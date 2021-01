Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ənənəvi tədrisin bərpasına həsr olunmuş brifinq keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, brifinqdə çıxış edən təhsil naziri Emin Əmrullayev, təhsil nazirinin müşaviri Rüstəm Ağayev və Ümumitəhsildə məzmun, tədris və qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri Vəfa Yaqublu qarşıdakı dövr ərzində tədrisin təşkili qaydaları, yeni hədəflər, gözləntilər barədə məlumat verib, sual doğuran məsələlərə aydınlıq gətirib.

