Elşad Mehman oğlu – əsgər

Cavadov Fərrux İsrafil oğlu – əsgər

Cavadov Səyyad Şamxal oğlu – əsgər

Cavadov Tural Marif oğlu – əsgər

Cavadov Vüqar Əlisahib oğlu – əsgər

Cavadov Yadigar – əsgər

Cavadzadə Əlbala Mehman oğlu – əsgər

Cəbiyev Hüseyn Azər oğlu – əsgər

Cəbrayılov Ağababa Üzeyir oğlu – əsgər

Cəbrayılov Mərhəmət Əli oğlu – əsgər

Cəbrayılov Nəsib Bağır oğlu – əsgər

Cəbrayılov Orxan Malik oğlu – əsgər

Cəbrayılov Saday Vasif oğlu – əsgər

Cəfərli Amin Əlisoltan oğlu – əsgər

Cəfərli Hüseynağa Elyar oğlu – əsgər

Cəfərli Murad Rahil oğlu – əsgər

Cəfərli Orxan Kamil oğlu – əsgər

Cəfərli Rasim Oruc oğlu – əsgər

Cəfərli Yusif Taleh oğlu – əsgər

Cəfərov Cəlil Sulduz oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Cəfərov Elbrus Qulam oğlu – əsgər

Cəfərov Elxan Sədi oğlu – əsgər

Cəfərov Elvin Nabil oğlu – əsgər

Cəfərov Əlfəddin Əfqan oğlu – əsgər

Cəfərov Əli Bəyulla oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Cəfərov Xəyal Rəşad oğlu – əsgər

Cəfərov Kamran Məftun oğlu – əsgər

Cəfərov Qılınc Qiyas oğlu – əsgər

Cəfərov Qulam Vidadi oğlu – əsgər

Cəfərov Mirəli Elnur oğlu – əsgər

Cəfərov Nadir Fərhad oğlu – əsgər

Cəfərov Namiq Fizuli oğlu – əsgər

Cəfərov Nicat Qüdrət oğlu – əsgər

Cəfərov Nurlan Cəfər oğlu – əsgər

Cəfərov Nurlan Dəyanət oğlu – əsgər

Cəfərov Ruslan Şahmar oğlu – əsgər

Cəfərov Seyran Nadir oğlu – əsgər

Cəfərov Sübhan Mehman oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Cəfərov Telman Rövşən oğlu – əsgər

Cəfərov Tural Akif oğlu – əsgər

Cəfərov Üzeyir Mirəziz oğlu – əsgər

Cəfərov Vəli Maarif oğlu – əsgər

Cəfərov Vüsal Əbdüləli oğlu – əsgər

Cəfərzadə Elmir Asəf oğlu – əsgər

Cəlilli Nicat Zakir oğlu – əsgər

Cəlilov Cavid Adil oğlu – əsgər

Cəlilov Ceyhun Nizami oğlu – əsgər

Cəlilov Elmar Əjdər oğlu – əsgər

Cəlilov İrşad Tanrıverdi oğlu – əsgər

Cəlilov Məhərrəm Vaqif oğlu – əsgər

Cəlilov Mətin Nazim oğlu – əsgər

Cəlilov Rüfət Sərxan oğlu – əsgər

Cəlilov Rüstəm Musa oğlu – əsgər

Cəlilov Samir İmran oğlu – əsgər

Cəriyev İbrahim Vahid oğlu – əsgər

Cumayev Niyaməddin İmaməddin oğlu – əsgər

Çələbiyev Saleh Mehrabı oğlu – əsgər

Çərkəzov Ülvi Həşim oğlu – əsgər

Çobanov Elxan Məhəmməd oğlu – əsgər

Çobanov Mehman Bəhram oğlu – əsgər

Çobanov Rəşad Azər oğlu – əsgər

Dadaşov Aqil İlqar oğlu – əsgər

Dadaşov Anar Sərraf oğlu – əsgər

Dadaşov Asiman Müşfiq oğlu – əsgər

Dadaşov Hilal Hidayət oğlu – əsgər

Dadaşov Qurban Mahir oğlu – əsgər

Dadaşov Pərvin Qalib oğlu – əsgər

Dadaşov Ramal Rahim oğlu – əsgər

Dadaşov Seyfəddin Məhyyəddin oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Dadaşov Səxavət Laçın oğlu – əsgər

Dadaşov Yasin Rəhman oğlu – əsgər

Dadaşzadə Əlimusa Yusif oğlu – əsgər

Daşdəmirli Aqil Nərbala oğlu – əsgər

Daşdəmirov Anar Gilaləddin oğlu – əsgər

Daşdəmirov Babək Ayət oğlu – əsgər

Daşdəmirov Cavanşir İsrafil oğlu – əsgər

Daşdəmirov Ələddin Ziyarəddin oğlu – əsgər

Davudov Əhməd Nurməmmədoviç – əsgər

Dəmirov Asif Azad oğlu – əsgər

Dəmirov Hilal Güloğlan oğlu – əsgər

Dəmirov İsmayıl Laçın oğlu – əsgər

Dəmirov Sadiq Sabit oğlu – əsgər

Dəmirov Sahil Məhərrəm oğlu – əsgər

Dəmirov Vaqif Vəli oğlu – əsgər

Dəmirov Vüsal Cəfər oğlu – əsgər

Dərvişzadə Elçin Oktay oğlu – əsgər

Dibirov Şahin Məmmədəmin oğlu – əsgər

Dilavərov Elnur Dilavər oğlu – əsgər

Dilavərov Polad Elsevər oğlu – əsgər

Doj Hüseyn Mahmud oğlu – əsgər

Dostuyev Şəhriyar Valeh oğlu – əsgər

Dövlətov İlyas İdris oğlu – əsgər

Dövlətzadə İlkin İlqar oğlu – əsgər

Dünyamalıyev Elgün Biqəm oğlu – əsgər

Dünyamalıyev Musa İsa oğlu – əsgər

Dünyamalıyev Sübhan Elbrus oğlu – əsgər

Dünyamalıyev Vüqar Hafiz oğlu – əsgər

Eminli Murad Abbas oğlu – əsgər

Eminov Ziyaməddin Bahadin oğlu – əsgər

Eminzadə Anar Tahir oğlu – əsgər

Epdeyev İsmayıl Şamil oğlu – əsgər

Eynullayev Elməddin Mirzəmməd oğlu – əsgər

Eynullayev Fərid Fuad oğlu – əsgər

Eyvazlı Pərviz Əmrah oğlu – əsgər

Eyvazov Elvin Daşdəmir oğlu – əsgər

Eyvazov Şöhrət Əziz oğlu – əsgər

Eyyubov Alşan İlqar oğlu – əsgər

Eyyubov Səbuhi Malik oğlu – əsgər

Əbdülov Nübuvət Canbaxış oğlu – əsgər

Əbilov Asif Ceyhun oğlu – əsgər

Əbilov Fərid Pənah oğlu – əsgər

Əbilov Rafiq Mehdi oğlu – əsgər

Əbilov Şirməmməd Feyzulla oğlu – əsgər

Əcəmli Azər Habil oğlu – əsgər

Əfəndiyev İlham Qüdrət oğlu – əsgər

Əfəndiyev İlham Nadir oğlu – əsgər

Əfsəlov Rauf Bəxtiyar oğlu – əsgər

Əhədov İlkin Elşad oğlu – əsgər

Əhədov Loğman Zahir oğlu – əsgər

Əhədov Nazim Bahadur oğlu – əsgər

Əhədov Səyyad Seyfəddin oğlu – əsgər

Əhədzadə Pərviz Tələt oğlu – əsgər

Əhlimanov Vasif Həsrət oğlu – əsgər

Əhmədli Əhməd Araz oğlu – əsgər

Əhmədli Əhməd Mehman oğlu – əsgər

Əhmədli Əli Həsən oğlu – əsgər

Əhmədli Əvəz Ələkbər oğlu – əsgər

Əhmədli İbrahim Heydər oğlu – əsgər

Əhmədli İlkin Rafiq oğlu – əsgər

Əhmədli Sarif Elşən oğlu – əsgər

Əhmədov Allahverdi Aydın oğlu – əsgər

Əhmədov Babək Bəhruz oğlu – əsgər

Əhmədov Elçin Rasul oğlu – əsgər

Əhmədov Elsevər Mail oğlu – əsgər

Əhmədov Fariz Feyruz oğlu – əsgər

Əhmədov Fəxri Fərrux oğlu – əsgər

Əhmədov Hüseyn Allahverdi oğlu – əsgər

Əhmədov Hüseyn Hafiz oğlu – əsgər

Əhmədov İslam İlqar oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əhmədov İslam Mərdan oğlu – əsgər

Əhmədov İsmət Ərəstun oğlu – əsgər

Əhmədov Kamil Vasif oğlu – əsgər

Əhmədov Kənan Əzizağa oğlu – əsgər

Əhmədov Qurban Mətləb oğlu – əsgər

Əhmədov Mahmud Fərman oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əhmədov Mehrac Mütəllim oğlu – əsgər

Əhmədov Məhəmməd Arif oğlu – əsgər

Əhmədov Mətləb İlqar oğlu – əsgər

Əhmədov Mirnahid Nuşirəvan oğlu – əsgər

Əhmədov Mürvət Kamil oğlu – əsgər

Əhmədov Nurlan Ağa oğlu – əsgər

Əhmədov Nurlan Hafiz oğlu – əsgər

Əhmədov Orxan Yadigar oğlu – əsgər

Əhmədov Rabil Vüqar oğlu – əsgər

Əhmədov Rafis Mübariz oğlu – əsgər

Əhmədov Ramid Elmar oğlu – əsgər

Əhmədov Rəfail Məzahir oğlu – əsgər

Əhmədov Röyal Çingiz oğlu – əsgər

Əhmədov Ruslan Ağa oğlu – əsgər

Əhmədov Sadiq Nurəddin oğlu – əsgər

Əhmədov Samir Ceyhun oğlu – əsgər

Əhmədov Samir Əlibala oğlu – əsgər

Əhmədov Şahin Mahir oğlu – əsgər

Əhmədov Şahlan Mütalim oğlu – əsgər

Əhmədov Şöhrət Müşfiq oğlu – əsgər

Əhmədov Tural Məcnun oğlu – əsgər

Əhmədov Ülvi Nemət oğlu – əsgər

Əhmədov Vüsal Murad oğlu – əsgər

Əhmədzadə Əli Natiq oğlu – əsgər

Əhmədzadə Mahir Maarif oğlu – əsgər

Əkbərli Bəbir Elmar oğlu – əsgər

Əkbərli Fuad Elçin oğlu – əsgər

Əkbərli Nurlan Cəlal oğlu – əsgər

Əkbərov İntiqam İlqar oğlu – əsgər

Əkbərov Ülvi İlkin oğlu – əsgər

Əkbərzadə Elməddin Ataş oğlu – əsgər

Ələkbərli Zahir Akif oğlu – əsgər

Ələkbərov Elyar Elman oğlu – əsgər

Ələkbərov Əli Şöhrət oğlu – əsgər

Ələkbərov Fəqan Razim oğlu – əsgər

Ələkbərov İsmayıl Mübariz oğlu – əsgər

Ələkbərov İsmayıl Natiq oğlu – əsgər

Ələkbərov Murad Şərafət oğlu – əsgər

Ələkbərov Nəriman Zülfüqar oğlu – əsgər

Ələkbərov Rəhman Fuad oğlu – əsgər

Ələkbərov Sübhan Aqil oğlu – əsgər

Ələkbərov Şamil Adil oğlu – əsgər

Ələkbərov Ülfət Qabil oğlu – əsgər

Ələkbərzadə Taleh Hacı oğlu – əsgər

Ələsgərov Fariz Rövşən oğlu – əsgər

Ələsgərov Fizuli Nizami oğlu – əsgər

Ələsgərov Viktor Əhməd oğlu – əsgər

Ələsov Seymur İlqar oğlu – əsgər

Əlibəyli Hüseynbəy Əfqan oğlu – əsgər

Əlifov Hacı Elman oğlu – əsgər

Əlihəsənli Ruslan Ariz oğlu – əsgər

Əliquliyev Kənan Ramil oğlu – əsgər

Əliquliyev Neman Elman oğlu – əsgər

Əlili Fərhad Əlzamin oğlu – əsgər

Əlili Şəmsi Hamlet oğlu – əsgər

Əlişov Halay Əmir oğlu – əsgər

Əliyarov Tural Əliyar oğlu – əsgər

Əliyev Abbas Dilqəm oğlu – əsgər

Əliyev Aqil Habil oğlu – əsgər

Əliyev Aqşin Pəhlivan oğlu – əsgər

Əliyev Amil Azər oğlu – əsgər

Əliyev Arif Rauf oğlu – əsgər

Əliyev Asim Katib oğlu – əsgər

Əliyev Ayaz Azər oğlu – əsgər

Əliyev Cavid Azad oğlu – əsgər

Əliyev Cavid Faik oğlu – əsgər

Əliyev Cəlaləddin Camaləddin oğlu – əsgər

Əliyev Cəmil İlahəddin oğlu – əsgər

Əliyev Elçin Amil oğlu – əsgər

Əliyev Elçin Ayaz oğlu – əsgər

Əliyev Elnur Əliağa oğlu – əsgər

Əliyev Elnur Nofəl oğlu – əsgər

Əliyev Elsun Əliyar oğlu – əsgər

Əliyev Elşad Abas oğlu – əsgər

Əliyev Emil Valeh oğlu – əsgər

Əliyev Emin İslam oğlu – əsgər

Əliyev Emin Qeys oğlu – əsgər

Əliyev Əfsərağa Yaqub oğlu – əsgər

Əliyev Əli Həsən oğlu – əsgər

Əliyev Əli Qənimət oğlu – əsgər

Əliyev Əli Rəyis oğlu – əsgər

Əliyev Əliağa Həsənağa oğlu – əsgər

Əliyev Əliş Nurəddin oğlu – əsgər

Əliyev Faiq Nəsimi oğlu – əsgər

Əliyev Fəqan Mahir oğlu – əsgər

Əliyev Fərqin Elmar oğlu – əsgər

Əliyev Fürüdin Kənan oğlu – əsgər

Əliyev Hakim Rasim oğlu – əsgər

Əliyev Hasil Habil oğlu – əsgər

Əliyev Həndi Elbrus oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əliyev Hüseyn Gülhəsən oğlu – əsgər

Əliyev Hüseyn Vaqif oğlu – əsgər

Əliyev İbrahim Nəcəfqulu oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əliyev İlkin Maqsud oğlu – əsgər

