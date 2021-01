"Azərbaycanda ICESCO-nun regional mərkəzi yaradılacaq".

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu ADA Universitetində keçirilən mətbuat konfransında Mədəniyyət naziri Anar Kərimov deyib.

O bildirib ki, regional mərkəzin yaradılması 2021-ci il ərzində baş tutacaq, bu, bir çox ölkələri əhatə edəcək: "Əsas məqsəd ICESCO-nun böyük bir regionda təbliğini həyata keçirməkdir.

Əminik ki, bu regional mərkəz həm Azərbaycan və ICESCO arasında, həm də regional dövlətlər arasında əlaqələrin inkişafına töhfə verəcək".

