Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə Yardım Fonduna daxil oaln vəsait açıqlanıb.

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumatda bildirilir ki, Prezidentin 2020-ci il 8 dekabr tarixli 1204 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Ordusuna Yardım Fonduna cari il fevralın 1-dək 212.156.968,42 AZN, 11.176.390,65 ABŞ dolları, 183.484,92 avro, 593.924,33 türk lirəsi, 1.844,72 ingilis funt sterlinqi və 5.398.550,00 rubl vəsait daxil olub.