Əliyev İsa İsmayıl oğlu – əsgər

Əliyev İsmayıl Cavid oğlu – əsgər

Əliyev İsmayıl Vahid oğlu – əsgər

Əliyev Kamran İlham oğlu – əsgər

Əliyev Kamran Kamal oğlu – əsgər

Əliyev Kənan Ariz oğlu – əsgər

Əliyev Kənan Xurşud oğlu – əsgər

Əliyev Qədir Lətif oğlu – əsgər

Əliyev Mehti Arif oğlu – əsgər

Əliyev Mədət Ağarəhim oğlu – əsgər

Əliyev Məmmədağa Hüseyn oğlu – əsgər

Əliyev Mirzəbəy Araz oğlu – əsgər

Əliyev Namiq Mikayıl oğlu – əsgər

Əliyev Namiq Sabir oğlu – əsgər

Əliyev Orxan Elxan oğlu – əsgər

Əliyev Pərviz Ramazan oğlu – əsgər

Əliyev Pünhan Şaban oğlu – əsgər

Əliyev Ramazan İsmayıl oğlu – əsgər

Əliyev Ramil İlham oğlu – əsgər

Əliyev Ramzan İsmayıl oğlu – əsgər

Əliyev Rövşən Qara oğlu – əsgər

Əliyev Röyal Kamal oğlu – əsgər

Əliyev Rüfət Ramil oğlu – əsgər

Əliyev Sahil Ərzuman oğlu – əsgər

Əliyev Saleh Bayram oğlu – əsgər

Əliyev Seyidağa Əliağa oğlu – əsgər

Əliyev Seymur Eldar oğlu – əsgər

Əliyev Səbuhi Familəli oğlu – əsgər

Əliyev Səfərəli Mehman oğlu – əsgər

Əliyev Səməndar İbat oğlu – əsgər

Əliyev Sərxan Hüseyn oğlu – əsgər

Əliyev Şamo Mübariz oğlu – əsgər

Əliyev Tamerlan Namiq oğlu – əsgər

Əliyev Tələt Əvəzağa oğlu – əsgər

Əliyev Tural Faiq oğlu – əsgər

Əliyev Tural Teyub oğlu – əsgər

Əliyev Turan Kamil oğlu – əsgər

Əliyev Ümüd Bəxtiyar oğlu – əsgər

Əliyev Valeh Taleh oğlu – əsgər

Əliyev Vüsal Namiq oğlu – əsgər

Əliyev Yəhya Allahşükür oğlu – əsgər

Əliyev Zair Vəli oğlu – əsgər

Əliyev Zamin Mansur oğlu – əsgər

Əliyev Ziyadxan İbrahim oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əlizadə Elgün Əli oğlu – əsgər

Əlizadə Elsevər Əli oğlu – əsgər

Əlizadə Elşən Faiq oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əlizadə Eynur Mahir oğlu – əsgər

Əlizadə Əbülfəz Vüqar oğlu – əsgər

Əlizadə Əkbər Rövşən oğlu – əsgər

Əlizadə Əli Zakir oğlu – əsgər

Əlizadə Əlibala Abuzər oğlu – əsgər

Əlizadə Fərid Asif oğlu – əsgər

Əlizadə Fərid Rövşən oğlu – əsgər

Əlizadə Xəyal Nəsrəddin oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əlizadə Kənan İbad oğlu – əsgər

Əlizadə Qurbanəli Famil oğlu – əsgər

Əlizadə Məhəmməd Nemət oğlu – əsgər

Əlizadə Orxan Əlisoltan oğlu – əsgər

Əlizadə Orxan Ənvər oğlu – əsgər

Əlizadə Orxan Teyyub oğlu – əsgər

Əlizadə Orxan Vaqif oğlu – əsgər

Əlizadə Ramal Şahlar oğlu – əsgər

Əlizadə Rüfət Sadiq oğlu – əsgər

Əlizadə Səxavət Rəfi oğlu – əsgər

Əlizadə Yavər Maarif oğlu – əsgər

Əmənov Əli Valeh oğlu – əsgər

Əmiraslanov Oqtay Nəzir oğlu – əsgər

Əmiraslanov Rəşad Zakir oğlu – əsgər

Əmirov Elnur Tərlan oğlu – əsgər

Əmirov Elvin Qalib oğlu – əsgər

Əmirov Emil Zaman oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əmirov İlqar Vüqar oğlu – əsgər

Əmirov Məşədi Şirzad oğlu – əsgər

Əmirov Telman Şahin oğlu – əsgər

Əmrahov Altay Rüstəm oğlu – əsgər

Əmrahov Əmrah Səfər oğlu – əsgər

Əmrahov Rasim İmran oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əmrahov Təbriz Nazim oğlu – əsgər

Əmrli İmaməli Azad oğlu – əsgər

Əsdiyev Heybullah Məzahir oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əsədli Eldəniz Hafiz oğlu – əsgər

Əsədli Fərid Vaqif oğlu – əsgər

Əsədli Kənan Rafiq oğlu – əsgər

Əsədli Vüsal Elxan oğlu – əsgər

Əsədov Amil Namiq oğlu – əsgər

Əsədov Bəxtiyar İldırım oğlu – əsgər

Əsədov Ehsan Loğman oğlu – əsgər

Əsədov Elməddin Əmiralı oğlu – əsgər

Əsədov Elmir Mahir oğlu – əsgər

Əsədov Elvin Əhməd oğlu – əsgər

Əsədov Əbusət Əlisəfa oğlu – əsgər

Əsədov Ələkbər İlqar oğlu – əsgər

Əsədov Əli Akif oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əsədov İslam İlham oğlu – əsgər

Əsədov Məzahir Zahir oğlu – əsgər

Əsədov Müşfiq Nərbala oğlu – əsgər

Əsədov Orxan Eldar oğlu – əsgər

Əsədov Pünhan Bəhruz oğlu – əsgər

Əsədov Rafiq Rəşad oğlu – əsgər

Əsədov Rəhman Elmir oğlu – əsgər

Əsədov Səbuhi Azər oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əsədov Səhman Zahir oğlu – əsgər

Əsədov Səməd Rafiq oğlu – əsgər

Əsədov Şamo Bəbir oğlu – əsgər

Əsədov Tamerlan İlham oğlu – əsgər

Əsədov Toğrul Xankişi oğlu – əsgər

Əsədov Yusif Vitali oğlu – əsgər

Əsədullayev Fəqan İntiqam oğlu – əsgər

Əsədullayev Murad Azər oğlu – əsgər

Əsədzadə Əsəd Əlövsət oğlu – əsgər

Əsgərli Xəqani Qabil oğlu – əsgər

Əsgərli Nurlan İlqar oğlu – əsgər

Əsgərov Ariz Aqil oğlu – əsgər

Əsgərov Asim Aytəkin oğlu – əsgər

Əsgərov Eltun Məhərrəm oğlu – əsgər

Əsgərov Emil Ağayar oğlu – əsgər

Əsgərov Emil Samir oğlu – əsgər

Əsgərov Əsgər Vüqar oğlu – əsgər

Əsgərov Fərid Zaur oğlu – əsgər

Əsgərov Orxan Kamran oğlu – əsgər

Əsgərov Ramil Kamran oğlu – əsgər

Əsgərov Rəhman Ramin oğlu – əsgər

Əsgərov Ruhin Cəmil oğlu – əsgər

Əsgərov Sadiq Elbəyi oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Əsgərov Samir Elşən oğlu – əsgər

Əsgərov Sərxan Azər oğlu – əsgər

Əsgərov Zülfüqar Mail oğlu – əsgər

Əsgərzadə Qaraş Əlisafa oğlu – əsgər

Əşrəfli Seymur Asif oğlu – əsgər

Əşrəfov Albert Bəxtiyar oğlu – əsgər

Əşrəfov Devran Elfan oğlu – əsgər

Əşrəfov Fərahim Mehman oğlu – əsgər

Əşrəfov Ziyad Namiq oğlu – əsgər

Əyyubov Nicat Xəlil oğlu – əsgər

Əyyubov Saleh Əmrah oğlu – əsgər

Əzimov Fərid Rəşad oğlu – əsgər

Əzimov Kamran Vüqar oğlu – əsgər

Əzimov Malik Vaqif oğlu – əsgər

Əzimzadə Emin Alxas oğlu – əsgər

Əzizalıyev Orxan Elşən oğlu – əsgər

Əzizli Aqil Əfqan oğlu – əsgər

Əzizli Amur Anar oğlu – əsgər

Əzizli Aral Anar oğlu – əsgər

Əzizli Mayis Savalan oğlu – əsgər

Əzizli Mehman Əhməd oğlu – əsgər

Əzizov Aslan Tofiq oğlu – əsgər

Əzizov Atabəy Sərdar oğlu – əsgər

Əzizov Elşən Qədir oğlu – əsgər

Əzizov Eyyub Gülağa oğlu – əsgər

Əzizov Əziz Gəvərşah oğlu – əsgər

Əzizov Kamran Yaşar oğlu – əsgər

Əzizov Mirşəhran Mirkazım oğlu – əsgər

Əzizov Nurlan Hiciran oğlu – əsgər

Əzizov Ramil Şamil oğlu – əsgər

Əzmalıyev Əli Əlfəddin oğlu – əsgər

Feyzullayev Aybək Rufət oğlu – əsgər

Feyzullayev Faiq Lənkəran oğlu – əsgər

Feyzullazadə Mirayaz Əbdüləhəd oğlu – əsgər

Fərəcov Heydər Təşər oğlu – əsgər

Fərəcov Qədir Elşad oğlu – əsgər

Fərəcov Sahil Hasil oğlu – əsgər

Fərəcov Seymur Rauf oğlu – əsgər

Fərəcov Yusif Xalid oğlu – əsgər

Fərhadov Murad Tapdıq oğlu – əsgər

Fərruxlu Nurlan Natiq oğlu – əsgər

Fərzəliyev İlkin Elçin oğlu – əsgər

Fərzəliyev Vüqar Habil oğlu – əsgər

Fərzullah Fateh Nəsib oğlu – əsgər

Fərzullayev Fizuli Vidadi oğlu – əsgər

Fətəliyev Əlisman Əlyad oğlu – əsgər

Fətəliyev Məhəbbət Şövkət oğlu – əsgər

Fətəliyev Orxan Vilayyəddin oğlu – əsgər

Fətəliyev Semral Eldar oğlu – əsgər

Fətullayev Ümid Tofiq oğlu – əsgər

Gəbəbəyov Murad Azər oğlu – əsgər

Gəncalı Nicat Eldəniz oğlu – əsgər

Gəncəli Şəmsi Nazim oğlu – əsgər

Gərayev Oqtay Rövşən oğlu – əsgər

Göyüşov Şamil Sabir oğlu – əsgər

Göyüşov Şamil Ziyəddin oğlu – əsgər

Göyüşzadə Həmid Vəlyəddin oğlu – əsgər

Gözəlov Əvəz Zahid oğlu – əsgər

Gözəlov Həbib Amin oğlu – əsgər

Gözəlov Məzahim Ehtiram oğlu – əsgər

Gözəlov Nicat Əflatun oğlu – əsgər

Gülalıyev Əkbər Məcid oğlu – əsgər

Gülalıyev Əlağa Aprel oğlu – əsgər

Güləhmədov Eldar Eynulla oğlu – əsgər

Güləliyev Emin Aydın oğlu – əsgər

Güləliyev Novruzağa Mirağa oğlu – əsgər

Güliyev Yalçın Vahid oğlu – əsgər

Gülverdiyev Əmrah Bahadur oğlu – əsgər

Hacəliyev Canəli Canpolad oğlu – əsgər

Hacəliyev Qurban İmran oğlu – əsgər

Hacıağayev Hacıağa Mahir oğlu – əsgər

Hacıbabayev Orxan Vahid oğlu – əsgər

Hacıəhmədov Azər Rüfət oğlu – əsgər

Hacıyev Amid Lazım oğlu – əsgər

Hacıyev Cavid Vahid oğlu – əsgər

Hacıyev Elçin Nizami oğlu – əsgər

Hacıyev Elnur Elxan oğlu – əsgər

Hacıyev Əmrah Əlikram oğlu – əsgər

Hacıyev Fərman Marif oğlu – əsgər

Hacıyev Firdovsi Rauf oğlu – əsgər

Hacıyev Həmid Müseyib oğlu – əsgər

Hacıyev Hüseyn Bəhruz oğlu – əsgər

Hacıyev İdris İlqar oğlu – əsgər

Hacıyev İldırım Raquf oğlu – əsgər

Hacıyev Məhəmməd Bəhərçin oğlu – əsgər

Hacıyev Məhəmmədəli Sahib oğlu – əsgər

Hacıyev Murad Vasif oğlu – əsgər

Hacıyev Nahid Oktay oğlu – əsgər

Hacıyev Nurlan Soltan oğlu – əsgər

Hacıyev Oruc Nurəddin oğlu – əsgər

Hacıyev Pərvin Piralı oğlu – əsgər

Hacıyev Sahib Allahverən oğlu – əsgər

Hacıyev Sayad Azad oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Hacıyev Səxavət Mahir oğlu – əsgər

Hacıyev Ziyəddin Əlövsət oğlu – əsgər

Hacızadə İzzət Zaur oğlu – əsgər

Hadıyev Vüsal Balarəzi oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Haxverdiyev İlqar Aslan oğlu – əsgər

Haqverdiyev Cəlal Eldəniz oğlu – əsgər

Haqverdiyev İbrahim Səxavət oğlu – əsgər

Haqverdiyev İsmayıl Yaqub oğlu – əsgər

Hassan Xalid Mahmud oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Heybətov Elməddin Məhərrəm oğlu – əsgər

Heybətov Rəfail Etibar oğlu – əsgər

Heydərli Kənan Elxan oğlu – əsgər

Heydərov Emin Şükür oğlu – əsgər

Heydərov Fariz Malik oğlu – əsgər

Heydərov Fərid Heydər oğlu – əsgər

Heydərov Mirəbülfəz İlham oğlu – əsgər

Heydərov Yusif Fikrət oğlu – əsgər

Həbilov Adışirin Paşa oğlu – əsgər

Həbilov Kənan Dəyanət oğlu – əsgər

Həkimov Fərrux Məmməd oğlu – əsgər

Həmidli Şöhrət Məhərrəm oğlu – əsgər

Həmidov Əziz Rəsul oğlu – əsgər

Həmidov Xəyal Rafiq oğlu – əsgər

Həmidov İntizam İltifat oğlu – əsgər

Həmidov Nicat Vaqif oğlu – əsgər

Həmidov Pərvin Azər oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Həmidov Ruslan Əlisuvar oğlu – əsgər

Həmidov Tural Fəqan oğlu – əsgər

Həmidov Tural Firidun oğlu – əsgər

Həmzətov İlham Şahin oğlu – əsgər

Həmzəyev Eldar Eldar oğlu – əsgər

Həmzəzadə Tərlan Nail oğlu – əsgər

Həsəliyev Güloğlan Gülbala oğlu – əsgər

Həsənli Amil Aqil oğlu – əsgər

Həsənli Emin Qoşqar oğlu – əsgər

Həsənli Emin Orucəli oğlu – əsgər

Həsənli Əhməd Müşfiq oğlu – əsgər

Həsənli İmran Camal oğlu – əsgər

Həsənli Rahil Fəxrəddin oğlu – əsgər

Həsənli Rəfqan Fəqan oğlu – əsgər

Həsənli Sənan Zakir oğlu – əsgər

Həsənli Süleyman Bəkir oğlu – əsgər

Həsənov Afiq İsgəndər oğlu – əsgər

Həsənov Ağabala Allahverdi oğlu – əsgər

Həsənov Aqşin Adil oğlu – əsgər

Həsənov Amin İqbal oğlu – əsgər

Həsənov Ariz Razi oğlu – əsgər

Həsənov Asif Akif oğlu – əsgər

Həsənov Aslan Şubay oğlu – əsgər

Həsənov Azər Mirzə oğlu – əsgər

Həsənov Ceyhun Elbrus oğlu – əsgər

Həsənov Ceyhun Səfər oğlu – əsgər

Həsənov Cəsur Adil oğlu – əsgər

Həsənov Elfaq Xəqani oğlu – əsgər

Həsənov Elgiz Mehman oğlu – əsgər

Həsənov Elməddin Zakir oğlu – əsgər

Həsənov Ədalət Akif oğlu – əsgər

Həsənov Əkbər Fəzail oğlu – əsgər

Həsənov Əli Elman oğlu – əsgər

Həsənov Əliağa Rahim oğlu – əsgər

Həsənov Əliəkbər Vasif oğlu – əsgər

Həsənov Əlimurad İsmayıl oğlu – əsgər

Həsənov Əmiraslan Hatəm oğlu – əsgər

Həsənov Əsgər Kamaləddin oğlu – əsgər

Həsənov Fərhad Rafiq oğlu – əsgər

Həsənov Həsən Hafiz oğlu – əsgər

Həsənov Həşim Nazim oğlu – əsgər

Həsənov Höküm Cuma oğlu – əsgər

Həsənov İlkin Kamran oğlu – əsgər

Həsənov Kamil Niyazi oğlu – əsgər

Həsənov Kamran Eldar oğlu – əsgər

Həsənov Kazbek Əziz oğlu – əsgər

Həsənov Qubad Ramil oğlu – əsgər

Həsənov Məhərrəm İkram oğlu – əsgər

Həsənov Məmmədhüseyn Niyazi oğlu – əsgər

Həsənov Murad Nofəl oğlu – əsgər

Həsənov Musa Tapdıq oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Həsənov Novruz Muxtar oğlu – əsgər

