Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 90 005 787 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Cons Hopkins Universitetinin son hesabatında bildirilib.

Ən çox COVID-19 hadisəsi ABŞ-da aşkar edilib - 22,2 milyondan çox.

Qeyd edilib ki, pandemiya dövründə dünyada 1.93 milyondan çox insan ölüb, təxminən, 50 milyon nəfər sağalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.