Sumqayıt-Bakı yolunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az “oxu.az”a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində minik avtomobili yolun ortasındakı dəmir arakəsməyə çırpılıb.

Hadisə yerinə polis və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub.

Qəzaya yağmurlu hava şəraitinin səbəb olduğu ehtimal edilir.

Hadisə nəticəsində yolda tıxac yaranıb.