Həsənov Orxan Baba oğlu – əsgər

Həsənov Orxan Xəqani oğlu – əsgər

Həsənov Orxan Mehman oğlu – əsgər

Həsənov Paşa Sakit oğlu – əsgər

Həsənov Pərviz Rizvan oğlu – əsgər

Həsənov Rauf Sahib oğlu – əsgər

Həsənov Rəvan Adil oğlu – əsgər

Həsənov Rövşən Ehtiram oğlu – əsgər

Həsənov Ruslan Rizvan oğlu – əsgər

Həsənov Ruslan Səyavuş oğlu – əsgər

Həsənov Sadiq Adil oğlu – əsgər

Həsənov Savalan Hikmət oğlu – əsgər

Həsənov Səməndər Nəriman oğlu – əsgər

Həsənov Şərif Zaman oğlu – əsgər

Həsənov Tural Aqil oğlu – əsgər

Həsənov Vasif Nizami oğlu – əsgər

Həsənov Vüsal Qoca oğlu – əsgər

Həsənov Vüsal Suliddin oğlu – əsgər

Həsənov Zakir Cəfər oğlu – əsgər

Həsənzadə Azər Emin oğlu – əsgər

Həsənzadə Cavid Vəkil oğlu – əsgər

Həsənzadə Mirkalam Bəhruz oğlu – əsgər

Həsənzadə Rövşən Əlizadə oğlu – əsgər

Həsənzadə Sənan Xaliq oğlu – əsgər

Həsənzadə Süleyman Əli oğlu – əsgər

Həsrətov Pərvin Sərvər oğlu – əsgər

Həşimli Asiman Mobil oğlu – əsgər

Həşimov Kənan Etibar oğlu – əsgər

Həşimov Mehdi Akif oğlu – əsgər

Həşimov Məşədi Xudayar oğlu – əsgər

Həşimov Murad Vadiq oğlu – əsgər

Həşimov Şamil Şaqa oğlu – əsgər

Hətəmov Süleyman Vaqif oğlu – əsgər

Hidayətzadə Azər Mərhəməd oğlu – əsgər

Hudulov Məhəmməd Şamil oğlu – əsgər

Hümbətov Əli Kamal oğlu – əsgər

Hümbətov İlqar Vüqar oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Hümbətov Nəriman Rəhman oğlu – əsgər

Hümbətzadə Taleh Xanoğlan oğlu – əsgər

Hümmətov Elvin Yaşar oğlu – əsgər

Hümmətov Məhəmməd Balabəy oğlu – əsgər

Hümmətov Səbuhi Babək oğlu – əsgər

Hümmətyarov Coşqun Azad oğlu – əsgər

Hüseyinli Fərid Qardaşxan oğlu – əsgər

Hüseynli Anar Cəbrayıl oğlu – əsgər

Hüseynli Əli Fərhad oğlu – əsgər

Hüseynli İsgəndər Malik oğlu – əsgər

Hüseynli Mahmud Pənah oğlu – əsgər

Hüseynli Nəsrəddin Ruslan oğlu – əsgər

Hüseynli Tayfur Məhəmmədəli oğlu – əsgər

Hüseynli Yusif Bəylər oğlu – əsgər

Hüseynov Abuzər Nazim oğlu – əsgər

Hüseynov Aqil Seymur oğlu – əsgər

Hüseynov Anar Abid oğlu – əsgər

Hüseynov Anar Fazil oğlu – əsgər

Hüseynov Arzu Şakir oğlu – əsgər

Hüseynov Asim Məhərrəm oğlu – əsgər

Hüseynov Bəxtiyar Habil oğlu – əsgər

Hüseynov Elçin Arzuman oğlu – əsgər

Hüseynov Elgün Rəfail oğlu – əsgər

Hüseynov Elnur Məmmədtağı oğlu – əsgər

Hüseynov Elsəs Elsus oğlu – əsgər

Hüseynov Elşən Mirqalim oğlu – əsgər

Hüseynov Elvin Tahir oğlu – əsgər

Hüseynov Emil Xanoğlan oğlu – əsgər

Hüseynov Eşqin Telman oğlu – əsgər

Hüseynov Əli Gündüz oğlu – əsgər

Hüseynov Fərid Cahangir oğlu – əsgər

Hüseynov Fərid İsgəndər oğlu – əsgər

Hüseynov Fuad Mahmud oğlu – əsgər

Hüseynov Fuad Ramiz oğlu – əsgər

Hüseynov Hüseyn Ələsgər oğlu – əsgər

Hüseynov Hüseyn Rasim oğlu – əsgər

Hüseynov Xalid Xaləddin oğlu – əsgər

Hüseynov Xəyal Nəsib oğlu – əsgər

Hüseynov Xəyal Taryel oğlu – əsgər

Hüseynov İbadət Fəxrəddin oğlu – əsgər

Hüseynov İsmət İdris oğlu – əsgər

Hüseynov Kamal Etibar oğlu – əsgər

Hüseynov Kənan Niyaz oğlu – əsgər

Hüseynov Qabil Ənvər oğlu – əsgər

Hüseynov Qəzənfər Qoca oğlu – əsgər

Hüseynov Mehman Qurbani oğlu – əsgər

Hüseynov Məmməd Arzuman oğlu – əsgər

Hüseynov Mirzə Coşqun oğlu – əsgər

Hüseynov Murad Aydın oğlu – əsgər

Hüseynov Natiq Elxan oğlu – əsgər

Hüseynov Novruz Adil oğlu – əsgər

Hüseynov Novruz Çingiz oğlu – əsgər

Hüseynov Orxan Elxan oğlu – əsgər

Hüseynov Pərviz Aydın oğlu – əsgər

Hüseynov Rəşad Fərrux oğlu – əsgər

Hüseynov Sabit Xəyyam oğlu – əsgər

Hüseynov Sahib Yədulla oğlu – əsgər

Hüseynov Saleh Yusif oğlu – əsgər

Hüseynov Sənan Abdulmanaf oğlu – əsgər

Hüseynov Soltan Elxan oğlu – əsgər

Hüseynov Şahin İnşallah oğlu – əsgər

Hüseynov Şahmurad Qalib oğlu – əsgər

Hüseynov Şamil Ələsgər oğlu – əsgər

Hüseynov Şəhriyar Nazim oğlu – əsgər

Hüseynov Şöhrət İbrahim oğlu – əsgər

Hüseynov Şövqi Gülmirzə oğlu – əsgər

Hüseynov Tacəddin Qabil oğlu – əsgər

Hüseynov Tahir Yaşar oğlu – əsgər

Hüseynov Tural Arif oğlu – əsgər

Hüseynov Tural Cabir oğlu – əsgər

Hüseynov Vasif Gülağa oğlu – əsgər

Hüseynov Vüqar Şamil oğlu – əsgər

Hüseynov Vüsal İsrəfil oğlu – əsgər

Hüseynov Vüsal Rafiq oğlu – əsgər

Hüseynov Vüsal Şakir oğlu – əsgər

Hüseynov Yusif Qadir oğlu – əsgər

Hüseynov Yusif Telman oğlu – əsgər

Hüseynzadə Ağası Qalib oğlu – əsgər

Hüseynzadə Asif Anar oğlu – əsgər

Hüseynzadə Elməddin Fərman oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Hüseynzadə Fərid Ramin oğlu – əsgər

Hüseynzadə İzzət Mübariz oğlu – əsgər

Hüseynzadə Səməd Sətdar oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Hüseynzadə Ülvi Taleh oğlu – əsgər

Xanayev Murad Yaqub oğlu – əsgər

Xanışov Rizvan Akif oğlu – əsgər

Xankişiyev Qasım Sarvan oğlu – əsgər

Xankişiyev Soltan Rövşən oğlu – əsgər

Xanquluyev Səbuhi Əhliyat oğlu – əsgər

Xanməmmədov Comərd Məhəmməd oğlu – əsgər

Xanməmmədov Hüseyn Mayis oğlu – əsgər

Xanməmmədov Nicat Samir oğlu – əsgər

Xasaylı Dinar Eldar oğlu – əsgər

Xaşalov Kamran Amil oğlu – əsgər

Xeyrullayev Xəyyam Mənsur oğlu – əsgər

Xəlilli Cavid Mahir oğlu – əsgər

Xəlilli Murad Rəşid oğlu – əsgər

Xəlilli Sərvər Tofiq oğlu – əsgər

Xəlilov Aqil Rabil oğlu – əsgər

Xəlilov Anar Ədalət oğlu – əsgər

Xəlilov Baloğlan Famil oğlu – əsgər

Xəlilov Bilal Məcnun oğlu – əsgər

Xəlilov Elnur Məhəmməd oğlu – əsgər

Xəlilov Elşən Adil oğlu – əsgər

Xəlilov Fərid Fizuli oğlu – əsgər

Xəlilov Fərid Rövşən oğlu – əsgər

Xəlilov Xəyal Elçin oğlu – əsgər

Xəlilov İsmayıl Azad oğlu – əsgər

Xəlilov Kamran İsmət oğlu – əsgər

Xəlilov Kəramət Zeynal oğlu – əsgər

Xəlilov Mehdi Kərəm oğlu – əsgər

Xəlilov Məhəmməd Əhəd oğlu – əsgər

Xəlilov Röyal Araz oğlu – əsgər

Xəlilov Rza Samid oğlu – əsgər

Xəlilov Vüsal Tehran oğlu – əsgər

Xəlilov Yusif Vasif oğlu – əsgər

Xəlilzadə Nurlan Sahib oğlu – əsgər

Xəlilzadə Samir Seyran oğlu – əsgər

Xəmmədli Xəzri Fərrux oğlu – əsgər

Xıdırov Orxan Bəhruz oğlu – əsgər

Xıdırov Simran Laçın oğlu – əsgər

Xudatov Fərid Natiq oğlu – əsgər

Xudaverdiyev Əfsun Bəxtiyar oğlu – əsgər

Xudaverdiyev Hüseyn Həsən oğlu – əsgər

Xudaverdiyev Nihad Mayıs oğlu – əsgər

Xudayev Nicat İbrahim oğlu – əsgər

Xudiyev Xəyal Etibar oğlu – əsgər

Xuramov Murad Qafur oğlu – əsgər

İbadov Elxan Elsevər oğlu – əsgər

İbadov Elvin Namiq oğlu – əsgər

İbadov Kamran Qadir oğlu – əsgər

İbadov Savalan Məmməd oğlu – əsgər

İbadzadə Fərid Azər oğlu – əsgər

İbişov Nicat Vasif oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İbişov Nurlan Razi oğlu – əsgər

İbrahimxəlilov Elnur İbrahimxəlil oğlu – əsgər

İbrahimxəlilov Emin Ramiz oğlu – əsgər

İbrahimli Amid Zaur oğlu – əsgər

İbrahimli İbrahim Adil oğlu – əsgər

İbrahimli Səbuhi Nemət oğlu – əsgər

İbrahimli Tacir Zülfəli oğlu – əsgər

İbrahimli Vaqif Rasim oğlu – əsgər

İbrahimov Abbas Arif oğlu – əsgər

İbrahimov Alim Səhrab oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İbrahimov Bəhruz Ərizxan oğlu – əsgər

İbrahimov Ceyhun Zaur oğlu – əsgər

İbrahimov Elgün Zabil oğlu – əsgər

İbrahimov Elmar Şücaət oğlu – əsgər

İbrahimov Elnur Elxan oğlu – əsgər

İbrahimov Əli Bəxtiyar oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İbrahimov Hacıbəy İftixar oğlu – əsgər

İbrahimov Hüseyn Mübariz oğlu – əsgər

İbrahimov Xəyam Rüstəm oğlu – əsgər

İbrahimov İntiqam Rüfət oğlu – əsgər

İbrahimov Məmməd Nurbala oğlu – əsgər

İbrahimov Nəriman Sabir oğlu – əsgər

İbrahimov Nicat Hamlet oğlu – əsgər

İbrahimov Ruslan Əli oğlu – əsgər

İbrahimov Sadiq Əvəz oğlu – əsgər

İbrahimov Samir Namiq oğlu – əsgər

İbrahimov Səbuhi Nemət oğlu – əsgər

İbrahimov Şahin Ağalı oğlu – əsgər

İbrahimov Taleh Kərim oğlu – əsgər

İbrahimov Tanrıverdi Vüqar oğlu – əsgər

İbrahimov Təbriz Ağasəf oğlu – əsgər

İbrahimov Toğrul Şəmsəddin oğlu – əsgər

İbrahimzadə Mövsüm İbrahim oğlu – əsgər

İbrahimzadə Rəsul Zöhrab oğlu – əsgər

İdrisov Xəyal İbrahim oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İxtiyarlı İxtiyar Səfər oğlu – əsgər

İlyasov Aftandil Akif oğlu – əsgər

İmamverdiyev Ələsgər Vasif oğlu – əsgər

İmamzadə Heydər Nəsib oğlu – əsgər

İmanlı Tağı Sahib oğlu – əsgər

İmanov Qədir Sübxan oğlu – əsgər

İmanov Məhəmmədəli Niyaməddin oğlu – əsgər

İmanov Mikayıl Asif oğlu – əsgər

İsaxlı Vüsal Rəsul oğlu – əsgər

İsalı Şövqü Nüsrət oğlu – əsgər

İsayev Azər Alim oğlu – əsgər

İsayev Cavid Beybud oğlu – əsgər

İsayev Ceyhun Rüstəm oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İsayev Elnur Arif oğlu – əsgər

İsayev Elvin Qərib oğlu – əsgər

İsayev Eyvaz Sərdar oğlu – əsgər

İsayev Əşrəf Ramil oğlu – əsgər

İsayev Samir Şahmar oğlu – əsgər

İsayev Seyfulla Namiq oğlu – əsgər

İsayev Vasif Vaqif oğlu – əsgər

İsayev Vüqar Gündüz oğlu – əsgər

İsayev Vüsal Əbil oğlu – əsgər

İsazadə Əhməd Seymur oğlu – əsgər

İsazadə Səfa Əmirxan oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İsgəndərli Ağasif Vasif oğlu – əsgər

