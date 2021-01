"Qaçqınkom": Geri qayıtmayanlar məcburi köçkün statusunu itirəcəklər

"Ola bilsin ki, hansısa məcburi köçkün işğaldan azad edilən yerə qayıtmasın və bu da onun şəxsi seçimidir. Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq təbii ki, onun məcburi köçkün statusu ləğv ediləcək. Bunun da nəticəsində məcburi köçkün və onlara bərabər tutulanlara şamil edilən imtiyazlar öz qüvvəsini itirmiş olacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Fuad Hüseynov Yeni TV-yə müsahibəsində deyib.

O qeyd edib ki, mövcud qanunvericiliyə məcburi köçkünlərlə bağlı dəyişikliyin edilməsi istisna deyil: "Buna zərurət yaranıb.

