Deputat: “Tarif Şurası suyun qiymətini qaldırdı, sevindik”

“Hamı deyir ki, Azərbaycanda filmlər çəkilməlidir. Prezident İlham Əliyev hər il filmlərin çəkilməsi üçün pul ayırır. Pul ayrılıb kinostudiyanın hesabına köçürülən kimi "vergilər" 18 faizini götürür”.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Aqil Abbas parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında deyib.

Deputat təklif edib ki, filmlərin çəkilməsinə görə də vergilər ləğv edilsin:

“Xahiş edirəm bu məsələlər burada qalmasın. Tarif Şurası da sağ olsun, suyun qiymətini qaldırdı, sevindik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.