İsgəndərli Orxan Qəşəm oğlu – əsgər

İsgəndərov Əyyub Saleh oğlu – əsgər

İsgəndərov Məhər Mütəllim oğlu – əsgər

İsgəndərov Rəhim Rəşid oğlu – əsgər

İsgəndərov Roman Rafiq oğlu – əsgər

İsgəndərov Sənan Sarvan oğlu – əsgər

İsgəndərov Vahid Kənan oğlu – əsgər

İskəndərli Nihad Elşad oğlu – əsgər

İslamov Araz Famil oğlu – əsgər

İslamov Coşqun Sabir oğlu – əsgər

İslamov Kamran Faiq oğlu – əsgər

İslamov Mirəli Vahid oğlu – əsgər

İslamov Ozal Fidail oğlu – əsgər

İslamov Ramil Fazil oğlu – əsgər

İslamov Rəşad Rasət oğlu – əsgər

İslamov Saməddin Ramiz oğlu – əsgər

İslamov Yusif Zakir oğlu – əsgər

İsmayıllı Kamil Famil oğlu – əsgər

İsmayılov Azər Azər oğlu – əsgər

İsmayılov Azər Məhərrəm oğlu – əsgər

İsmayılov Babək Vahid oğlu – əsgər

İsmayılov Canəli Zakir oğlu – əsgər

İsmayılov Elçin Musa oğlu – əsgər

İsmayılov Elməddin Əbdulqani oğlu – əsgər

İsmayılov Elməddin Sadəddin oğlu – əsgər

İsmayılov Fariz İmran oğlu – əsgər

İsmayılov Fərrux Fəzayıl oğlu – əsgər

İsmayılov Həmid Süleyman oğlu – əsgər

İsmayılov Xəzər Məhərrəm oğlu – əsgər

İsmayılov İlkin Saday oğlu – əsgər

İsmayılov İsmayıl İbrahim oğlu – əsgər

İsmayılov Kənan Mənsur oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İsmayılov Qismət Elbrus oğlu – əsgər

İsmayılov Məhəmməd Seyfəddin oğlu – əsgər

İsmayılov Mətləb Məhərrəm oğlu – əsgər

İsmayılov Mətləb Rasim oğlu – əsgər

İsmayılov Möhlət Midhət oğlu – əsgər

İsmayılov Nicat Namiq oğlu – əsgər

İsmayılov Rəhman Mehman oğlu – əsgər

İsmayılov Rəşad Fazil oğlu – əsgər

İsmayılov Rövşən Zahid oğlu – əsgər

İsmayılov Sadiq Etibar oğlu – əsgər

İsmayılov Səbuhi Aqil oğlu – əsgər

İsmayılov Səbuhi Fikrət oğlu – əsgər

İsmayılov Səfəralı Nizami oğlu – əsgər

İsmayılov Səyyad Ceyhun oğlu – əsgər

İsmayılov Tağı Nizami oğlu – əsgər

İsmayılov Taleh Səməndər oğlu – əsgər

İsmayılov Umud Valik oğlu – əsgər

İsmayılov Ülvü Sərxan oğlu – əsgər

İsmayılov Vüqar Eldar oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

İsmayılov Vüqar Ruslan oğlu – əsgər

İsmayılov Zamin Seymur oğlu – əsgər

İsmayılzadə Asim Rauf oğlu – əsgər

İsmayılzadə Ehtiram Eynur oğlu – əsgər

İsmayılzadə Malik Cəlal oğlu – əsgər

İsmayılzadə Mirkamal Elçin oğlu – əsgər

İsmayılzadə Nicat Zaur oğlu – əsgər

İsrafilov Ağabala İsrafil oğlu – əsgər

İsrafilov Emin Niyan oğlu – əsgər

İsrafilov Qalib Camal oğlu – əsgər

İsrafilov Qorxmaz İlqar oğlu – əsgər

İsrafilov Nicat İlham oğlu – əsgər

İsrayılov Nağı Natiq oğlu – əsgər

İsrəfilov İsmət Şıxməmməd oğlu – əsgər

İsrəfilov Tural Hidayət oğlu – əsgər

İzzətzadə Elgün Bəhram oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Kalayev Asxab Ramzanoviç – əsgər

Kamilov Mirtaleh Kamil oğlu – əsgər

Kazımlı Hikmət Elşən oğlu – əsgər

Kazımlı Sərxan Samir oğlu – əsgər

Kazımov Hüseyn Etibar oğlu – əsgər

Kazımov Xıdır Osman oğlu – əsgər

Kazımov Kazım Çingiz oğlu – əsgər

Kazımov Kazım Elsevər oğlu – əsgər

Kazımov Nicat Tahir oğlu – əsgər

Kazımov Nihat Vüqar oğlu – əsgər

Kazımov Orxan İsa oğlu – əsgər

Kazımov Orxan Nazim oğlu – əsgər

Kazımov Tacəddin Polad oğlu – əsgər

Kazımzadə İlkin Zakir oğlu – əsgər

Kazımzadə Orxan Elxan oğlu – əsgər

Kəbirov Heydər Bəhruz oğlu – əsgər

Kərəmov Şükür Zahid oğlu – əsgər

Kərimli Coşqun Mehman oğlu – əsgər

Kərimli Əmrah Zamiq oğlu – əsgər

Kərimli Məhərrəm Sakit oğlu – əsgər

Kərimli Mirməmməd Bəxtiyar oğlu – əsgər

Kərimli Ramin Rövşən oğlu – əsgər

Kərimli Sahil Mehman oğlu – əsgər

Kərimli Saleh Bəxtiyar oğlu – əsgər

Kərimov Adil Nadim oğlu – əsgər

Kərimov Ağabala Altay oğlu – əsgər

Kərimov Anar Xəqani oğlu – əsgər

Kərimov Ayaz Azər oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Kərimov Əfqan Pünhan oğlu – əsgər

Kərimov Əli Nurəddin oğlu – əsgər

Kərimov Fəqan Nemət oğlu – əsgər

Kərimov Hikmət Teymur oğlu – əsgər

Kərimov Hüseyn Mübariz oğlu – əsgər

Kərimov İsa Rəvayıl oğlu – əsgər

Kərimov İsmayıl Abbas oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Kərimov Kamran Vəkil oğlu – əsgər

Kərimov Məhəmməd Pərviz oğlu – əsgər

Kərimov Məhəmməd Vasif oğlu – əsgər

Kərimov Məhəmmədəli Novruz oğlu – əsgər

Kərimov Məhərrəm Məhyəddin oğlu – əsgər

Kərimov Nuramin Xanlar oğlu – əsgər

Kərimov Orxan Tərlan oğlu – əsgər

Kərimov Raman Pənah oğlu – əsgər

Kərimov Ramil Nərbala oğlu – əsgər

Kərimov Sərxan Mirzə oğlu – əsgər

Kərimov Ülvi Telman oğlu – əsgər

Kərimov Ümid Telman oğlu – əsgər

Kərimov Vüqar Zahid oğlu – əsgər

Kəsəmənli İbrahim Rauf oğlu – əsgər

Koroğluyev Səyyad Çingiz oğlu – əsgər

Köçəriyev Babək Bəşarət oğlu – əsgər

Qaçayev Röyal Fərman oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qaçaylı Şahin Əhliyət oğlu – əsgər

Qafarov Asim Asəf oğlu – əsgər

Qafarov Emin Müşfiq oğlu – əsgər

Qafarov Pərvin İlham oğlu – əsgər

Qafarov Rəfail Emil oğlu – əsgər

Qaflanov Əzəmət Elçin oğlu – əsgər

Qaflanov Pərvin Nəsimi oğlu – əsgər

Qaraxanlı Şəmistan İlqar oğlu – əsgər

Qaraoğlanov İsmət Mirzə oğlu – əsgər

Qarayev Anar İrza oğlu – əsgər

Qarayev Asim Akif oğlu – əsgər

Qarayev Elməddin Telman oğlu – əsgər

Qarayev Elsevər Eldəniz oğlu – əsgər

Qarayev Elşən Yolçu oğlu – əsgər

Qarayev İrfan İlham oğlu – əsgər

Qarayev Kamran Həbib oğlu – əsgər

Qarayev Qənbər Malik oğlu – əsgər

Qarayev Nemət Samir oğlu – əsgər

Qarayev Nofəl Yadigar oğlu – əsgər

Qarayev Rəşid Rafail oğlu – əsgər

Qarayev Valeh Əhliman oğlu – əsgər

Qarayev Yunisimrə Samit oğlu – əsgər

Qarazadə Orxan Oqtay oğlu – əsgər

Qasımlı Fərid Alim oğlu – əsgər

Qasımlı Nurlan Hüseyn oğlu – əsgər

Qasımlı Şəhriyar Ziyəddin oğlu – əsgər

Qasımov Ayaz Namizəd oğlu – əsgər

Qasımov Azər Cahid oğlu – əsgər

Qasımov Çərkəz Vaqif oğlu – əsgər

Qasımov Elgün Qeyrət oğlu – əsgər

Qasımov Elməddin Vəkil oğlu – əsgər

Qasımov Elvin Sənan oğlu – əsgər

Qasımov Emil Eldar oğlu – əsgər

Qasımov Əlisoltan Tofiq oğlu – əsgər

Qasımov Əlizadə Ümüd oğlu – əsgər

Qasımov Əmrah Elman oğlu – əsgər

Qasımov Fərid Samit oğlu – əsgər

Qasımov Hüseyn İsrafil oğlu – əsgər

Qasımov Xəlil Mehman oğlu – əsgər

Qasımov İntiqam İsgəndər oğlu – əsgər

Qasımov İslam Camələddin oğlu – əsgər

Qasımov Kamran Mehman oğlu – əsgər

Qasımov Kamran Tofiq oğlu – əsgər

Qasımov Kənan Nazim oğlu – əsgər

Qasımov Qara Nurqələm oğlu – əsgər

Qasımov Məhərrəm Zöhrab oğlu – əsgər

Qasımov Rasim İlqar oğlu – əsgər

Qasımov Rəsul Rövşən oğlu – əsgər

Qasımov Rüstəm Abdulhəsən oğlu – əsgər

Qasımov Samir Rafiq oğlu – əsgər

Qasımov Seymur İsmayıl oğlu – əsgər

Qasımov Şirzad Şiralı oğlu – əsgər

Qasımov Teymur Sədrəddin oğlu – əsgər

Qasımov Toğrul Kamran oğlu – əsgər

Qasımov Toğrul Nəriman oğlu – əsgər

Qasımov Valeh Mədəd oğlu – əsgər

Qasımov Vüsal Kəmaləddin oğlu – əsgər

Qasımov Vüsal Mərdan oğlu – əsgər

Qasımov Zamin Hüseyn oğlu – əsgər

Qasımov Zülfüqar Oruc oğlu – əsgər

Qasımzadə Sənan Qasım oğlu – əsgər

Qayıbov İsmayıl Qiyasəddin oğlu – əsgər

Qayıbov Şamil Sədrəddin oğlu – əsgər

Qədiməliyev Əli Tapdıq oğlu – əsgər

Qədimov Aqil Rahib oğlu – əsgər

Qədimov Fərid Namiq oğlu – əsgər

Qədimov Kamran Azad oğlu – əsgər

Qədimov Ömər Ağamalı oğlu – əsgər

Qədirli Eltan Rauf oğlu – əsgər

Qədirov Bəhram Fəxrəddin oğlu – əsgər

Qədirov Elmir Eldəniz oğlu – əsgər

Qədirov Elnur Abubəkir oğlu – əsgər

Qədirov Həmid Sərvər oğlu – əsgər

Qədirov Həzrət Nəcəf oğlu – əsgər

Qədirov Nicat Vaqif oğlu – əsgər

Qədirov Sənan Güləhməd oğlu – əsgər

Qəhrəmanov Fuad Hidayət oğlu – əsgər

Qəhrəmanov Qədir Malik oğlu – əsgər

Qəhrəmanov Orxan Elxan oğlu – əsgər

Qəhrəmanov Süleyman Ayaz oğlu – əsgər

Qəhrəmanov Şükür Eyvaz oğlu – əsgər

Qəmbərli İsmayıl Həmid oğlu – əsgər

Qənbərov Sənan Rəhman oğlu – əsgər

Qəniyev Cəmil Ceyhun oğlu – əsgər

Qəniyev Möhlət Mehman oğlu – əsgər

Qəniyev Sənan Əhəd oğlu – əsgər

Qəribli Elnur Mahir oğlu – əsgər

Qəribov Elxan Rövşən oğlu – əsgər

Qəribov Elşad Tərlan oğlu – əsgər

Qəribov Elşən Qabil oğlu – əsgər

Qəribov Şəmistan Sehriman oğlu – əsgər

Qəribov Yavər Firuz oğlu – əsgər

Qəribzadə Fəxri Elmir oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qəyayev Rəsul Qəya oğlu – əsgər

Qəzənfərli Nicat Elsevər oğlu – əsgər

Qəzənfərov Tərlan Şahin oğlu – əsgər

Qiyasov Elməddin Əmiraslan oğlu – əsgər

Qnyazov Babək Mehman oğlu – əsgər

Qoca Rövşən Rövşən oğlu – əsgər

Qocayev Elvin İlham oğlu – əsgər

Qocayev Elvin Zakir oğlu – əsgər

Qocayev Nurlan Elşən oğlu – əsgər

Qocayev Şövqi Afiq oğlu – əsgər

Qorçuyev Əli Bədir oğlu – əsgər

Qorçuyev Əmrah Vasif oğlu – əsgər

Qudaqov Şamil Fizuli oğlu – əsgər

Qudavasov Rasul Ramazan oğlu – əsgər

Qulaməliyev Məhəmməd Hafis oğlu – əsgər

Qulami Peyman Zahir oğlu – əsgər

Quliyev Abdulla Adil oğlu – əsgər

Quliyev Ağaqulu Rafiq oğlu – əsgər

Quliyev Anar Vüqar oğlu – əsgər

Quliyev Bayram Turab oğlu – əsgər

Quliyev Cavid Əliyar oğlu – əsgər

Quliyev Elgün Əmiraslan oğlu – əsgər

Quliyev Elmir Ağasəlim oğlu – əsgər

Quliyev Elmir Böyükkişi oğlu – əsgər

Quliyev Elşən Şakir oğlu – əsgər

Quliyev Elvin İman oğlu – əsgər

Quliyev Elvin Rövşən oğlu – əsgər

Quliyev Əbidullah Eyvaz oğlu – əsgər

Quliyev Əflatun Almurad oğlu – əsgər

Quliyev Əli Bakir oğlu – əsgər

Quliyev Əli İlqar oğlu – əsgər

Quliyev Əli Tofiq oğlu – əsgər

Quliyev Əmrah Habil oğlu – əsgər

Quliyev Hüseyn Rasim oğlu – əsgər

Quliyev Xəqani Famil oğlu – əsgər

Quliyev İsa Niyaz oğlu – əsgər

Quliyev İsmayıl Əjdər oğlu – əsgər

Quliyev Qurban Laçın oğlu – əsgər

Quliyev Mehman Telman oğlu – əsgər

Quliyev Məhəmməd Nadir oğlu – əsgər

Quliyev Məzaim Fərail oğlu – əsgər

Quliyev Nadir Raqil oğlu – əsgər

Quliyev Namir Nəriman oğlu – əsgər

Quliyev Orxan Valeh oğlu – əsgər

Quliyev Pərvin Tariyel oğlu – əsgər

Quliyev Pərviz Allahverən oğlu – əsgər

Quliyev Rafiq Elman oğlu – əsgər

Quliyev Röyal Müşfiq oğlu – əsgər

Quliyev Ruslan Bəkir oğlu – əsgər

Quliyev Ruslan Əbülfət oğlu – əsgər

Quliyev Sənan Yaşar oğlu – əsgər

Quliyev Şahin Cavanşir oğlu – əsgər

Quliyev Şaiq Hüsən oğlu – əsgər

Quliyev Teymur Seymur oğlu – əsgər

Quliyev Toğrul Emin oğlu – əsgər

Quliyev Tural İlqar oğlu – əsgər

Quliyev Vidadi Maqsud oğlu – əsgər

Quliyev Vüqar Rəfail oğlu – əsgər

Quliyev Yasin Şahin oğlu – əsgər

Quliyev Yaşar Məhəmməd oğlu – əsgər

Quliyev Ziya Telman oğlu – əsgər

Quliyev Zülfüqar İxtiyar oğlu – əsgər

Quluzadə Amil Səfər oğlu – əsgər

Quluzadə Elmiz Ağan oğlu – əsgər

Quluzadə Əli Dilavər oğlu – əsgər

Quluzadə Hüseyn İsbəndiyar oğlu – əsgər

Quluzadə İmaməddin Elbrus oğlu – əsgər

Quluzadə İsmayıl Qulu oğlu – əsgər

Quluzadə Möhübbət Elbrus oğlu – əsgər

Quluzadə Nemət Rəfail oğlu – əsgər

Quluzadə Nihat Nəsimi oğlu – əsgər

Qurayışov Fərman Kamal oğlu – əsgər

Qurbanlı Səbuhi Kərim oğlu – əsgər

Qurbanov Cavad Sirac oğlu – əsgər

Qurbanov Davud Taryel oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qurbanov Elmir Ruslan oğlu – əsgər

