Paşinyandan SENSASİYON ETİRAF: Müharibədən qaçmağın yeganə yolu ...

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan müharibədə uduzmaqlarının səbəblərini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Paşinyan deyib ki, Ermənistanın həyata keçirdiyi "çevik" siyasət nəticəsində 2016-cı ilin yanvarında Rusiya tərəfindən 7 ərazinin (5 + 2) Dağlıq Qarabağın statusu göstərilmədən geri qaytarılması ilə bağlı təkliflərin verilməsinə səbəb oldu.

''Bu təklif Ermənistanın "çevik" siyasəti nəticəsində Madrid prinsipləri səbəbindən çıxılmaz vəziyyətə gəldiyinə görə edildi. Çünki Qarabağ yalnız Azərbaycan bununla razılaşdığı təqdirdə Azərbaycandan kənarda status ala bilərdi. Azərbaycanın bununla heç vaxt razılaşmayacağı açıq idi.Məhz bunu bildikdən sonra müharibədən və məsələnin həlli üçün vəziyyətdən çıxmağın yollarını tapmaq lazım idi.

Müharibədən qaçmanın yeganə yolu əraziləri geri qaytarmaq idi. Eyni zamanda Artsaxın statusunu da unutmaq lazım idi. Bu gün bu fikirlərin tərəfdarları daha çoxdur.

Bundan əlavə, bizi “torpaq satmaq” da günahlandırdılar və indi şübhəli ifadələr verməklə məhkumlarımızın həyatını təhdid edirlər ”deyib.

Mənbə:News.arm

