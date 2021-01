2020-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında Bakıda muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı 927 manat təşkil edib.

Metbuat.az-in məlumatına görə, bu barədə “Report”a Dövlət Statistika Komitəsinin Bakı şəhər Statistika Komitəsindən bildirilib.

Məlumata görə, bu, 2019-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən 9,7% çoxdur.