Qurbanov Emil Rafael oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qurbanov Əliəkbər Namiq oğlu – əsgər

Qurbanov Əmrah Müşfiq oğlu – əsgər

Qurbanov Fariz Məhəmməd oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qurbanov Hikmət Tofiq oğlu – əsgər

Qurbanov İbrahim Eldar oğlu – əsgər

Qurbanov İbrahim Teymur oğlu – əsgər

Qurbanov İlkin Yasin oğlu – əsgər

Qurbanov Kamil Valeh oğlu – əsgər

Qurbanov Qamət Şəmşir oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Qurbanov Qayvalı Əli oğlu – əsgər

Qurbanov Qurban Ələmşah oğlu – əsgər

Qurbanov Məhəmməd Aris oğlu – əsgər

Qurbanov Mirhəmid Natiq oğlu – əsgər

Qurbanov Muhuma Aydın oğlu – əsgər

Qurbanov Nicat Fazil oğlu – əsgər

Qurbanov Pərviz Mais oğlu – əsgər

Qurbanov Rəşid Abdulsalam oğlu – əsgər

Qurbanov Vidadi Cahandar oğlu – əsgər

Qurbanov Vüsal İsa oğlu – əsgər

Qurbanov Yahya Təvəkkül oğlu – əsgər

Qurbanov Zabit Fərrux oğlu – əsgər

Qüdrətli Aydın Vüqar oğlu – əsgər

Lalayev Xəyal Vahid oğlu – əsgər

Lalayev Nicat Ağaəli oğlu – əsgər

Lətifov Həmid Nizami oğlu – əsgər

Lətifov Mirsalam Bəhruz oğlu – əsgər

Lətifov Pirverdi Həzi oğlu – əsgər

Lətifzadə Zamiq Rzaqulu oğlu – əsgər

Ləzgiyev Məhəmməd Nazim oğlu – əsgər

Liftiyev Əlizaman Mail oğlu – əsgər

Lukyanov İqor Oleqoviç – əsgər

Mahmudlu Bəhruz Güloğlan oğlu – əsgər

Mahmudlu Cumalı Xeyrəddin oğlu – əsgər

Mahmudlu Kənan Şakir oğlu – əsgər

Mahmudlu Musa Zakir oğlu – əsgər

Mahmudov Cabir Əziz oğlu – əsgər

Mahmudov Elməddin Vəfadar oğlu – əsgər

Mahmudov Murad Mahir oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Mahmudov Pərviz Nəzirulla oğlu – əsgər

Mahmudov Rahib Abdulla oğlu – əsgər

Mahmudov Rais Rövşən oğlu – əsgər

Mahmudov Ramin Yaqub oğlu – əsgər

Mahmudov Rauf Mürvət oğlu – əsgər

Mahmudov Soltan Bəxtiyar oğlu – əsgər

Maxsudov Alim Rauf oğlu – əsgər

Maksumov Məhəmmədrəhim Mahir oğlu – əsgər

Mamedov Elgün Münasib oğlu – əsgər

Manafov Faiq İlqar oğlu – əsgər

Manafov İsa Fazil oğlu – əsgər

Manafov Tural Fazil oğlu – əsgər

Mavlyutov Rinat Zaur oğlu – əsgər

Mayılov Eldəniz Famil oğlu – əsgər

Mazanov Nail Rizvan oğlu – əsgər

Mecidov Eyvaz İbadulla oğlu – əsgər

Mehbalızadə Yusif İlqar oğlu – əsgər

Mehdili Niftalı Qnyaz oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Mehdiyev Elçin Nazim oğlu – əsgər

Mehdiyev Eşqin Rizvan oğlu – əsgər

Mehdiyev Ənvər Müşfiq oğlu – əsgər

Mehdiyev Xəyal Yadigar oğlu – əsgər

Mehdiyev Zöhrab İlham oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Mehdizadə Nazim Asif oğlu – əsgər

Mehrabzadə Füzuli Mahir oğlu – əsgər

Mehralıyev Bilal Cəlal oğlu – əsgər

Mehralıyev Ramid Qismət oğlu – əsgər

Mehralıyev Vüsal Elçin oğlu – əsgər

Mehrəliyev Elməddin Zeynəddin oğlu – əsgər

Mehrəliyev Rauf Bilal oğlu – əsgər

Mehtiyev Anar Hüseyin oğlu – əsgər

Mehtiyev İbrahim Habil oğlu – əsgər

Mehtiyev Murad Mayıs oğlu – əsgər

Mehtiyev Sətdar Raqif oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Mejdinov Murad Adil oğlu – əsgər

Məcidov Mirşahin Faiq oğlu – əsgər

Məcidzadə Saleh Çeşmazər oğlu – əsgər

Məhəmmədov Nurlan Şəhrəddin oğlu – əsgər

Məhəmmədov Sənan İlham oğlu – əsgər

Məhərli Muraz Baxşalı oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məhərrəmli Elgün Faiq oğlu – əsgər

Məhərrəmli Kənan Xəlil oğlu – əsgər

Məhərrəmov Fərid Faiq oğlu – əsgər

Məhərrəmov İsmayıl Çingiz oğlu – əsgər

Məhərrəmov Mehrac Möhübbət oğlu – əsgər

Məhərrəmov Məhəmməd Eldəniz oğlu – əsgər

Məhərrəmov Neymət Əhməd oğlu – əsgər

Məhərrəmov Ramil Oktay oğlu – əsgər

Məhərrəmov Ülvi Cavad oğlu – əsgər

Məhərrəmzadə Emin Rasim oğlu – əsgər

Məhiyev Pərviz Əbülfəz oğlu – əsgər

Məhsimov Rəşad Habiloviç – əsgər

Məhyəddinov Nəbi Elşən oğlu – əsgər

Məlikov Ayaz Eyvaz oğlu – əsgər

Məlikov Füzuli Eldəniz oğlu – əsgər

Məlikov Məlik Yadigar oğlu – əsgər

Məlikov Nemət Namiq oğlu – əsgər

Məlikov Nicat Ziyafət oğlu – əsgər

Məlikov Vamid Çingiz oğlu – əsgər

Məlikzadə Emin Asif oğlu – əsgər

Məlikzadə Orxan Vaqif oğlu – əsgər

Məmişov Nemət Etibar oğlu – əsgər

Məmişov Nurlan İlqar oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmişov Səbuhi Sərraf oğlu – əsgər

Məmiyev Babək Abbas oğlu – əsgər

Məmiyev Mirmehdi Mirhəşim oğlu – əsgər

Məmmədəliyev Elxan İlham oğlu – əsgər

Məmmədəliyev Rasim Abbas oğlu – əsgər

Məmmədquliyev Ağabəy Zaur oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədli Asim Ziya oğlu – əsgər

Məmmədli Babək Qalib oğlu – əsgər

Məmmədli Cavid Zahid oğlu – əsgər

Məmmədli Elmar Xalid oğlu – əsgər

Məmmədli Elvin İbrahim oğlu – əsgər

Məmmədli Fərid Cəfər oğlu – əsgər

Məmmədli Fərid İlqar oğlu – əsgər

Məmmədli Hənif Vüsal oğlu – əsgər

Məmmədli Hüseynağa Qamət oğlu – əsgər

Məmmədli İmran Vəfadar oğlu – əsgər

Məmmədli İsmayıl Vüqar oğlu – əsgər

Məmmədli Qiyas Ramiz oğlu – əsgər

Məmmədli Mehrac Elmar oğlu – əsgər

Məmmədli Mirsəid Elbrus oğlu – əsgər

Məmmədli Murad Əflatun oğlu – əsgər

Məmmədli Mustafa Sərdar oğlu – əsgər

Məmmədli Rüfət Elşən oğlu – əsgər

Məmmədli Sərdar Səbuhi oğlu – əsgər

Məmmədli Təbriz İlham oğlu – əsgər

Məmmədli Ziyalı Elman oğlu – əsgər

Məmmədli Zülfi Əziz oğlu – əsgər

Məmmədov Abbas Zamin oğlu – əsgər

Məmmədov Abdulla Hamlet oğlu – əsgər

Məmmədov Ağabəy Aftandil oğlu – əsgər

Məmmədov Aqil Azad oğlu – əsgər

Məmmədov Aqil Səfail oğlu – əsgər

Məmmədov Alı Bayram oğlu – əsgər

Məmmədov Altun Mehdi oğlu – əsgər

Məmmədov Amil Yavər oğlu – əsgər

Məmmədov Araz Adil oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Araz Alim oğlu – əsgər

Məmmədov Asif Tofiq oğlu – əsgər

Məmmədov Asim Arzu oğlu – əsgər

Məmmədov Aydın Nizami oğlu – əsgər

Məmmədov Azad Azər oğlu – əsgər

Məmmədov Cavid Ceyhun oğlu – əsgər

Məmmədov Cavid Əlisurət oğlu – əsgər

Məmmədov Cavid Hidayət oğlu – əsgər

Məmmədov Cavid Xanbaba oğlu – əsgər

Məmmədov Çingiz Zülfi oğlu – əsgər

Məmmədov Ehtibar Xanlar oğlu – əsgər

Məmmədov Ehtiram Mehman oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Elcan Elçin oğlu – əsgər

Məmmədov Elçin Fəxrəddin oğlu – əsgər

Məmmədov Elçin İsa oğlu – əsgər

Məmmədov Eldəniz Məhəmmədiyyə oğlu – əsgər

Məmmədov Elməddin İlham oğlu – əsgər

Məmmədov Elməddin Mikayıl oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Elməddin Nüsrəddin oğlu – əsgər

Məmmədov Elmin Özbək oğlu – əsgər

Məmmədov Elmir İbrəhim oğlu – əsgər

Məmmədov Elnur Adil oğlu – əsgər

Məmmədov Elnur Arif oğlu – əsgər

Məmmədov Elnur Vladim oğlu – əsgər

Məmmədov Elşad Vəli oğlu – əsgər

Məmmədov Elşən Afiq oğlu – əsgər

Məmmədov Elşən Tofiq oğlu – əsgər

Məmmədov Elton Ramil oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Emin İslam oğlu – əsgər

Məmmədov Eşqin Ədalət oğlu – əsgər

Məmmədov Əkbər Afət oğlu – əsgər

Məmmədov Əlifxan Rəhim oğlu – əsgər

Məmmədov Əmrah Bəxtiyar oğlu – əsgər

Məmmədov Ərəstun Ziyəddin oğlu – əsgər

Məmmədov Əziz Əmiraslan oğlu – əsgər

Məmmədov Faiq Sarış oğlu – əsgər

Məmmədov Fariz Atif oğlu – əsgər

Məmmədov Fərid Müşfiq oğlu – əsgər

Məmmədov Fuad Əlşah oğlu – əsgər

Məmmədov Fuad İlyas oğlu – əsgər

Məmmədov Hacıbayram Ağasalam oğlu – əsgər

Məmmədov Hikmət Anar oğlu – əsgər

Məmmədov Xəlifə Bəhruz oğlu – əsgər

Məmmədov Xəyal Əlabbas oğlu – əsgər

Məmmədov Xəyal Nadir oğlu – əsgər

Məmmədov Xəyal Zaur oğlu – əsgər

Məmmədov İdris Əliağa oğlu – əsgər

Məmmədov İlkin Aydın oğlu – əsgər

Məmmədov İlqar İlham oğlu – əsgər

Məmmədov İlyas İlham oğlu – əsgər

Məmmədov İmanqulu İntiqam oğlu – əsgər

Məmmədov İsmayıl Fazil oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Kamil Sarvan oğlu – əsgər

Məmmədov Kənan Bəxtiyar oğlu – əsgər

Məmmədov Kənan Əbülfəz oğlu – əsgər

Məmmədov Kənan Tofik oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Qabil Habil oğlu – əsgər

Məmmədov Qadir Nadir oğlu – əsgər

Məmmədov Qalib Fazil oğlu – əsgər

Məmmədov Qalib Mehman oğlu – əsgər

Məmmədov Qalib Məmməd oğlu – əsgər

Məmmədov Qəhraman Qürbət oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Mahir Malik oğlu – əsgər

Məmmədov Mahir Məhəmməd oğlu – əsgər

Məmmədov Mayıl Elşad oğlu – əsgər

Məmmədov Məcid Rafiq oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Məhəmməd Rövşən oğlu – əsgər

Məmmədov Məhəmməd Şəmil oğlu – əsgər

Məmmədov Məmməd Araz oğlu – əsgər

Məmmədov Məmmədağa Ağababa oğlu – əsgər

Məmmədov Murad Rauf oğlu – əsgər

Məmmədov Mustafa Sərdar oğlu – əsgər

Məmmədov Münasib Firuz oğlu – əsgər

Məmmədov Müzakir Azad oğlu – əsgər

Məmmədov Nahid Vahid oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Nəriman Nazim oğlu – əsgər

Məmmədov Nicat Eyvaz oğlu – əsgər

Məmmədov Nicat Rahib oğlu – əsgər

Məmmədov Niyaməddin Mustafa oğlu – əsgər

Məmmədov Nofəl Lətif oğlu – əsgər

Məmmədov Nurlan Azər oğlu – əsgər

Məmmədov Nurlan Elbrus oğlu – əsgər

Məmmədov Nurlan Kamran oğlu – əsgər

Məmmədov Nurlan Zabul oğlu – əsgər

Məmmədov Oktay Yaşar oğlu – əsgər

Məmmədov Orxan Elman oğlu – əsgər

Məmmədov Orxan Oqtay oğlu – əsgər

Məmmədov Orxan Yaşar oğlu – əsgər

Məmmədov Pərvin İnqilab oğlu – əsgər

Məmmədov Pünhan İlyaz oğlu – əsgər

Məmmədov Rahib Faiq oğlu – əsgər

Məmmədov Rahib Qüddəsər oğlu – əsgər

Məmmədov Rahim Xəlil oğlu – əsgər

Məmmədov Rais Xaliq oğlu – əsgər

Məmmədov Ramal İlqar oğlu – əsgər

Məmmədov Ramil Ramiz oğlu – əsgər

Məmmədov Ramin Aydın oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Ramin Ramiz oğlu – əsgər

