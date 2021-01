TƏBİB: Vaksinin birinci dozası vurulduqdan 14-21 gündən sonra ikinci doza vurulacaq

“Azərbaycana gətiriləcək peyvənddə böyük ümid bağlayırıq. Amma hər kəs başa düşməlidir ki, vaksin belə sehrli çubuq deyil”.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) Xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu departamentinin müdiri Yaqut Qarayeva deyib.

Mütəxəssis qeyd edib ki, bir insan peyvənd vurdurursa onun bədənində immunitet hələ inkişaf etməyə başlayacaq:

“Misal olaraq, birinci doza vurdurduqdan 14-21 gündən sonra ikinci doza vurulacaq. İkinci dozadan sonra bəlli anticisimlərin əmələ gəlməsini gözləyəcəyik. Bu, o deməkdir ki, çətin olsa da, bir müddət vaksinasiya prosesindən sonra da tibbi maska istifadə edilməli, əl gigiyenası və sosial məsafəni saxlamaq qaydasına ciddi əməl edilməlidir. Hamı əlbir olub özümüzü qorumalıyıq. Çünki birinci dozanı alıb ikinci doza alana qədər, yəni onda immunitet yaranana qədər təhlükədə olacaq. Ona görə də hər kəs bu məsələyə ciddi yanaşmalıdır”.

