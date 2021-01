Sosial şəbəkələrdə əməkdar artist Lalə Məmmədovnın görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməkdar artist yeni fotosessiyası üçün obyektiv qarşısına keçib. Fotosessiya zamanı çəkilən qısa video sosial şənəkələrdə yayılıb. Lakin onun bu görüntülərini izləyiciləri birmənalı qarşılamayıb. Belə ki, əməkdar artistin geyimini izləyiciləri sərt şəkildə tənqid atəşinə tutublar.

Həmin videonu təqdim edirik. (big.az)