Məmmədov Ramis Müslüm oğlu – əsgər

Məmmədov Rasim Natiq oğlu – əsgər

Məmmədov Rəşad Pənah oğlu – əsgər

Məmmədov Rəvan Rəhman oğlu – əsgər

Məmmədov Rəvan Şahin oğlu – əsgər

Məmmədov Röyal Asif oğlu – əsgər

Məmmədov Röyal Zabiəli oğlu – əsgər

Məmmədov Rüfan Mirağa oğlu – əsgər

Məmmədov Rüfət Bəhlul oğlu – əsgər

Məmmədov Sahib Eldar oğlu – əsgər

Məmmədov Samir Ayaz oğlu – əsgər

Məmmədov Samir Cəlil oğlu – əsgər

Məmmədov Samir Elxan oğlu – əsgər

Məmmədov Samir Kamınal oğlu – əsgər

Məmmədov Samir Salman oğlu – əsgər

Məmmədov Sarvan Oqtay oğlu – əsgər

Məmmədov Seymur Çingiz oğlu – əsgər

Məmmədov Seymur Məmmədrza oğlu – əsgər

Məmmədov Səbuhi Şakir oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Səbuhi Zahid oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Səxavət Möhübbət oğlu – əsgər

Məmmədov Səxavət Səyavuş oğlu – əsgər

Məmmədov Sənan Səyavuş oğlu – əsgər

Məmmədov Sərxan Elxan oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədov Səyyad Xalid oğlu – əsgər

Məmmədov Sübhan Əli oğlu – əsgər

Məmmədov Şahnəzər Rauf oğlu – əsgər

Məmmədov Şıxəli İlham oğlu – əsgər

Məmmədov Şirin Xaliq oğlu – əsgər

Məmmədov Şöyüb Əhəd oğlu – əsgər

Məmmədov Taleh Natiq oğlu – əsgər

Məmmədov Ülvi Şahin oğlu – əsgər

Məmmədov Vahid İntiqam oğlu – əsgər

Məmmədov Valeh Nazim oğlu – əsgər

Məmmədov Vüqar Maarif oğlu – əsgər

Məmmədov Vüsal Bayraməli oğlu – əsgər

Məmmədov Vüsal Mahir oğlu – əsgər

Məmmədov Zaur İlqar oğlu – əsgər

Məmmədsalahov Kazım Sahib oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədyarov Mürvət Güloğlan oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Məmmədzadə Asiman Aslan oğlu – əsgər

Məmmədzadə Cavid Cabir oğlu – əsgər

Məmmədzadə Fərid Maqsud oğlu – əsgər

Məmmədzadə Məhəbbət Vəli oğlu – əsgər

Məmmədzadə Məhəmməd Rasim oğlu – əsgər

Məmmədzadə Mirxəyyam İlqar oğlu – əsgər

Məmmədzadə Şahin Aydın oğlu – əsgər

Məmmədzadə Tural Mirzəfər oğlu – əsgər

Məmmədzadə Turan Vahid oğlu – əsgər

Məmmədzadə Ülfət Oktay oğlu – əsgər

Mənaflı Dursun Marif oğlu – əsgər

Mənəfli Kənan Əlikömək oğlu – əsgər

Mərdiyev Pərviz Mirzə oğlu – əsgər

Məsimov Rəşad Rahib oğlu – əsgər

Məsiyev Ömər Dəmir oğlu – əsgər

Məstanov İbrahim İlqar oğlu – əsgər

Məstanov Nurlan Eldəniz oğlu – əsgər

Mikayılov İlkin Tahir oğlu – əsgər

Mikayılzadə Asif Mübariz oğlu – əsgər

Mirələmov Emin Fəsad oğlu – əsgər

Mirəliyev Emilağa Eminağa oğlu – əsgər

Mirəliyev Hüseyn Daşqın oğlu – əsgər

Mirişli Elmin Yusif oğlu – əsgər

Mirizadə İlham Fuad oğlu – əsgər

Mirzalıyev Əli Ramiz oğlu – əsgər

Mirzəliyev Rauf İlqar oğlu – əsgər

Mirzəliyev Səbuhi Mehdiqulu oğlu – əsgər

Mirzəyev Ceyhun Habil oğlu – əsgər

Mirzəyev Coşqun Həsənağa oğlu – əsgər

Mirzəyev Elçin Maqsud oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Mirzəyev Elgün Avtandil oğlu – əsgər

Mirzəyev Elxan Rasim oğlu – əsgər

Mirzəyev Elməddin Namiq oğlu – əsgər

Mirzəyev Elşən Mirzə oğlu – əsgər

Mirzəyev Elşən Yasər oğlu – əsgər

Mirzəyev Elvin Cəlil oğlu – əsgər

Mirzəyev Elvin Mirzə oğlu – əsgər

Mirzəyev Fətəli Araz oğlu – əsgər

Mirzəyev Kamran Yaşar oğlu – əsgər

Mirzəyev Kəramət Qəzənfər oğlu – əsgər

Mirzəyev Kürdoğlu Koroğlu oğlu – əsgər

Mirzəyev Orxan Müşviq oğlu – əsgər

Mirzəyev Sənan Tahir oğlu – əsgər

Mirzəyev Səyyar Mansur oğlu – əsgər

Mirzəyev Tahir Təvəkkül oğlu – əsgər

Mirzəyev Taleh Akif oğlu – əsgər

Mirzəyev Tərlan Nurəddin oğlu – əsgər

Mirzəyev Tural Vaqif oğlu – əsgər

Mirzəyev Yusif Ağabba oğlu – əsgər

Mirzəzadə Xəzər Loğman oğlu – əsgər

Mirzəzadə İsgəndər Xalis oğlu – əsgər

Misirxanov Ramik Yüzbəy oğlu – əsgər

Möhnətov Fərid Elşən oğlu – əsgər

Mövsümov Cəlil Nurəli oğlu – əsgər

Mövsümov Səyyad Mübariz oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Muxtarlı Hafiz Fariz oğlu – əsgər

Muxtarlı Tərlan Teyub oğlu – əsgər

Muxtarov Fərrux Həbibullah oğlu – əsgər

Muquşov Onur Tahir oğlu – əsgər

Muradov Ağamirzə Balamirzə oğlu – əsgər

Muradov Asiman Elşad oğlu – əsgər

Muradov Emil Xalis oğlu – əsgər

Muradov Kamran Heydər oğlu – əsgər

Muradov Mətləb Əskərəli oğlu – əsgər

Muradov Möhrab Həmid oğlu – əsgər

Muradov Ruslan İkram oğlu – əsgər

Muradov Ruslan Yaşar oğlu – əsgər

Muradov Ürfət Həsən oğlu – əsgər

Muradov Zirvə Kərəm oğlu – əsgər

Muradzadə Nuran İlham oğlu – əsgər

Murğuzov Şəmil Alik oğlu – əsgər

Murtuzov İlkin Şəmsəddin oğlu – əsgər

Murtuzov Mehralı Heydər oğlu – əsgər

Musaoğlu Ataməli Seyidməmməd oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Musayev Cabir Sayəddin oğlu – əsgər

Musayev Elgün Ədil oğlu – əsgər

Musayev Elmar Hümbət oğlu – əsgər

Musayev Elşən Vaqif oğlu – əsgər

Musayev Elvin Əlibaba oğlu – əsgər

Musayev Firuddin Fizuli oğlu – əsgər

Musayev Xəyal Rövşən oğlu – əsgər

Musayev İsmayıl Xaliq oğlu – əsgər

Musayev Kamran Habil oğlu – əsgər

Musayev Kərəmxan Ülfət oğlu – əsgər

Musayev Lətif Əlamdar oğlu – əsgər

Musayev Maksim Muxtar oğlu – əsgər

Musayev Mehman Muxtar oğlu – əsgər

Musayev Nadir Namiq oğlu – əsgər

Musayev Namiq Əli oğlu – əsgər

Musayev Rüfət Ülfət oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Musayev Samir Fazil oğlu – əsgər

Musayev Şamil Əkbər oğlu – əsgər

Musayev Toğrul Rəhman oğlu – əsgər

Musazadə İkram Fariz oğlu – əsgər

Mustafayev Aqşin Münasib oğlu – əsgər

Mustafayev Elvin Fikrət oğlu – əsgər

Mustafayev Əliağa Səməd oğlu – əsgər

Mustafayev Əlizamin Baxış oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Mustafayev Xanlar Bəylər oğlu – əsgər

Mustafayev Məhəmməd Nüsrət oğlu – əsgər

Mustafayev Orxan Aydın oğlu – əsgər

Mustafayev Rüfət Zöhrab oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Mustafayev Vasif Məmməd oğlu – əsgər

Mustafazadə Ceyhun Şükür oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Mustafazadə Çingiz Bəhlul oğlu – əsgər

Mustafazadə Kamran Fikrət oğlu – əsgər

Mustafazadə Musa İsmayıl oğlu – əsgər

Mustafazadə Zəka Kamil oğlu – əsgər

Mürsəlov Elvin Sərdar oğlu – əsgər

Mürsəlov Yunis Seyfulla oğlu – əsgər

Müslümov Ceyhun Qismət oğlu – əsgər

Müslümov Elşən Habil oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Müslümov Xaləddin Saməddin oğlu – əsgər

Mütəllimov İslam Ağcamir oğlu – əsgər

Mütəllimov Məhəmməd Mahir oğlu – əsgər

Myasnikov Pünhan Zeynal oğlu – əsgər

Nadirov Elnur Nəbi oğlu – əsgər

Nağıyev Elməddin Bahadin oğlu – əsgər

Nağıyev Elmidar Şakir oğlu – əsgər

Nağıyev Ələkbər Əlisina oğlu – əsgər

Nağıyev Hüseyn Eldar oğlu – əsgər

Nağıyev İqnat Musa oğlu – əsgər

Nağıyev Nicat Yavər oğlu – əsgər

Nağıyev Şahlar Nüsrət oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Nağıyev Tamerlan Aftandil oğlu – əsgər

Nağızadə Fərid Samir oğlu – əsgər

Nağızadə Xanış Kamil oğlu – əsgər

Namazəliyev Pərviz Natiq oğlu – əsgər

Namazov Babək Bəhram oğlu – əsgər

Namazov Elcan Elçin oğlu – əsgər

Namazov Elməddin Nizaməddin oğlu – əsgər

Namazov Əli Sadiq oğlu – əsgər

Namazov Röyal Vahid oğlu – əsgər

Namazov Sabir Mayıl oğlu – əsgər

Namazov Samir Mayıl oğlu – əsgər

Namazov Yusif Behbud oğlu – əsgər

Namətzadə Amil Vüqar oğlu – əsgər

Nastakalov Namiq Camaldin oğlu – əsgər

Nastakalov Natiq Camaldin oğlu – əsgər

Nazimli Nazim Etibar oğlu – əsgər

Nəbili Mirnəbi İsa oğlu – əsgər

Nəbili Nihad Kamil oğlu – əsgər

Nəbiyev Aqşin Qəfər oğlu – əsgər

Nəbiyev Ayxan İlham oğlu – əsgər

Nəbiyev Emin İlham oğlu – əsgər

Nəbiyev Fərid Fəyyaz oğlu – əsgər

Nəbiyev Fuad Fədail oğlu – əsgər

Nəbiyev Qurban Mehrab oğlu – əsgər

Nəbiyev Nemət Həmid oğlu – əsgər

Nəbiyev Nurad Namiq oğlu – əsgər

Nəbiyev Rauf Sərvər oğlu – əsgər

Nəbiyev Rəsul Saday oğlu – əsgər

Nəbiyev Zaur Ələddin oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Nəbizadə İsmayıl Mirdamət oğlu – əsgər

Nəbizadə Zülfi Elbrus oğlu – əsgər

Nəcəfquluyev Rəsul Tahir oğlu – əsgər

Nəcəfli Samir İbrahim oğlu – əsgər

Nəcəfov İlqar Bəxtiyar oğlu – əsgər

Nəcəfov Orxan Bəşir oğlu – əsgər

Nəcəfov Rəfail Sərxan oğlu – əsgər

Nəcəfov Vasif Rizvan oğlu – əsgər

Nəhmədli Kazım Fizuli oğlu – əsgər

Nəqiyev Samir İdrak oğlu – əsgər

Nərimani Vahid Nəcəf oğlu – əsgər

Nərimanov Eltac İsrayıl oğlu – əsgər

Nərimanov İdris Nazim oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Nəsibli Abbasəli İlqar oğlu – əsgər

Nəsibli Sadiq Məhərrəm oğlu – əsgər

Nəsibov Emin Afət oğlu – əsgər

Nəsibov Kamran Kamil oğlu – əsgər

Nəsibov Musa Mais oğlu – əsgər

Nəsibov Nihat Ayaz oğlu – əsgər

Nəsibov Tərlan Teymur oğlu – əsgər

Nəsibov Vüsal İlham oğlu – əsgər

Nəsibov Zülfüqar Sənan oğlu – əsgər

Nəsibzadə Müşfiq Rəhbər oğlu – əsgər

Nəsirli Famil Vidadi oğlu – əsgər

Nəsirli Tahir Qələmirzə oğlu – əsgər

Nəsirov Ceyhun Müstəcəb oğlu – əsgər

Nəsirov Emin Azad oğlu – əsgər

Nəsirov İsmayıl Afiq oğlu – əsgər

Nəsirov Qədir Nazim oğlu – əsgər

Nəsirov Məhəmməd Afət oğlu – əsgər

Nəsirov Səbutay Həmid oğlu – əsgər

Nəsrullayev Arif Rauf oğlu – əsgər

Nəzərli Əlizadə Nizam oğlu – əsgər

Nəzərli Kamran Uruf oğlu – əsgər

Nəzərli Muxtar Mehman oğlu – əsgər

Nəzərov Allahşükür Seyidəmir oğlu – əsgər

Nəzərov Elsevər Bəxtiyar oğlu – əsgər

Nəzərov İsmixan Nəzimi oğlu – əsgər

Nəzərov Kənan Məhəmmədəli oğlu – əsgər

Nəzərov Mahir Alı oğlu – əsgər

Nəzirov Elvin Qafur oğlu – əsgər

Nifdaliyev Rakşin Gülağa oğlu – əsgər

Niftalıyev Muradxan Namiq oğlu – əsgər

Niftalıyev Rəşad Şəmil oğlu – əsgər

Niftəliyev İzacəddin Rasim oğlu – əsgər

Niftəliyev Murad Cabir oğlu – əsgər

Niftəliyev Pünhan Mehman oğlu – əsgər

Niftullayev Nadir Nasir oğlu – əsgər

Nizamov Ədalət Ziyafəddin oğlu – əsgər

Novoseltsev Nikolay Vasilyeviç – əsgər

Novruzlu Əli Haqverdi oğlu – əsgər

Novruzlu Fuad Söhrab oğlu – əsgər

Novruzlu Vüsal Ruslan oğlu – əsgər

Novruzov Asəf Azər oğlu – əsgər

Novruzov Cavanşir Kənan oğlu – əsgər

Novruzov Elməddin Fəxrəddin oğlu – əsgər

Novruzov Əmrah Ziyad oğlu – əsgər

Novruzov Gülçin Elsevər oğlu – əsgər

Novruzov Xəqani Yusif oğlu – əsgər

Novruzov Rəvan Fəxrəddin oğlu – əsgər

Novruzov Sabir Əvəz oğlu – əsgər

Novruzov Sərvər Sarvan oğlu – əsgər

Novruzov Yunis Rauf oğlu – əsgər

Nuhiyev Nurlan Ətraf oğlu – əsgər

Nuhov Səbuhi Vaqif oğlu – əsgər

Nurəliyev Nurəli Əzim oğlu – əsgər

Nuriyev Asim Mətləb oğlu – əsgər

Nuriyev Hikmət Mübariz oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Nuriyev Xəyyam Qafqaz oğlu – əsgər

