Tanınmış həkim, reanimatoloq-anestezioloq Həsən Şahverdiyev vəfat edib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, o, ötən gün koronavirusdan müalicə olunduğu xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Azərbaycan Tibb Universitetinin patoloji fiziologiya kafedrasının müəllimi olan H.Şahverdiyev bir müddət idi ki, koronavirusdan müalicə olunurdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.