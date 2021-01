Nazirlər Kabineti Aparatının əməkdaşı Rafik Əhmədov vəfat edib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, onun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

O, Nazirlər Kabineti Aparatının Xarici İqtisadi Əlaqələr şöbəsi müdirinin müavini vəzifəsində çalışırdı.

