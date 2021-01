Azərbaycanda daha bir həkim vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə tanınmış həkim Adil Qeybulla sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşıb.

O bildirib ki, "City Hospital"ın peşəkar həkimi, tanınmış anesteziloq-reanimatoloq Nizami Hacıyev qəfil ölüb.

