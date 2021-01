Kürdəmir yolunda dəhşətli qəza baş verib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Kürdəmir postunun yaxınlığında baş verən hadisə zamanı polis maşını arxadan DAF markalı yük maşınına dəyərək yararsız hala düşüb.

Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

İlkin məlumata görə, qəzaya səbəb yolların buzlu və dumanlı olmasıdır.

Qəzadan fotoları təqdim edirik:

