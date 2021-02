Prezident İlham Əliyev müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Abşeron rayonunda bir sıra sosial obyektlərin, həmçinin paytaxtın Yasamal rayonunda yeni salınan meşə tipli parkın açılışında iştirak ediblər.

Daha sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.