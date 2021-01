Dövlət Komitəsinin Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsinin təşkilatçılığı ilə onlayn konfrans keçirilib

Yanvarın 13-də Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DQİDK) Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsi və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) birgə təşkilatçılığı ilə 2020-ci ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr edilmiş videokonfrans keçirilib.

Videokonfransda DQİDK-nın Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsinin müdiri Qağayı Məmmədov, şöbənin əməkdaşları, QMİ-nin Lənkəran bölgəsi üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi, Qazı Qəni Axundzadə və Lənkəranda fəaliyyət göstərən dini icma sədrləri və din xadimləri iştirak ediblər.

Əvvəlcə Şəhidlərimizin əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib, ruhlarına dualar oxunub.

Çıxışlar zamanı koronavirus pandemiyası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında fəaliyyət göstərən Operativ Qərargahın qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

2020-ci ilin xalqımızın tarixində Qələbə ili kimi qaldığı, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan ordusunun düşmən üzərində qələbə qazanaraq tarixi torpaqlarımızın geri alındığı iftixarla qeyd edilib. 44 günlük Vətən müharibəsində qəhrəmancasına canından keçən Şəhidlərimizin dəfn mərasimlərində din xadimlərinin fəal şəkildə iştirak etdikləri diqqətə çatdırılıb.

Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

