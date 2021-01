Xırdalanda ahıl qadının evinə girən qızla oğlan onu döyüblər

Abşeronda naməlum şəxslər 67 yaşlı ahıl qadına ağır xəsarət yetiriblər.

Metbuat.az "report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Xırdalan şəhərində qeydə alınıb.

Abşeron Gənclər Şəhərciyində 1954-cü il təvəllüdlü Əliyeva Maşxanım İsmayıl qızı yaşadığı evdə amansızlıqla döyülüb. O, təcili yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlərin müayinəsi zamanı M.Əliyevaya çənə, burun və almacıq sümüklərinin sınıqları diaqnozları qoyulub.

M.Əliyevanın dediyinə görə, onu yaşadığı evdə tanımadığı qızla oğlan döyüb. Həmin şəxslər daha sonra qadını boğmağa çalışıblar.

Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.