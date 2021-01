Hər zaman geyim tərzi, imici ilə gündəm olmağı bacaran Aynişan yeni paylaşım edib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, o bir neçə yeni fotosunu paylaşıb.

Aynişanın zərif görünüşü izləyicilər tərəfindən çox bəyənilib. Bu fotolara çox sayda müsbət rəylər yazılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.