Daxili İşlər orqanlarında kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az “oxu.az”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, polis polkovnik-leytenantı Bəkir Qarayev Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi, polkovnik Əkbər İsmayılovun şəxsi heyətlə iş üzrə köməkçisi vəzifəsinə təyinat alıb.

O, bundan əvvəl Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsinin rəisi

