Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Sənan Hacıyev tutduğu vəzifədən azad olunub.

Bu barədə yeni Mədəniyyət naziri Anar Kərimov əmr imzalayıb. Bildirək ki, 2011-ci ildən bu vəzifədə çalışan S.Hacıyev daha öncə Gəncə Şəhər Musiqi Məktəbinin direktoru olub.

Hələlik onun yerinə təyinat yoxdur. (Publika.az)

