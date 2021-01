Növbəti həftədə Azərbaycanda məktəblərin açılması ilə bağlı məlumat veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov bu gün keçirilən brifinqdə bildirib.

“Növbəti həftə Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları keçiriləcək brifinqdə bu barədə ətraflı məlumat verəcək. Bu zaman da müəyyən açılmalara gediləcək. Bunun mərhələli və hansı formada edilməsi barədə ətraflı danışılacaq”.

