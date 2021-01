"Fevralın 1-dən Bakı, Sumqayıt və Abşeronda özəl və dövlət məktəblərində tədris həftədə 3 dəfə olacaq. Çünkü adətən bu bölgələrdə yoluxmaların sayı daha çox olur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev deyib. Onun sözlərinə görə, bölgələrdə isə 1,5 metrlik məsafəni qorumaqla bütün şagirdlər məktəbə gələ bilirsə, bu halda təhsil ənənəvi 5 gün formatına qaytarılacaq.

