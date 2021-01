Göyçay Qarabağ qazisini böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşıladı - FOTO

İkinci Qarabağ müharibəsi qazisi Turan İslamov bu gün doğma evinə qayıdıb.

Metbuat.az-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, Göyçaydan olan yaralı qazi öz doğma rayonuna dönərkən alqışlar və böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılanıb. İlk öncə Göyçay Şəhidlər Xiyabanına üz tutan qazimiz Vətən müharibəsi zamanı qəhrəmancasına canlarından keçərək şəhid olan polkovnik-leytenant Vidadi Xəlilov və polkovnik Babək Səmidlinin məzarını və digər şəhidlərimizi ziyarət edib, abidə üzərinə gül-çiçəkləri düzərək onların əziz xatirəsini böyük ehtiramla yad edib. Evinə qayıdan qalib Azərbaycan qazisini ailəsi sevinc göz yaşları ilə qarşılayıb.

Xatırladaq ki, T.İslamov torpaqlarımızın tam olaraq işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlər zamanı ayağından ağır yaralanıb.

Davud Tarverdiyev

Metbuat.az

