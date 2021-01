Yanvarın 25-dək rayonlara gediş-gəlişə bu qayda ilə icazə veriləcək

Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi çərçivəsində tətbiq ediləcək yumşaldılmalar əsasında yanvarın 18-dən icazə sistemi ləğv edilir, rayonlara gediş-gəliş məhdudiyyəti isə yanvarın 25-dək qüvvədədir.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah yanvarın 18-dən 25-dək rayonlara gediş-gəlişə hansı qaydada icazə veriləcəyini açıqlayıb.

Belə ki, 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-dan 2021-ci il 25 yanvar saat 00:00-dək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində, habelə Lənkəran, Masallı, Cəlilabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə,Biləsuvar və İsmayıllı rayon mərkəzlərinin (kənd və qəsəbələr istisna olmaqla) ərazilərinə giriş-çıxış aşağıdakı qaydada həyata keçirilir.



Bu şəxslər xidməti vəsiqə əsasında:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin, Xüsusi Tibb Xidmətinin,

Təhlükəsizlik Şurası Katibinin Xidmətinin, Nazirlər Kabineti Aparatının və Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsinin əməkdaşları;

2. Milli Məclisinin deputatları və Aparatının əməkdaşları;

3. mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri və onların müavinləri (müavinlərin şəhərlərarası və rayonlararası hərəkətinə ezamiyyə vərəqələri əsasında);

4. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil (ombudsman) və Aparatının əməkdaşları (əməkdaşların şəhərlərarası və rayonlararası hərəkətinə ezamiyyə vərəqələri əsasında);

5. dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, o cümlədən dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin rəhbərləri və onların müavinləri (müavinlərin şəhərlərarası və rayonlararası hərəkətinə ezamiyyə vərəqələri əsasında);

6. Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları (əməkdaşların şəhərlərarası və rayonlararası hərəkətinə ezamiyyə vərəqələri əsasında);

7. hüquq mühafizə, məhkəmə və hərbi xidmət nəzərdə tutulmuş orqanların əməkdaşları, vəkillər;

8. Azərbaycan Respublikasında akkreditasiya olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin və beynəlxalq təşkilatların əməkdaşları,

habelə onların yerli heyəti ( Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş akkreditasiya kartları əsasında);

9. Minatəmizləmə Agentliyinin əməkdaşları;

Bu şəxslər barəsində məlumatlar işəgötürən tərəfindən gücləndirilmiş elektron imzadan istifadə edilməklə, "icaze.e-gov.az” portalına daxil edildikdən sonra ezamiyyə vərəqəsi əsasında:

1. bu Qərarın 2.5.1-ci yarımbəndində göstərilən dövlət orqanları (qurumları) istisna olmaqla, digər dövlət orqanlarının,dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, o cümlədən dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin əməkdaşları;

2. fəaliyyətinə icazə verilmiş özəl hüquqi şəxslərin əməkdaşları və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs və onun işçiləri;

3. fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilməyən özəl hüquqi şəxslərin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün tələb olunan əməkdaşları;

4. dövlət səhiyyə orqanlarının və qurumlarının (müəssisələrinin), özəl səhiyyə müəssisələrinin əməkdaşları;

5. "ASAN Könüllüləri” İctimai Birliyi, "Aqrar İnkişaf Könüllüləri” Hərəkatı, "Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, "Bir” tələbə-könüllüləri, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin könüllüləri;

Yaxın qohumunun dəfnində iştirakla əlaqədar bu Qərarın 2.5-ci bəndində qeyd olunan inzibati ərazi vahidləri arasında və onların hüdudlarından kənara hərəkət etməsi üçün hər bir şəxs Daxili İşlər Nazirliyinin Növbətçi Hissələri İdarəetmə Xidmətinin "102” Xidməti – Zəng Mərkəzi vasitəsilə alınmış icazə əsasında;

Beynəlxalq və ölkədaxili uçuşlara müvafiq reys üçün bileti olan şəxslərin bu Qərarın 2.5-ci bəndində qeyd olunan ərazilərin arasında və onların hüdudlarından kənara hərəkətinə onların biletləri əsasında, dövlət sərhədindən müvafiq qaydada ölkəyə daxil olan şəxslərin həmin ərazilərə gəlməsinə isə onların pasportuna vurulmuş ştamp əsasında;

2.5.5. kənd təsərrüfatı və yardımçı sahələrdə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin qeyd olunan sahələrdə fəaliyyət göstərəcək əməkdaşlarının (nəqliyyat vasitələri ilə birgə) şəhərlərarası, rayonlararası hərəkətinə onlar barədə məlumatlar gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə "icaze.e-gov.az” portalına daxil etdikdən sonra yol verilir.

Bu Qərarda nəzərdə tutulmuş qaydada şəxslərin hərəkəti zamanı şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərinin üzərlərində olması məcburidir.

Bu Qərarın tələblərinin pozulmasına görə fiziki, hüquqi və vəzifəli şəxslər İnzibati Xətalar və Cinayət məcəllələrində nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

Bu Qərarla müəyyən edilmiş tələblərə riayət olunmasına nəzarət Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.