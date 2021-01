Bakıda torpağın qiyməti bu müddətdən sonra bahalaşacaq

Hər ilin sMonu və növbəti ilin əvvəlində daşınmaz əmlak bazarında müəyyən passiv bir vəziyyət yaranır və bu il də oxşar vəziyyəti müşahidə edirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Trend-ə əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı deyib.

Ekspert bildirib ki, hələ ki qismən aktiv olan sahə mənzil bazarıdır. O qeyd edib ki, proqnozlara əsasən, torpaq bazarının aktivləşməsi dövrü təqribən mart ayının əvvəllərinə təsadüf edəcək:

"Ancaq indiki halda hələ ki torpaq bazarında bir qeyri-dinamik vəziyyət var. Bununla belə məsələ burasındadır ki, bunun qiymətlərə hər hansı bir təsiri müşahidə olunmur. Mart ayında aktivlik olduğu halda qiymətlərə də təsir göstərə bilər, yəni torpaq qiymətlərində artım müşahidə oluna bilər".