Nuriyev İxtiyar Təyyar oğlu – əsgər

Nuriyev Kamal Abbasqulu oğlu – əsgər

Nuriyev Qəddafi Ramiz oğlu – əsgər

Nuriyev Nurlan Arzu oğlu – əsgər

Nuriyev Sənan Gəray oğlu – əsgər

Nuriyev Tərlan Vahab oğlu – əsgər

Nuriyev Urfan Cəfər oğlu – əsgər

Nurməmmədov Elvin Natiq oğlu – əsgər

Nurməmmədov Elvin Şahin oğlu – əsgər

Nurməmmədov Hüseyn Mikayıl oğlu – əsgər

Nurullayev Cavid İlqar oğlu – əsgər

Nurullayev Hacıbala Vüqar oğlu – əsgər

Nurullayev Saday Seyfəddin oğlu – əsgər

Nuruşov Ruslan Şəmşir oğlu – əsgər

Nuruzadə Elşad Arif oğlu – əsgər

Nuruzadə Rəşid Elnur oğlu – əsgər

Nusalov Rəcəb Fərhad oğlu – əsgər

Ocaqverdiyev Cavid Toğrul oğlu – əsgər

Omarov Nizami Səvaxət oğlu – əsgər

Oruclu Zaur Vahid oğlu – əsgər

Orucov Elşən Cəbrayıl oğlu – əsgər

Orucov Orxan Rəfael oğlu – əsgər

Orucov Oruc Mübariz oğlu – əsgər

Orucov Rəsul Oqtay oğlu – əsgər

Orucov Şəhriyar Sadıq oğlu – əsgər

Orucov Vüqar Siyavuş oğlu – əsgər

Orucov Yasin Alim oğlu – əsgər

Orucov Yunis Şaiq oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Osmanlı Bəhruz Təbriz oğlu – əsgər

Osmanlı Emil Sabit oğlu – əsgər

Osmanlı Osman Pərviz oğlu – əsgər

Osmanlı Vüsal Məhəmməd oğlu – əsgər

Osmanov Məhəmməd Seymur oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Osmanov Nizami Elşad oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Osmanov Orxan Mənsur oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Osmanov Osman Nağı oğlu – əsgər

Osmanov Ramal Rafiq oğlu – əsgər

Osmanov Səməndər Zeynal oğlu – əsgər

Osmanov Veysal Olim oğlu – əsgər

Osmanzadə Toğrul Çərkəz oğlu – əsgər

Ömərov Marat Hamlet oğlu – əsgər

Ömərov Rail Elşən oğlu – əsgər

Ömərov Robert Vidadi oğlu – əsgər

Paşayev Canyar Tahir oğlu – əsgər

Paşayev Mübariz Vəli oğlu – əsgər

Paşayev Nicat Vüqar oğlu – əsgər

Paşayev Samir Adışirin oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Paşazadə Cavidan Bahyəddin oğlu – əsgər

Pənahlı Ayxan Böyükkişi oğlu – əsgər

Pənahov Əfrayıl Tahir oğlu – əsgər

Pənahov Samir Pənah oğlu – əsgər

Pərdeyi-Zambur Xəzər Araz oğlu – əsgər

Piriyev Heydər Hümmət oğlu – əsgər

Piriyev Rəvan Altay oğlu – əsgər

Piriyev Sadiq Qəhrəman oğlu – əsgər

Pirizadə Habil Əfsər oğlu – əsgər

Pirməmmədov Ceyhun Gülmət oğlu – əsgər

Poladov Elşən Xələf oğlu – əsgər

Putayev Cəlil Davud oğlu – əsgər

Rahimli Roma Rahim oğlu – əsgər

Ramazanov Afər Azər oğlu – əsgər

Ramazanov Elmar Ravuli oğlu – əsgər

Ramazanov Əfşan Bəxtiyar oğlu – əsgər

Ramazanov Renad Cəlal oğlu – əsgər

Ramazanov Səlim Saleh oğlu – əsgər

Ramazanov Vüsal İlqar oğlu – əsgər

Ramazanov Zöhrab Sabir oğlu – əsgər

Razmanov İlyas Azər oğlu – əsgər

Rəcəbli İmran Etiram oğlu – əsgər

Rəcəbli Rəşid Ramiz oğlu – əsgər

Rəcəbov Fuad Fəti oğlu – əsgər

Rəcəbov Ramil Vüqar oğlu – əsgər

Rəcəbov Səbuhi Əhməd oğlu – əsgər

Rəfiyev Elvan İslam oğlu – əsgər

Rəfiyev Nəsihət İdris oğlu – əsgər

Rəhimxanov Emil Muradxan oğlu – əsgər

Rəhimli Cəfər Eldar oğlu – əsgər

Rəhimli Əbil Mahir oğlu – əsgər

Rəhimli Xanı Balaxan oğlu – əsgər

Rəhimli Tural Gəray oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Rəhimov Asif Həsrət oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Rəhimov Aydın Elman oğlu – əsgər

Rəhimov Bəxtiyar Arzuman oğlu – əsgər

Rəhimov Eşqin Tahir oğlu – əsgər

Rəhimov Hamlet Cavanşir oğlu – əsgər

Rəhimov İlkin Mehdi oğlu – əsgər

Rəhimov Məhərrəm Məmmədiyyə oğlu – əsgər

Rəhimov Nail Vaqif oğlu – əsgər

Rəhimov Rəhim Tofiq oğlu – əsgər

Rəhimov Ruslan Ətraf oğlu – əsgər

Rəhimov Səxavət Səyyad oğlu – əsgər

Rəhimov Ülvi Elburus oğlu – əsgər

Rəhimov Yusif Məmmədqulu oğlu – əsgər

Rəhimov Ziyadxan Şükür oğlu – əsgər

Rəhmətov Fariz Asəf oğlu – əsgər

Rəsulov Emil Elnur oğlu – əsgər

Rəsulov İbrahim Fərhad oğlu – əsgər

Rəsulov Qafqaz Mahir oğlu – əsgər

Rəsulov Mansur İlham oğlu – əsgər

Rəsulov Mehdi Rəsul oğlu – əsgər

Rəsulov Rauf Xəzri oğlu – əsgər

Rəsulzadə Məhəmməd Allahverdi oğlu – əsgər

Rəşidli Rəşid Azər oğlu – əsgər

Rəşidov Kəmaləddin Cəmaləddin oğlu – əsgər

Rəşidov Ruzigar Yaqub oğlu – əsgər

Rəşov Elman Nizamməddin oğlu – əsgər

Rəşov Eltun Nizaməddin oğlu – əsgər

Rüstəmli Gülyar Məhəmməd oğlu – əsgər

Rüstəmli Namiq Natiq oğlu – əsgər

Rüstəmli Nurlan Şaiq oğlu – əsgər

Rüstəmli Rüstəm Əbdüləzim oğlu – əsgər

Rüstəmli Rüstəm Rüstəm oğlu – əsgər

Rüstəmli Səbuhi Fizuli oğlu – əsgər

Rüstəmli Vasif Faiq oğlu – əsgər

Rüstəmov Cavidan Elşən oğlu – əsgər

Rüstəmov Ceyhun Tofiq oğlu – əsgər

Rüstəmov Elgün Eldəniz oğlu – əsgər

Rüstəmov Elvin Arzu oğlu – əsgər

Rüstəmov Emin Sədi oğlu – əsgər

Rüstəmov Fərrux Nazim oğlu – əsgər

Rüstəmov Firuz Mübariz oğlu – əsgər

Rüstəmov Fuad Həsrət oğlu – əsgər

Rüstəmov Xəzər Şubay oğlu – əsgər

Rüstəmov Mixail Eldəniz oğlu – əsgər

Rüstəmov Nəsib Mehdi oğlu – əsgər

Rüstəmov Orxan Ramiz oğlu – əsgər

Rüstəmov Ruslan Möhlət oğlu – əsgər

Rüstəmov Rüstəm Arazxan oğlu – əsgər

Rüstəmov Şahin Eldəniz oğlu – əsgər

Rüstəmov Teymur Fəzail oğlu – əsgər

Rüstəmov Tural Aydın oğlu – əsgər

Rüstəmov Ümid Rüstəm oğlu – əsgər

Rüstəmov Vəliyəddin Ələddin oğlu – əsgər

Rüstəmov Vüqar Akif oğlu – əsgər

Rüstəmzadə Samir Etibar oğlu – əsgər

Rzayev Bəhlul Mübariz oğlu – əsgər

Rzayev Camaləddin Baba oğlu – əsgər

Rzayev Cavad Məzahir oğlu – əsgər

Rzayev Elnay Mübariz oğlu – əsgər

Rzayev Elnur Bəybala oğlu – əsgər

Rzayev Ələkbər Rövşən oğlu – əsgər

Rzayev Əli Qabil oğlu – əsgər

Rzayev İdris Şamil oğlu – əsgər

Rzayev İlqar Yusib oğlu – əsgər

Rzayev Nihad İlham oğlu – əsgər

Rzayev Orxan Mehman oğlu – əsgər

Rzayev Sahib Elşən oğlu – əsgər

Rzayev Sənan Sahib oğlu – əsgər

Rzayev Vaqif Salman oğlu – əsgər

Rzazadə İsmət Sulduz oğlu – əsgər

Rzazadə Kənan Xaləddin oğlu – əsgər

Rzazadə Rüfət Asəf oğlu – əsgər

Saadov Xəzər Hicran oğlu – əsgər

Sabirli Pərviz Eldəniz oğlu – əsgər

Sabirli Tofiq Elxan oğlu – əsgər

Sadıxlı Emil Mahir oğlu – əsgər

Sadıqlı Aslan Tahir oğlu – əsgər

Sadıqlı Orxan Gündüz oğlu – əsgər

Sadıqov Bəxtiyar Oktay oğlu – əsgər

Sadıqov Elfaq Eldar oğlu – əsgər

Sadıqov Elmar Elçin oğlu – əsgər

Sadıqov Eyvaz Nahid oğlu – əsgər

Sadıqov Fərid Əli oğlu – əsgər

Sadıqov Gəray Natiq oğlu – əsgər

Sadıqov Hüseyn Arzu oğlu – əsgər

Sadıqov Rəhman Mirdamət oğlu – əsgər

Sadıqov Rüfət Sahib oğlu – əsgər

Sadıqov Sevindik İrasif oğlu – əsgər

Sadıqov Tahir Bəhruz oğlu – əsgər

Sadıqov Tapdıq Mehman oğlu – əsgər

Sadıqov Tofiq Əsgər oğlu – əsgər

Sadıqov Tural Dəmir oğlu – əsgər

Sadıqov Ülvü Fəzayıl oğlu – əsgər

Sadikov Qorxmaz Elşad oğlu – əsgər

Sahibov Şahruddin Səfər oğlu – əsgər

Sahibov Zaur Asruddin oğlu – əsgər

Salahlı Afin Müşfiq oğlu – əsgər

Salahov Anar Elmixan oğlu – əsgər

Salahov Kamil Mətləb oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Salahov Qismət Abil oğlu – əsgər

Salahov Mürsəl Zahir oğlu – əsgər

Salahov Orxan Nəbi oğlu – əsgər

Salamov Taleh Ədalət oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Salamov Vüsal Yəhya oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Salıfov Orxan Babək oğlu – əsgər

Salmanov Araz Ramiz oğlu – əsgər

Salmanov Əziz Əli oğlu – əsgər

Salmanov Həsən Firudin oğlu – əsgər

Salmanov İlqar Rafiq oğlu – əsgər

Salmanov İsmayıl Nadir oğlu – əsgər

Salmanov Murad Şamil oğlu – əsgər

Salmanov Özal Musa oğlu – əsgər

Salmanov Şəhriyar Vidadi oğlu – əsgər

Salmanov Şükür Həsrət oğlu – əsgər

Saramanov Ramin Səfər oğlu – əsgər

Sarıyev Ceyhun Ramiz oğlu – əsgər

Savalanlı Məzahir Zülfüqar oğlu – əsgər

Savalanlı Vasif İbad oğlu – əsgər

Seyfiyev Musa Şölət oğlu – əsgər

Seyfullayev Mehman Sədyar oğlu – əsgər

Seyfullazadə Babək Vidadi oğlu – əsgər

Seyfulzadə Azər Nəsir oğlu – əsgər

Seydaliyev Aslan Ağamalı oğlu – əsgər

Seyidəliyev Emil Cəlil oğlu – əsgər

Seyidəlizadə Elşən Nicat oğlu – əsgər

Seyidli Nemət Ağamir oğlu – əsgər

Seyidov Aqil Seydi oğlu – əsgər

Seyidov Fərzalı Seyran oğlu – əsgər

Seyidov Hikmət Sahib oğlu – əsgər

Seyidov Pərviz Əmirxan oğlu – əsgər

Seyidov Şahmar Fikrət oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Seyidov Zaur Alim oğlu – əsgər

Səburi Məhəmməd Şahin oğlu – əsgər

Səddinov Əsgər Sadiq oğlu – əsgər

Sədiyev Əlibala Elvin oğlu – əsgər

Sədrayev Ceyhun Müşqilat oğlu – əsgər

Səfərbəy Rüstəm Tofiq oğlu – əsgər

Səfərəliyev Qazəhməd Axan oğlu – əsgər

Səfərli Cavid Qinyaz oğlu – əsgər

Səfərli Kamran Nuru oğlu – əsgər

Səfərli Kamran Yusif oğlu – əsgər

Səfərli Qurban Ramil oğlu – əsgər

Səfərli Məhəmməd Adil oğlu – əsgər

Səfərli Murov Əhliman oğlu – əsgər

Səfərov Bəşir Əfqan oğlu – əsgər

Səfərov Elman Şükür oğlu – əsgər

Səfərov Elnur Elçin oğlu – əsgər

Səfərov Fərid Məcid oğlu – əsgər

Səfərov Hikmət Əkbər oğlu – əsgər

Səfərov Hüseyn Elşad oğlu – əsgər

Səfərov Kənan Rövşən oğlu – əsgər

Səfərov Rəsul İsmayıl oğlu – əsgər

Səfərov Samid Abid oğlu – əsgər

Səfərov Səfər Elçin oğlu – əsgər

Səfibəyli Orxan Qabil oğlu – əsgər

Səlimov Alı Ruhid oğlu – əsgər

Səlimov Dilqəm Sənan oğlu – əsgər

Səlimov Elman Rasim oğlu – əsgər

Səlimov Elvin Rəhman oğlu – əsgər

Səlimov Kənan Kamran oğlu – əsgər

Səlimov Ömər Babasəlim oğlu – əsgər

Səlimov Rasim Gülismayıl oğlu – əsgər

Səlimov Rəşad Sevdiyar oğlu – əsgər

Səlimov Rüfan Habil oğlu – əsgər

Səlvərzadə Şükran Aqşin oğlu – əsgər

Səmədov Asif Ağəddin oğlu – əsgər

Səmədov Elçin Akif oğlu – əsgər

Səmədov Elnur Eldar oğlu – əsgər

Səmədov Əkbər Məhərrəm oğlu – əsgər

Səmədov Fərid Rauf oğlu – əsgər

Səmədov Fuad Şamil oğlu – əsgər

Səmədov İlham Ədalət oğlu – əsgər

Səmədov Nicat Şamil oğlu – əsgər

Səmədov Ruslan Bağır oğlu – əsgər

Səmədov Sadiq İbrahim oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Səmədov Sahil Mirxuda oğlu – əsgər

