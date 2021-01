"Koronavirusdan sağalanlara vaksin vurulmayacaq"

"Biz 2 milyon insan üçün 4 milyon vaksin almışıq”.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, bunu Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov deyib.

"Vaksin bir insana iki dozada vurulur. "Sinovac” şirkətinin regional nümayəndəsi vasitəsilə 4 milyon doza almışıq. Azərbaycana hələ bunun az bir hissəsi gətirilib, onlar istehsal etdikcə qalanları da gətiriləcək.

Çoxtərəfli platformada isə əhalinin 10 faizi, yəni 1 milyon adam üçün 2 milyon doza alınması ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Əlavə olaraq 10 faiz də artırmaq imkanımız var”.

O bildirib ki, virusa yoluxub sağalan insanlara vaksin vurulmur: "Çünki onlarda artıq immunitet var”.

