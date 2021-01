Bakının Nərimanov rayonunda növbəti yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, 1994-cü il təvəllüdlü İsmayılov Elgiz Səbuhi oğlu idarə etdiyi motosikletlə hərəkətdə olarkən avtomobillə toqquşub.

Bədən xəsarətləri alan motosikletin sürücüsü xəstəxanaya çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb.