Səmədov Səməd Ələsgər oğlu – əsgər

Səmədov Vüsal Cəlil oğlu – əsgər

Sərxan Azər oğlu – əsgər

Sərkarov Sənan Asif oğlu – əsgər

Sətullayev Emil Sakit oğlu – əsgər

Soltanlı Kənan Teymur oğlu – əsgər

Soltanov Cahandar Əlisa oğlu – əsgər

Soltanov Sadil Radil oğlu – əsgər

Soltanov Toğrul Kamal oğlu – əsgər

Stepançov Vladimir Andrey oğlu – əsgər

Sucayev Ağasif Asif oğlu – əsgər

Sultanlı Əsgər Əkbər oğlu – əsgər

Sultanov Fuad İmaməli oğlu – əsgər

Sultanov İlkin Nazim oğlu – əsgər

Sultanov Salman Abbasəli oğlu – əsgər

Sultanov Samir Şahin oğlu – əsgər

Sultanov Təyyar Şahin oğlu – əsgər

Surxayev Yunis Rafik oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Süleymanlı Afiq Nail oğlu – əsgər

Süleymanov Azər Haqverdi oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Süleymanov Elik Sərvər oğlu – əsgər

Süleymanov Elşən Rövşən oğlu – əsgər

Süleymanov Fətalı Azər oğlu – əsgər

Süleymanov Fizuli Bahadur oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Süleymanov Xəyal Məzahir oğlu – əsgər

Süleymanov Kamran Rafiq oğlu – əsgər

Süleymanov Mehman Sərraf oğlu – əsgər

Süleymanov Məmməd Qəhrəman oğlu – əsgər

Süleymanov Məmməd Nicat oğlu – əsgər

Süleymanov Rəşad Nizami oğlu – əsgər

Süleymanov Siyasət Sahib oğlu – əsgər

Süleymanov Tural Adil oğlu – əsgər

Süleymanov Zaur Ramiz oğlu – əsgər

Süleymanov Zəka Bəhlul oğlu – əsgər

Süleymanzadə Orxan Bəxtiyar oğlu – əsgər

Şabanlı Şirin Nofəl oğlu – əsgər

Şabanov Eldar Anar oğlu – əsgər

Şabanov Əli Şəmsəddin oğlu – əsgər

Şabanov Rafiq Aydın oğlu – əsgər

Şabanov Samir Cəmaləddin oğlu – əsgər

Şaburov Əsəd Mustafa oğlu – əsgər

Şahbazov Şahin Əmirağa oğlu – əsgər

Şahlarlı Emil Eldar oğlu – əsgər

Şahmarlı Elvin Malik oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Şahmarlı Hacıbala İbrahim oğlu – əsgər

Şahmirzəyev Elşad Səbuhi oğlu – əsgər

Şahnəzərli Vüqar Məmməd oğlu – əsgər

Şahverdiyev Bayram Cəlil oğlu – əsgər

Şahverdiyev İnal İlqar oğlu – əsgər

Şahverdiyev Vüsal Vüqar oğlu – əsgər

Şahverənli Şamxal Xanmirzə oğlu – əsgər

Şahverənov Allahverdi Rafael oğlu – əsgər

Şakirov Xəlil Məhəmməd oğlu – əsgər

Şamıyev Emil Vüqar oğlu – əsgər

Şamilov Emin Şamil oğlu – əsgər

Şamilzadə Murad Şamil oğlu – əsgər

Şamiyev Adəm Musaxan oğlu – əsgər

Şamiyev Emil Viqavət oğlu – əsgər

Şəkərzadə Elşən Zakir oğlu – əsgər

Şəkərzadə Rəvan Zakir oğlu – əsgər

Şəmilli Mehrac Aydın oğlu – əsgər

Şəmilov Muraz Qabil oğlu – əsgər

Şəmiyev Orxan Nazim oğlu – əsgər

Şəmmədli Əmrah Xanoğlan oğlu – əsgər

Şəmmədov Vüsal Murad oğlu – əsgər

Şərbətov İbrahim İsmayıl oğlu – əsgər

Şərifli Kazım Aqil oğlu – əsgər

Şərifli Nail Seymur oğlu – əsgər

Şərifli Şərif Ərşad oğlu – əsgər

Şıxalıyev Fərhad Eldəniz oğlu – əsgər

Şıxəliyev Kamil Abil oğlu – əsgər

Şıxəliyev Ruslan Məhəmmədəli oğlu – əsgər

Şıxıyev Cavanşir Əyyub oğlu – əsgər

Şıxıyev Kamil Bəhruz oğlu – əsgər

Şıxıyev Rəhim Mehdi oğlu – əsgər

Şıxıyev Ruslan Gülbala oğlu – əsgər

Şıxıyev Ruslan Vaqif oğlu – əsgər

Şıxməmmədli Rəfail Xoşbəxt oğlu – əsgər

Şıxməmmədov İlkin Məzahir oğlu – əsgər

Şıxverdiyev Mərahim Akif oğlu – əsgər

Şixmətov Aymırat – əsgər

Şindiyev Elməddin Həmid oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Şirəliyev Həbib Vidadi oğlu – əsgər

Şirəliyev Nicat Namiq oğlu – əsgər

Şirəliyev Rövşən Vidadi oğlu – əsgər

Şirinli Elşən Möhübbət oğlu – əsgər

Şirinli Hikmət Qismət oğlu – əsgər

Şirinli Nurlan Qədir oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Şirinov Azər Seymur oğlu – əsgər

Şirinov Bəxtiyar Sədrəddin oğlu – əsgər

Şirinov Elşən İsa oğlu – əsgər

Şirinov Elturan Süleyman oğlu – əsgər

Şirinov Xəyal Xəqani oğlu – əsgər

Şirinov Qafur Şaban oğlu – əsgər

Şirinov Mənsur Əlikömək oğlu – əsgər

Şirinov Orxan Nadir oğlu – əsgər

Şirinov Pərviz Namiq oğlu – əsgər

Şirinov Rasim Habil oğlu – əsgər

Şirinov Rəşad Qafur oğlu – əsgər

Şirinov Taleh Şirin oğlu – əsgər

Şirinzadə Elnur Xalıqverdi oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Şirməmmədov Röyal Qəşəm oğlu – əsgər

Şükürov Adəm Sabir oğlu – əsgər

Şükürov Amil Nazim oğlu – əsgər

Şükürov Cəmil Zakir oğlu – əsgər

Şükürov Əvəz Ramiz oğlu – əsgər

Şükürov Fərid Rövşən oğlu – əsgər

Şükürov Natiq Məhəmməd oğlu – əsgər

Şükürov Sərvan Sərxan oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Şükürov Vüsal İlyas oğlu – əsgər

Tacəddinov İbrahim Bəxtiyar oğlu – əsgər

Tağıbəyli Nicat Azər oğlu – əsgər

Tağıyev Bayraməli Cavanşir oğlu – əsgər

Tağıyev Elxan Fəxrəddin oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Tağıyev Əli Feyzulla oğlu – əsgər

Tağıyev Əli Rahil oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Tağıyev Fərid Mübariz oğlu – əsgər

Tağıyev Namiq Siyavuş oğlu – əsgər

Tağıyev Nemət Feyzulla oğlu – əsgər

Tağıyev Novruz Afiq oğlu – əsgər

Tağıyev Orxan Əlibayram oğlu – əsgər

Tağıyev Rüstəm Canpolad oğlu – əsgər

Tağıyev Vüsal İmanverdi oğlu – əsgər

Tağızadə Həbib Əhliman oğlu – əsgər

Tahirzadə Hüseyn Elçin oğlu – əsgər

Talıbov Elnur Xosrov oğlu – əsgər

Talıbov Emin Qiyas oğlu – əsgər

Talıbov İlkin Ziyad oğlu – əsgər

Talıbov Sənan Nəriman oğlu – əsgər

Talıbzadə Səxavət Zeyniş oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Talıbzadə Sərvər Fikrət oğlu – əsgər

Talıbzadə Vüsal Xalıq oğlu – əsgər

Tanrıquliyev Samir Sahib oğlu – əsgər

Tanrıverdiyev Emin Möhübbət oğlu – əsgər

Tapdıqlı Aqşin Əfqan oğlu – əsgər

Tarıverdiyev Cavid Füzuli oğlu – əsgər

Tarıverdiyev Nicat Şöhrət oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Tarverdiyev Rəşad Ramiz oğlu – əsgər

Taştemirov Laçınbek Koçkarbay oğlu – əsgər

Teymurxanov Ağamirzə Rövşən oğlu – əsgər

Teymurlu Ceyhun İslam oğlu – əsgər

Teymurov Coşqun Vidadi oğlu – əsgər

Teymurov İbrahim Şaxismayıl oğlu – əsgər

Teymurov Taleh Əliş oğlu – əsgər

Teymurov Valeh Əliş oğlu – əsgər

Teymurzadə Teymur Cümşüd oğlu – əsgər

Təhməzov Cavid Əvəz oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Təhməzov Kərim Şöhrət oğlu – əsgər

Tosov Həsrət Nəzər oğlu – əsgər

Umarov Rəvan Akif oğlu – əsgər

Umayev Vüsal Yaşar oğlu – əsgər

Usubov Fərid Sahib oğlu – əsgər

Vahidov Yunis Vahid oğlu – əsgər

Verdiyev Elsevər Vaqif oğlu – əsgər

Verdiyev Qərib Məzahir oğlu – əsgər

Verdiyev Ramil Vaqif oğlu – əsgər

Verdiyev Rövşən Faiq oğlu – əsgər

Vələdov Ümüd Qabil oğlu – əsgər

Vələmmədov Birşah Habil oğlu – əsgər

Vəlibəyov Peyman Əhrulla oğlu – əsgər

Vəliyev Aqil Baxış oğlu – əsgər

Vəliyev Arzu İlqar oğlu – əsgər

Vəliyev Ceyhun Şahin oğlu – əsgər

Vəliyev Çingiz Mübariz oğlu – əsgər

Vəliyev Eşqin Mehman oğlu – əsgər

Vəliyev Əkbər Əsgər oğlu – əsgər

Vəliyev Ərəstun Əsgər oğlu – əsgər

Vəliyev Əsəd Fikrət oğlu – əsgər

Vəliyev Hacıbala Roman oğlu – əsgər

Vəliyev İlkin Qüdrət oğlu – əsgər

Vəliyev İntiqam İlham oğlu – əsgər

Vəliyev Kamal Zahid oğlu – əsgər

Vəliyev Kamran Zaur oğlu – əsgər

Vəliyev Musa İlqar oğlu – əsgər

Vəliyev Müslüm Vəliağa oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Vəliyev Taleh Tofiq oğlu – əsgər

Vəliyev Vüsal Fikrət oğlu – əsgər

Vəlizadə Əli Səfa oğlu – əsgər

Vəlizadə Zamin Ramiz oğlu – əsgər

Vəlizadə Ziyəddin Cavanşir oğlu – əsgər

Vəzirzadə Xəzər Hilal oğlu – əsgər

Yadigarov Şahmar Yadigar oğlu – əsgər

Yahyalı Ozal Yengibar oğlu – əsgər

Yahyayev Elvin Qalib oğlu – əsgər

Yahyayev Mirsadıq Arzu oğlu – əsgər

Yahyayev Murad Zahir oğlu – əsgər

Yahyayev Ramazan Telman oğlu – əsgər

Yahyayev Taleh Qurban oğlu – əsgər

Yaqubov Kənan Elşad oğlu – əsgər

Yaqubov Nurlan Nadir oğlu – əsgər

Yarəliyev Hüseyn Namik oğlu – əsgər

Yarışov Sahib Ruslan oğlu – əsgər

Yarışov Zaur Ruslan oğlu – əsgər

Yarıyev Əliqəmə İlham oğlu – əsgər

Yolçuyev Zamin Tofiq oğlu – əsgər

Yolçuzadə Qasım Mustafa oğlu – əsgər

Yunuslu Həbibi Vəfadar oğlu – əsgər

Yunuslu Talib Natiq oğlu – əsgər

Yusibov Fərid Yaşar oğlu – əsgər

Yusifli Eltac Xalid oğlu – əsgər

Yusifli Tural Yadigar oğlu – əsgər

Yusifli Zabit Kamal oğlu – əsgər

Yusifov Babək Elşad oğlu – əsgər

Yusifov Ceyhun Vasif oğlu – əsgər

Yusifov Elvin Ərəb oğlu – əsgər

Yusifov Əli Nəriman oğlu – əsgər

Yusifov Muxtar Fazil oğlu – əsgər

Yusifov Rəşad Abbas oğlu – əsgər

Yusifov Varis Ramiz oğlu – əsgər

Yusifov Vasif Sənan oğlu – əsgər

Yusifov Volodya Bəhlul oğlu – əsgər

Yusifzadə Nazim Asif oğlu – əsgər

Yusifzadə Yusif Qabil oğlu – əsgər

Yusubov Adil Faiq oğlu – əsgər

Yusubov Bayandur Bahadur oğlu – əsgər

Yusubov Mehman İdris oğlu – əsgər

Yusubov Rauf Nazim oğlu – əsgər

Yusubzadə Elmin Əvəz oğlu – əsgər

Yusupov Yaqub Xəqani oğlu – əsgər

Zahidov Hilal Fəxrəddin oğlu – əsgər

Zahidov Səyyad Səyyaf oğlu – əsgər

Zahirəlizadə Tural Əli oğlu – əsgər

Zallı Turan İsmayıl oğlu – əsgər

Zamanlı Arif Elçin oğlu – əsgər

Zamanlı Musa Samid oğlu – əsgər

Zamanov İlqar Valeh oğlu – əsgər

Zamanov Natiq Fuad oğlu – əsgər

Zamanov Pərvin Eyvaz oğlu – əsgər

Zarbailov Daniyel Pinxasoviç – əsgər

Zayidov İlqar Rəhim oğlu – əsgər

Zeynallı Ceyhun Sərkar oğlu – əsgər

Zeynallı Süleyman Əkbər oğlu – əsgər

Zeynallı Süleyman Əkrəm oğlu – əsgər

Zeynallı Ülvi İlkin oğlu – əsgər

Zeynalov Anar Nazir oğlu – əsgər

Zeynalov Əlimirzə Elxan oğlu – əsgər

Zeynalov Fəttah Nəriman oğlu – əsgər

Zeynalov Xəyal Ceyhun oğlu – əsgər

Zeynalov İlqar Qurban oğlu – əsgər

Zeynalov Kərim Akif oğlu – əsgər

Zeynalov Qamət Zamin oğlu – əsgər

Zeynalov Murad Yusif oğlu – əsgər

Zeynalov Muraz Fariz oğlu – əsgər

Zeynalov Roman Nurəddin oğlu – əsgər

Zeynalov Sahil Dəmir oğlu – əsgər

Zeynalov Sərvan Rövşən oğlu – əsgər

Zeynalov Şahin İlqar oğlu – əsgər

Zeynalov Şamo İlhami oğlu – əsgər

Zeynalov Vüsal Arzu oğlu – əsgər

Zeynalov Yaşar Əkbər oğlu – əsgər

Zeyniyev Zahid Vahid oğlu – əsgər

Zəkərgəyev Mazan Elşən oğlu – əsgər

Zəkərli Sahil Şahin oğlu – əsgər

Zəkizadə Nurlan Vüqar oğlu – əsgər

Ziyadxanov Rövşən Hikmət oğlu – əsgər

Zöhrabzadə Mikayıl İlham oğlu – əsgər

Zülfüqarov Emil Rahil oğlu – əsgər

Zülfüqarov Xəyal Hafiz oğlu – əsgər

Zülfüqarov Vüqar Vətən oğlu – əsgər.

